ગુજરાતમાં ફરી માવઠાની આફત! આ તારીખે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં પડી શકે છે કરા સાથે વરસાદ, અંબાલાલ પટેલની આગાહીથી ખેડૂતો ચિંતિત
Ambalal Patel ni Agahi: સમગ્ર ગુજરાતમાં હાલ કડકડતી ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ આ ઠંડી વચ્ચે હવે ખેડૂતો માટે ચિંતાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. કારણ કે જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે માવઠાની ચેતવણી આપી છે. અંબાલાલે ક્યાં અને ક્યારે માવઠાનો માર પડવાની કરી છે આગાહી? તો હવામાન વિભાગે શું આપી મોટી રાહત?
Ambalal Patel ni Agahi: રાજ્યભરમાં હાલ શિયાળાની તીવ્ર ઠંડી અનુભવાઈ રહી છે, સવારે ધુમ્મસ, સાંજે ઠંડી પવન અને રાત્રે કડકડતી ઠંડી. પરંતુ આ ઠંડી વચ્ચે હવે ખેડૂતોના ચહેરા પર ચિંતા દેખાઈ રહી છે, કારણ કે ભરશિયાળે આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે.
કરા સાથે વરસાદની આગાહી
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 22થી 26 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યમાં માવઠું આવી શકે છે, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે, એટલું જ નહીં, 30 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે ફરી એક વખત હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે અને 13 ફેબ્રુઆરીએ પણ વાતાવરણ બદલાય તેવી આગાહી કરી છે.
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
22થી 26 જાન્યુઆરી વચ્ચે રાજ્યમાં માવઠું આવી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. 30 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. 13 ફેબ્રુઆરીએ વાતાવરણ બદલાય તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. આ આગાહીએ ખેડૂતોની ચિંતા વધારી છે. કારણ કે હાલ ખેતીની ખુશનમા સિઝન ચાલી રહી છે. ઘઉં, ચણા, જીરૂ, ડુંગળી જેવા પાકો તૈયાર અવસ્થામાં છે અને જો કમોસમી વરસાદ પડે, તો ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળવાની ભીતિ છે.
હેવામાન વિભાગની આગાહી
બીજી તરફ હવામાન વિભાગે અલગ જ ચિત્ર રજૂ કર્યું છે, હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, આગામી 24 કલાકમાં તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો વધારો થવાની શક્યતા છે અને આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં વાતાવરણ સુકું રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે.
એક તરફ અંબાલાલ પટેલની માવઠાની આગાહી અને બીજી તરફ હવામાન વિભાગની સુકાં વાતાવરણની શક્યતા. આ બે આગાહીઓ વચ્ચે ખેડૂતો હવે દ્વિધામાં મુકાયા છે. ખેડૂતોની એક જ માંગ છે કે હવામાન સાથ આપે અને પાક સુરક્ષિત રહે.
