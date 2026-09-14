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24 કલાકમાં 240 તાલુકામાં વરસાદ, કપરાડામાં સૌથી વધુ 4.45 ઈંચ વરસાદ, આગામી 3 કલાકમાં આ વિસ્તારો માટે આગાહી

Gujarat Rains: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી મેઘરાજાએ રી એન્ટ્રી મારતા રાજ્ય તરબોળ થઈ ગયું છે.  છેલ્લા 24 કલાકમાં 240 તાલુકામાં વરસાદ પડ્યો, આગામી 3 કલાકમાં કયા વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી છે તે  ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 14, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:59 AM IST
24 કલાકમાં 240 તાલુકામાં વરસાદ, કપરાડામાં સૌથી વધુ 4.45 ઈંચ વરસાદ, આગામી 3 કલાકમાં આ વિસ્તારો માટે આગાહી
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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