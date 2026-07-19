/બચીને રહેજો! હવે મેઘરાજા ગુજરાતમાં બોલાવશે ધબધબાટી, આ જિલ્લામાં થશે જળબંબાકાર; અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસું ફરી એકવાર જોર પકડવા જઈ રહ્યું છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની મોટી આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, 22 જુલાઈથી ગુજરાતમાં એક મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવા જઈ રહી છે, જેને પગલે રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરશે. જો આ સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનશે, તો રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં 5 થી 6 ઇંચ સુધીનો વરસાદ પણ ખાબકી શકે છે.
ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં કેવો રહેશે માહોલ?
આ નવી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં જ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી આ જિલ્લાઓમાં 3 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડવાની પ્રબળ શક્યતા છે. જ્યારે પંચમહાલ, દાહોદ અને છોટાઉદેપુર સહિત મધ્ય ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
નદીઓના જળસ્તરમાં થશે વધારો
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, મધ્ય પ્રદેશમાં થનારા ભારે વરસાદની સીધી અસર ગુજરાતની નદીઓ પર જોવા મળશે. નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં મોટો વધારો થશે, તેમજ અમદાવાદની સાબરમતી નદીમાં પણ નવા પાણીની આવક થવાની શક્યતા છે.
સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર
સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં પણ મેઘરાજા મહેરબાન થશે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં સારો એવો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. જેમાં દ્વારકા અને પોરબંદરમાં 3 ઇંચથી વધુ વરસાદની ધારણા છે. જ્યારે દેવભૂમિ દ્વારકા અને ગીર સોમનાથના વિસ્તારોમાં 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકી શકે છે. તેમજ જામનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને મોરબી જિલ્લાઓમાં હળવાથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે.
નદીઓમાં આવશે પૂર!
અંબાલાલ પટેલ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાતમાં 24થી 27 જુલાઈ દરમિયાન અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આ દિવસો દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં 8 થી 10 ઇંચ જેટલો અનરાધાર વરસાદ પડી શકે છે, જેને કારણે સ્થાનિક નાની નદીઓમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાવાની પૂરેપૂરી આશંકા છે. 22 જુલાઈથી સક્રિય થનારી સિસ્ટમ ગુજરાતને ધમરોળશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 8 થી 10 ઇંચ વરસાદ પડતાં નાની નદીઓમાં પૂર આવી શકે છે. આ સિવાય રાહતની વાત એ છે કે માત્ર જુલાઈ જ નહીં, ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ રાજ્યમાં સારો વરસાદ રહેવાની શક્યતા છે.