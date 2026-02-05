આવી ગઈ ફાઈનલ તારીખ! ક્યા સુધી રહેશે ઠંડી? ગુજરાતના 'બાબા વેંગા'ની આ વિસ્તારો માટે ભયાનક એલર્ટ
Gujarat Weather News: ગુજરાતમાં ઘણા દિવસોથી ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, પરંતુ ગત મંગળવારથી ગરમીનું તાપમાન વધી ગયું છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે IMDA એ મધ્યપ્રદેશની સરહદે આવેલા જિલ્લાઓ માટે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે. ગુજરાતના બાબા વેંગા કહેવાતા અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતનું વાતાવરણ ફરીથી બદલાવાની આગાહી કરી છે. એટલે અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ અને હવામાનમાં ફેરફારની આગાહી કરી છે.
Trending Photos
Gujarat Weather News: ભારતીય હવામાન વિભાગએ 3 ફેબ્રુઆરી સુધી ગુજરાત સહિત ઉત્તર ભારતના પહાડી વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને હિમવર્ષા માટે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એલર્ટ જાહેર કર્યું હતું. પરંતુ હવે હવામાનમાં ઉત્તર તરફના પરિવર્તનની અસર હવે પશ્ચિમમાં થઈ રહી છે. 31 જાન્યુઆરીએ ગુજરાતના હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાં કમોસમી વરસાદની ચેતવણી જારી કરી હતી. હવામાન વિભાગે તેના તાજેતરના એલર્ટમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલને તેમની સચોટ હવામાન આગાહી માટે ગુજરાતના "બાબા વેંગા" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અહીં એ નોંધવું જોઈએ કે ઉત્તરીય વિક્ષેપો ગુજરાતના હવામાનને બદલી રહ્યા છે. દિવસે ગરમી અને સવાર-સાંજની ઠંડી લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરી રહી છે.
ગુજરાતમાં ક્યા સુધી રહેશે ઠંડી?
અંબાલાલ પટેલે પર્વતીય પ્રદેશમાં હિમવર્ષાની આગાહી કરી હતી. તેમણે આગાહી કરી હતી કે તેની અસર રાજસ્થાન સુધી વિસ્તરશે. આનાથી ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. નોંધનીય છે કે ગયા વર્ષે કમોસમી વરસાદથી ગુજરાતમાં ખેડૂતોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું. ત્યારબાદ, રાજ્ય સરકારે 10,000 કરોડનું વળતર જાહેર કર્યું હતું.
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી હતી કે મધ્યપ્રદેશની સરહદે આવેલા ગુજરાતના વિસ્તારો પશ્ચિમી વિક્ષેપથી પ્રભાવિત થશે. આમાં દાહોદ, પંચમહાલ અને નર્મદા જેવા જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી હતી કે 20 ફેબ્રુઆરી પછી ગુજરાતમાં શિયાળો વિદાય લઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે ગુજરાત પાસે લાંબો દરિયાકિનારો છે. પરિણામે, દરિયાઈ ગતિવિધિઓ રાજ્યના આશરે 10 જિલ્લાઓને અસર કરી રહી છે.
કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદની ચેતવણી
આઇએમડીએ તેના તાજેતરના બુલેટિનમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના અરવલ્લી, મહિસાગર, દાહોદ અને પંચમહાલ જિલ્લામાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પવનની ગતિ પણ વધુ હોઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલે પણ ગુજરાત પર પશ્ચિમી વિક્ષોભની અસરની આગાહી કરી હતી.
અંબાલાલ પટેલને તેમની આગાહીઓમાં બાબા વેંગા જેટલા જ સચોટ માનવામાં આવે છે. હવામાન વિભાગે પંજાબ, હરિયાણા અને ચંદીગઢ માટે ધુમ્મસની ચેતવણી જારી કરી છે, ત્યારે છેલ્લા બે થી ત્રણ દિવસથી ગુજરાતના કેટલાક શહેરોમાં ધુમ્મસ પણ જોવા મળી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં મહત્તમ તાપમાન 29 થી 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ તાપમાન 19 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે