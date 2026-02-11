Gujarat Weather: ભારે હશે આગામી સમય, આવતી કાલથી હવામાનમાં આવશે પલટો! IMD અને અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી જાણો
Gujarat Weather Forecast: દેશભરમાં હવામાનની વિચિત્ર સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. એક બાજુ રાતે શિયાળાની ઠંડીનો અનુભવ જ્યારે દિવસે ઉનાળાની ગરમી અનુભવાઈ રહી છે. આવામાં આઈએમડી અને અંબાલાલ પટેલે જે આગાહી કરી છે તે ચોંકાવનારી છે. એક નહીં બબ્બે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ ભૂક્કા બોલાવી શકે છે. જાણો હવામાનની લેટેસ્ટ આગાહી.
ગુજરાતમાં હાલ ડબલ સીઝન જોવા મળી રહી છે. દિવસના ગરમી જેવી સ્થિતિ અને રાતે શિયાળાની ઠંડી અનુભવાય છે. આ ઉપરાંત ક્યાંક ક્યાંક માવઠા પણ પડી રહ્યા છે. માત્ર ગુજરાત જ નહીં પરંતુ દેશભરમાં હવામાનનો મિજાજ બદલાઈ ગયો છે. કડકડતી ઠંડી જાણે ગાયબ થઈ ગઈ છે. જાણો આગામી દિવસો માટે શું છે આગાહી.
IMDની આગાહી
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના અનુમાન મુજબ ઉત્તર ભારતના પર્વતીય અને આસપાસના મેદાની વિસ્તારો માટે આગામી એક અઠવાડિયા માટે હવામાનમાં ફેરફારની ચેતવણી ઉચ્ચારવામાં આવી છે. જણાવવામાં આવ્યું છે કે આગામી દિવસમાં બે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરથી ક્યાંક કયાંક વરસાદ કે બરફવર્ષા થઈ શકે છે.
બે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર
આઈએમડીના જણાવ્યા મુજબ પશ્ચિમી હિમાલયી વિસ્તર પર બે સતત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પ્રભાવ નાખી રહ્યા છે. જેમાંથી એક 13 ફેબ્રુઆરી અને બીજું 16-17 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સક્રિય રહી શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે આગામી સમયમાં હવામાનમાં મોટો પલટો આવે તેવી શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ મુજબ એક પછી એક ત્રણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના પ્રભાવથી વિસ્તારમાં વરસાદ કે બરફ વર્ષા લાવી શકે છે. એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ 10 ફેબ્રુઆરીએ જોવા મળ્યું હતું.
ક્યાં ક્યાં થઈ શકે અસર
આઈએમડી મુજબ આ હવામાન સિસ્ટમના કરાણે જમ્મુ કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં અનેક સ્થાનો પર હળવાથી મધ્યમ વરસાદ કે બરફવર્ષા થઈ શકે છે.
કેવું રહેશે ગુજરાતનું હવામાન
ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાંત કે જેમને ગુજરાતના બાબા વેંગા પણ કહે છે તેમણે શું લેટેસ્ટ આગાહી કરી છે તે પણ જાણો. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યાં મુજબ 16 સુધીમાં દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં કોઈ મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા રહેતી નથી. પરંતુ દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં 8 થી 12 દરમિયાન હળવા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા રહેલી છે. જેના લીધે ઉત્તરીય પહાડી વિસ્તારમાં બરફ વર્ષા કે હિમવર્ષા થઈ શકે છે. ઉત્તર ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે.
આવતી કાલથી પલટાઈ શકે હવામાન
12 ફેબ્રુઆરીએ હવામાનમાં પલટો આવી શકે અને વાદળીયુ વાતાવરણ જોવા મળી શકે. 14 આસપાસ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ મધ્યમ કક્ષાએ રહેશે. 18-24 દરમિયાન અનેક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી શકે છે. પ્રભાવી હવામાન જોવા મળી શકે. ત્યારબાદ ફેબ્રુઆરીના અંતમાં બે પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી શકે છે. માર્ચની શરૂઆતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટરબન્સની અસર રાજસ્થાનના ભાગોમાં જોવા મળી શકે છે. રાજસ્થાન અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં હવામાનમાં પલટો આવશે. ગરમી પણ વધશે.
