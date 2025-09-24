ચોમાસાની વિદાય પહેલા ભારે વરસાદની આગાહી, ગુજરાતમાં 27 સપ્ટેમ્બરે મેઘો મચાવશે તબાહી!
IMD Weather Alert: ચોમાસાની વિદાય પહેલા વરસાદ ફરી એકવાર રૌદ્ર સ્વરૂપની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 27 સપ્ટેમ્બરથી ભારે વરસાદ શરૂ થવાની સંભાવના છે, જેના કારણે રસ્તાઓ પર ઘણા દિવસો સુધી પાણી ભરાઈ જવાની શક્યતા છે.
25 September 2025 Weather Update: મુંબઈમાં છેલ્લા અઠવાડિયાથી સામાન્ય વરસાદ વરસ્યો હતો. પરંતુ આ સપ્તાહના અંતે શહેર અને મહાનગરોમાં ભારે વરસાદનો નવો રાઉન્ડ આવશે, જે આગામી અઠવાડિયાના મધ્ય સુધી ચાલુ રહી શકે છે. આગામી વરસાદ ચોમાસાની વિદાય પહેલાનો છેલ્લો વરસાદ હશે.
મુંબઈમાં વરસાદ માટે બની રહ્યો છે માહોલ
પ્રાઈવેટ હવામાન એજન્સી સ્કાયમેટ વેધર અનુસાર, બંગાળની ખાડીમાં ગુરુવારે એક નવું લો-પ્રેશર ક્ષેત્ર બનશે. જેના કારણે 26 સપ્ટેમ્બરે ઉત્તર-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડી પર ડિપ્રેશન બનાવશે. આ એક મજબૂત ચોમાસાની સિસ્ટમ હશે, જે 27 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ઓડિશા અને ઉત્તર આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાને પાર કરશે. આ સિસ્ટમને કારણે મુંબઈમાં વરસાદ વધશે.
આ ડિપ્રેશન દક્ષિણ ઓડિશા, દક્ષિણ છત્તીસગઢ, ઉત્તરી તેલંગાણા, વિદર્ભ અને પૂર્વી મધ્યપ્રદેશને અસર કરશે. તેની રેન્જ મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ, દક્ષિણ દરિયાકાંઠાના ગુજરાત અને દક્ષિણપૂર્વ રાજસ્થાન સુધી વિસ્તરશે. જો કે, રાજસ્થાન, કચ્છ, ઉત્તરી ગુજરાત, પંજાબ અને હરિયાણામાંથી ચોમાસું પહેલાથી જ વિદાય લઈ ચૂક્યું છે, તેથી આ સિસ્ટમ આ વિસ્તારોથી આગળ વધી શકશે નહીં.
મુંબઈ અને કોંકણ સૌથી વધુ અસર
એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, કોંકણ કિનારા અને ખાસ કરીને મુંબઈ આ સિસ્ટમથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે. આ સપ્તાહના અંતે શહેરમાં વિદાયનો વરસાદ શરૂ થશે. મુંબઈ પહેલાથી જ સપ્ટેમ્બરના સામાન્ય વરસાદના આંકડાને વટાવી ગયું છે. 1 થી 24 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન 429.3 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે સામાન્ય સરેરાશ 341.4 મીમી છે.
આ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી
હવામાન શાસ્ત્રીઓની આગાહી છે કે, મુંબઈ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં 24 થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હળવો વરસાદ વરસી શકે છે. ત્યારબાદ 27 સપ્ટેમ્બરથી મધ્યમ વરસાદ શરૂ થશે. 28 થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. આનાથી રેલ, માર્ગ અને હવાઈ ટ્રાફિક ખોરવાઈ શકે છે. 2 થી 3 ઓક્ટોબર દરમિયાન છૂટાછવાયા ભારે વરસાદ સાથે મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે. ચોમાસુ 8 ઓક્ટોબરની આસપાસ મુંબઈથી વિદાય લેશે તેવી શક્યતા છે.
દેશના બાકીના ભાગોની વાત કરીએ તો, આગામી 24 થી 48 કલાક દરમિયાન રાજસ્થાન, ગુજરાત, હરિયાણા અને પંજાબના કેટલાક ભાગો અને હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, દિલ્હી અને ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી ચોમાસાની વિદાય માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ બની રહી છે.
આગામી 24 કલાકમાં હવામાન કેવું રહેશે?
હવામાન એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 24 કલાક દરમિયાન આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, ઓડિશા અને છત્તીસગઢના કેટલાક ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. છત્તીસગઢ, તેલંગાણા, દક્ષિણ ગુજરાત, વિદર્ભ, મરાઠવાડા, કોંકણ અને ગોવા, ઉત્તર મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, ઝારખંડ, દક્ષિણ મધ્ય પ્રદેશ, દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક અને લક્ષદ્વીપમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તરપૂર્વ ભારત, સિક્કિમ, બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશના તરાઈ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં પણ હળવો વરસાદ પડી શકે છે.
