/24 કલાકમાં 240 તાલુકામાં વરસાદ, કપરાડામાં સૌથી વધુ 4.45 ઈંચ વરસાદ, આગામી 3 કલાકમાં આ વિસ્તારો માટે આગાહી

ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગનું નવું નાવ કાસ્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. સવારે 7:00 વાગે થી આગામી ત્રણ કલાક માટે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. બીજી બાજુ અમદાવાદ પૂર્વમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. નરોડા, સરદાર નગર, મેમકો, કોતરપુર, એરપોર્ટ ના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો છે. રાજ્યમાં એક સાથે અનેક સિસ્ટમ સક્રિય થતા વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આજે પણ રાજ્યમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
આજે પણ ભારે વરસાદની આગાહી
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