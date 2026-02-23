Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં આગામી 3 કલાક માટે વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી, વાવાઝોડા સાથે વરસાદ ત્રાટકશે

Cyclone Alert In Gujarat : અમદાવાદ શહેરના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસ્યો કમોસમી વરસાદ. તો ગુજરાત માટે હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી આવી ગઈ છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 23, 2026, 04:02 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતમાં આગામી 3 કલાક માટે વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી, વાવાઝોડા સાથે વરસાદ ત્રાટકશે

Gujarat Weather Forecast : હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક માટે નાવકાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. એક તરફ, અમદાવાદના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. એકાએક અમદાવાદમાં પવન સાથે વરસાદ જોવા મળ્યો છે. તો બીજી તરફ, આગામી ત્રણ કલાક અડધા ગુજરાત માટે ભારે બની રહેવાની છે. હવામાન વિભાગે બપોરે 4 વાગ્યાથી લઈ આગામી ત્રણ કલાક માટે વરસાદની આગાહી કરી છે. 

વાવાઝોડા સાથે માવઠાની આગાહી
હવામાન વિભાગે આજે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ઉતર ગુજરાતમાં માવઠાની આગાહી કરી છે. ખાસ તો એ છે કે, આજે વાવાઝોડા સાથે માવઠું ત્રાટકશે. જેમાં જામનગર, મોરબી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા માવઠું રહેશે. તો અરવલ્લી, ભરૂચ, તાપી, સુરત, નર્મદામાં માવઠાની આગાહી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ક્યાં ક્યા વરસાદની આગાહી
આગામી ત્રણ કલાકમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિત સાબરકાંઠા, મહેસાણા, પાટણ અને અરવલ્લીમાં યેલો અલર્ટ સાથે વરસાદની આગાહી છે. છોટાઉદેપુર, ખેડા, નર્મદા, વલસાડ, દમણ અને દાદર નગર હવેલી, તાપી અને ડાંગમાં પણ યલો અલર્ટ સાથે હળવા વરસાદની આગાહી છે. તો  જુનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભાવનગરમાં પણ યેલો અલર્ટ સાથે કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. 

તાત્કાલિક ચેતવણી: હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 3 કલાક માટે 'નાઉકાસ્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

વરસાદની શક્યતા: અમદાવાદ અને ગાંધીનગર સહિત રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે.

આ પણ વાંચો ;

પવનની ગતિ: વરસાદની સાથે 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાઈ શકે છે તેજ પવન.

વીજળીના સંકેત: છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવા ગાજવીજ સાથે વીજળી પડવાની 30% થી ઓછી શક્યતા છે.

અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓ: વલસાડ, ડાંગ, તાપી, સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને પાટણમાં પણ વરસાદી માહોલ રહેશે.

સૌરાષ્ટ્રમાં અસર: જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર જિલ્લામાં પણ હળવા વરસાદની સંભાવના.

  • 24 ફેબ્રુ.થી મિશ્ર ઋતુની અસર રહેશે
  • બપોરે મહતમ તાપમાન 34 ડિગ્રી રહેશે
  • લઘુતમ તાપમાન 18 થી 20 ડિગ્રી રહેશે

ડબલ ઋતુનો માહોલ છવાયો 
હાલ ગુજરાતમાં રાત્રે અને સવારે ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. તો બપોરેે ગરમી અને હાલમાં વરસાદ પડતા ત્રણ ઋતુ સર્જાઈ છે. કમોસમી વરસાદના કારણે લોકો માટે હાલાકી સર્જાઈ છે. રાયખડ વિસ્તારમાં વરસાદના કારણે રસ્તા ઉપર વાહન સ્લીપ થવાની ઘટનાઓ સામે આવી છે. વાહન સ્લીપ થતા કેટલાક વીડિયો પણ સામે આવ્યા છે. જોકે, કમોમસી વરસાદ બાદ બફારો સર્જાય તેવી શક્યતા છે. પવન સાથે શહેરમાં કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદી છાંટા જોવા મળ્યા હતા. ત્રણ ઋતુ લોકોને બીમાર પાડે તેવી પણ ભીતિ છે. 

આ પણ વાંચો ;

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
weather updateWeather ForecastAmbalal Patelઅંબાલાલ પટેલpredictionCyclone Alertવરસાદની આગાહી

Trending news