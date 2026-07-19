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બચીને રહેજો! હવે મેઘરાજા ગુજરાતમાં બોલાવશે ધબધબાટી, આ જિલ્લામાં થશે જળબંબાકાર; અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી

Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં ફરી મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરવા તૈયાર છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે 22 જુલાઈથી રાજ્યમાં મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની આગાહી કરી છે. ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને દક્ષિણ ગુજરાત સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 5થી 6 ઈંચ જ્યારે 24થી 27 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં 8થી 10 ઈંચ સુધી વરસાદ ખાબકી શકે છે. અતિભારે વરસાદને પગલે નાની નદીઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા છે. સાથે જ ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ સારા વરસાદનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 19, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:23 PM IST
બચીને રહેજો! હવે મેઘરાજા ગુજરાતમાં બોલાવશે ધબધબાટી, આ જિલ્લામાં થશે જળબંબાકાર; અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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