અંબાલાલ પટેલની વિનાશક આગાહી: નવેમ્બરમાં વધુ એક વાવાઝોડું તબાહી મચાવવા આવશે

Ambalal Patel Weather Pridiction: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે નવેમ્બરમાં નવા ચક્રવાત અને વાવાઝોડાની ચેતવણી આપી છે નવેમ્બરમાં આ રાજ્યમાં એક ચક્રવાત તબાહી મચાવશે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:00 AM IST

અંબાલાલ પટેલની વિનાશક આગાહી: નવેમ્બરમાં વધુ એક વાવાઝોડું તબાહી મચાવવા આવશે

November Storm Warning : હવામાનશાસ્ત્રી તરીકે જાણીતા અંબાલાલ પટેલે નવેમ્બરમાં નવા ચક્રવાતની ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે આગામી મહિનાઓમાં ગુજરાત વરસાદ, તોફાન અને ઠંડીના ત્રિવિધ પ્રકોપનો સામનો કરશે. આ ચેતવણી ખેડૂતોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપે છે.

દેશના પર્વતીય પ્રદેશોમાં ઠંડી પડી રહી છે. ઘણી જગ્યાએ હિમવર્ષા થઈ છે. ચક્રવાત શક્તિ બાદ, ગુજરાતમાંથી એક મોટી આગાહી આવી છે. ગુજરાતમાં હવામાન ફરી બદલાવાનું છે. આ વખતે, ચેતવણી એ છે કે રાજ્યમાં ચક્રવાત તબાહી મચાવશે. પ્રખ્યાત હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે તેમની "તબાહીવાળી આગાહી" માં આ કહ્યું છે કે નવેમ્બરમાં એક મોટું ચક્રવાત ગુજરાતને અસર કરી શકે છે. તેમનો દાવો છે કે આ વાવાઝોડું માત્ર વરસાદ જ નહીં પરંતુ વાવાઝોડા અને વીજળી સાથે વિનાશ પણ લાવી શકે છે. આ જ કારણે રાજ્યભરમાં ખેડૂતોથી લઈને વહીવટીતંત્ર સુધી દરેક વ્યક્તિ હવે હાઈ એલર્ટ પર છે.

અગાઉ, અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય ચક્રવાત શક્તિએ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વિનાશ સર્જ્યો હતો, પરંતુ બાદમાં તે નબળું પડી ગયું છે અને ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ ગયું છે. જોકે, અંબાલાલ પટેલના મતે, શક્તિ પછી વાર્તા પૂરી થઈ નથી. નવેમ્બરમાં એક નવું ચક્રવાત ત્રાટકશે, અને રાજ્યમાં તોફાન અને વરસાદી આફતનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

શક્તિ પછી, ચક્રવાતનો પ્રકોપ પાછો આવશે
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે શક્તિ હવે નબળું પડી ગયું છે અને ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ ગયું છે. જોકે, પશ્ચિમી વિક્ષોભની અસરને કારણે, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે. દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની અપેક્ષા છે. માછીમારો સાવચેતી રાખી શકે તે માટે દરિયાકિનારા પર DC-1 સિગ્નલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

અંબાલાલ પટેલની નવેમ્બર માટે આગાહી
અંબાલાલ પટેલને ગુજરાતના બાબા વેંગા પણ કહેવાય છે. તેમણે ચેતવણી આપી છે કે નવેમ્બરમાં અરબી સમુદ્રમાં બીજું ચક્રવાત સક્રિય થઈ શકે છે. નવેમ્બરમાં ત્રાટકવાનું વાવાઝોડું "શક્તિ" કરતા પણ વધુ શક્તિશાળી હશે અને ગુજરાતમાં ભારે પવન, ભારે વરસાદ અને વીજળી પડવાની ઘટનાઓમાં વધારો કરી શકે છે. પટેલના મતે, "આગામી ત્રણ મહિનામાં, આપણે ત્રણ હવામાન પેટર્ન જોશું: વરસાદ, તોફાન અને ઠંડી."

ખેડૂતો માટે સાવધાનીનો સમય
ગુજરાતના ખેડૂતો અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓને ગંભીરતાથી લે છે. તેમના મતે, વાવણી અને લણણી દરમિયાન ભારે વરસાદ પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. હવામાન વિભાગે એવી ચેતવણી પણ જારી કરી છે કે ચોમાસુ વિદાય ન થાય ત્યાં સુધી છૂટાછવાયા વરસાદ ચાલુ રહેશે અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.

