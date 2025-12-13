વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વાતાવરણમાં આવશે પલટો! ઠંડીમાં પણ પડશે વરસાદ? જાણો લેટેસ્ટ આગાહી
Winter forecast: હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, રાજ્યમાં આગામી પાંચ દિવસ બાદ તાપમાનમાં વધારો નોંધાઈ શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યમાં વાતાવરણમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો નોંધાઈ શકે છે. જો કે, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર પૂર્ણ થતાં જ રાજ્યમાં ફરીથી ઠંડીનું જોર વધી શકે છે.
Gujarat Weather: ગુજરાતમાં એક તરફ ઠંડી પડી રહી છે. હવામાન નિષ્ણાંતો દ્વારા હજુ ભારે ઠંડીની આગાહી કરવામાં આવી છે. પરંતુ આ વચ્ચે સાઇક્લોનિક સર્ક્યુલેશનને કારણે ઘણીવાર હવામાનમાં પલટો આવ્યો ચે. આ વખતે ચોમાચાની સિઝનમાં પણ વરસાદનો વિરામ જોવા મળ્યો હતો. હવે શિયાળામાં પણ આવી પેટર્ન જોવા મળી શકે છે, જેની આગાહી હવામાન નિષ્ણાંતોએ કરી છે.
શું છે આગાહી
અમદાવાદ હવામાન કેન્દ્ર તરફથી મળેલી માહિતી પ્રમાણે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને ગુજરાતના અન્ય ભાગમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું હતું. સામાન્ય રીતે તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નથી. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 18 ડિસેમ્બર સુધી વરસાદની કોઈ આગાહી કરવામાં આવી નથી.
હવામાન વિભાગના ડેટા પર નજર કરીએ તો નલિયા ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ઠંડુ રહ્યું હતું. નલિયામાં લઘુત્તમ તાપમાન 8.8 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. જ્યારે અમદાવાદનું તાપમાન 13.1, વડોદરા 12.8, રાજકોટ 12, ડીસા 12.4, પોરબંદરમાં 12.3 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. અમરેલીમાં 10.4, ભાવનગરમાં 15, સુરતમાં 14.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 16 અને 17 ડિસેમ્બરથી તાપમાનમાં ફેરફાર થશે અને 22 ડિસેમ્બરથી રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધી જશે. જાન્યુઆરીમાં પણ રાજ્યમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં 10-11 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. અંબાલાલ પટેલે કાતિલ ઠંડી વચ્ચે વાવાઝોડાની આગાહી પણ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, ડિસેમ્બરના અંતમાં બંગાળમાં એક સિસ્ટમ સક્રિય થશે. જેને કારણે હળવું ચક્રવાત બની શકે છે. 24 ડિસેમ્બરના રોજ અરબ સાગરમાં પણ હલચલ જોવા મળશે.
બંગાળ અને અરબ સાગરમાં સિસ્ટમને કારણે 22 ડિસેમ્બર પછી માવઠું પડી શકે છે. 16-17 તારીખે પણ વાદળો ઘેરાવાની પણ શક્યતા રહેશે. તો સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં પણ તાપમાન સામાન્યથી નીચું જોવા મળ્યું છે. આગામી પાંચ દિવસ દરમિયાન ગુજરાતમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. આ સાથે આકાશ સ્પષ્ટ રહેવાની સંભાવના છે. જ્યારે આગામી દિવસોમાં હવામાન શુષ્ક રહેશે એટલે હાલ વરસાદની કોઈ ચેતવણી નથી.
જાન્યુઆરી મહિનાની શરૂઆતમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાનો છે. જેના કારણે છ જાન્યુઆરી સુધીમાં ફરીથી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, 18 થી 24 ડિસેમ્બર એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આ આરસામાં એક ડિપ્રેશન બનશે. તેના ભેજની અસરના કારણે અને અરબી સમુદ્રમાં હળવા ભેજના કારણે મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનશે. તો બનાસકાંઠાના ભાગોમાં 10-11 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. કચ્છના ભાગોમાં 10 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે.
