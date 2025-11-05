કમોસમી વરસાદ અને ઠંડી અંગે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી
Ambalal Patel: ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ બાદ હવે ઠંડી શરૂ થવાની છે. હવે ધીમે-ધીમે તાપમાનમાં ઘટાડો થશે અને લોકોને ઠંડીનો અનુભવ થશે. પરંતુ નવેમ્બર મહિનામાં હજુ કમોસમી વરસાદ આવે તેવી પણ આગાહી કરવામાં આવી છે.
Gujarat Weather: રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદે વિરામ લેતા ખેડૂતોને રાહત થઈ છે. રાજ્યના મોટા ભાગના વિસ્તારમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘટી ગયું છે. પરંતુ આગામી બે દિવસ દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદની સંભાવના છે. ત્યારબાદ તાપમાનમાં ધીમે-ધીમે ઘટાડો થશે અને ઠંડીમાં વધારો થશે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે 7 નવેમ્બરથી રાજ્યમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. અંબાલાલે કહ્યુ કે પાંચ નવેમ્બર પછી આકાશ સ્વચ્છ રહેશે. 8 નવેમ્બર સુધી રાજ્યમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સર્જાય શકે છે. જ્યારે 15 નવેમ્બર સુધી મહત્તમ તાપમાન 29-30 ડિગ્રી અને લઘુત્તમ તાપમાન 24 ડિગ્રી આસપાસ રહી શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે ગુજરાતમાં સાત નવેમ્બરથી ઠંડીનો પ્રારંભ થઈ જશે. જ્યારે 1 ડિસેમ્બરથી ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. સાથે 7 નવેમ્બર બાદ દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ પડી શકે છે. 18 નવેમ્બરે બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું બની શકે છે. ત્યારબાદ 18થી 24 નવેમ્બર રાજ્યમાં માવઠા જેવું હવામાન રહી શકે છે.
શિયાળો મધ્યમ રહેશે: નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
સ્કાયમેટ વેધરના ઉપપ્રમુખ (હવામાન અને આબોહવા પરિવર્તન) મહેશ પલાવતે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષ (2021, 2022, 2023) માં 'ટ્રિપલ ડિપ લા નીના' સ્થિતિ હતી, છતાં દેશમાં ભારે ઠંડીનો અનુભવ થયો નથી. તેમણે કહ્યું કે લા નીના અને ઠંડી વચ્ચે કોઈ સીધો સંબંધ નથી. આ વખતે, જ્યારે પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, ત્યારે તેઓ પર્વતોમાંથી ઠંડા પવનોના પ્રવાહને મર્યાદિત કરશે. આ લઘુત્તમ તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો અટકાવશે, અને શિયાળો સામાન્ય રહેશે.
ઓક્ટોબરમાં રેકોર્ડ વરસાદ
હવામાન વિભાગે એ પણ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઓક્ટોબર 2025 છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સૌથી વધુ વરસાદી મહિનાઓમાંનો એક હતો. સરેરાશ 112.2 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જે 2001 પછીનો બીજો સૌથી વધુ છે. આ મહિનામાં 236 ભારે વરસાદ અને 45 અત્યંત ભારે વરસાદ પડ્યો. આ ઘટનાઓ બિહાર, ઉત્તર બંગાળ, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશ જેવા રાજ્યોને સૌથી વધુ અસર કરશે. નિષ્ણાતોના મતે, દરિયાની સપાટીના વધતા તાપમાને ચોમાસાની પાછી ખેંચવામાં વિલંબ કર્યો અને વરસાદની તીવ્રતામાં વધારો કર્યો.
