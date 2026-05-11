/ગુજરાતમાં ગરમીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, આગામી 7 દિવસ ભારે; હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની ડરામણી આગાહી!

Heatwave Alert: ગુજરાતમાં હવે ઉનાળો તેનું અસલી રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવી રહ્યો છે. સુર્યદેવતા લાલઘૂમ થયા છે અને રાજ્યના અનેક શહેરોમાં પારો 44 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસો માટે ઓરેન્જ અને યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, તો બીજી તરફ આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ કાળઝાળ ગરમીની ચેતવણી આપી છે. કેટલી આકરી થશે મે મહિનાની ગરમી ચાલો જાણીએ.
Heatwave Alert: ગુજરાત હવે ગરમીમાં શેકાશે. આ આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે. કચ્છ અને સુરેન્દ્રનગરમાં ગરમીનું ઓરેન્જ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જેના કારણે 41 થી 45 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. રાજ્યમાં હીટવેવની પણ આગાહી છે. બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર, સુરત, અમદાવાદ હિટવેવ સાથે યલો એલર્ટ છે. તો પાટણ, આણંદ, વડોદરા હિટવેવ સાથે ગરમીનું યલો અલર્ટ છે. પશ્ચિમી પવનો ફુંકાતા અસર જોવા મળી રહી છે.
રાજ્યમાં આજ પડેલા આકરી ગરમીથી લોકો તોબા પોકારી ઉઠ્યા છે. અમદાવાદ સહિતના શહેરોમાં આજે બપોરના સમયે તાપમાન 44 ડિગ્રીને પાર પહોંચ્યું હતું. અતિશય ગરમીના કારણે રાજ્યના મોટાભાગના શહેરોના રસ્તાઓ બપોરના સમયે જાણે સૂના થઈ ગયા હતા. આવી જ સ્થિતિ હજુ આખુ અઠવાડિયું રહેવાની શક્યતા છે. જેથી તંત્રએ લોકોને સાવચેત રહેવાની અપીલ કરી છે. આ સાથે આગામી સાત દિવસ માટે વિવિધ જિલ્લામાં હીટવેવની સાથે ઓરેન્જ અને યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. અમદાવાદમાં હજુ 5 દિવસ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જારી છે. એકથી બે દિવસની અંદર ચાલુ સિઝન અને ગત વર્ષની ગરમીનો રેકોર્ટ તૂટે તેવી સંભાવના છે.
ગરમીમાં શેકાતું ગુજરાત
ગુજરાતમાં ગરમી હવે અસહ્ય બની છે. મે મહિનામાં સૂર્યદેવતા ગરમી નહીં પણ જાણે અગનગોળા વરસાવી રહ્યા છે. રાજ્યના મુખ્ય શહેરોમાં પારો 44 ડિગ્રીને આંબી રહ્યો છે. અમદાવાદ, વડોદરામાં 44 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું, સાથે જ સુરેન્દ્રનગર અને ગાંધીનગરમાં પણ તાપમાન 44 ડિગ્રીએ પહોંચતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું. તો રાજકોટ અને કચ્છમાં 42 ડિગ્રી, જ્યારે સુરતમાં પણ 40 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે.
4 દિવસ હિટવેવની આગાહી
પશ્ચિમી પવનોના કારણે ગુજરાતીઓ કાળઝાળ ગરમીમાં શેકાઈ રહ્યા છે, ત્યારે હજુ પણ આગામી દિવસોમાં રાહત મળે તેવા કોઈ એંધાણ નથી. હવામાન વિભાગે હીટવેવની આગાહી સાથે કચ્છ અને સુરેન્દ્રનગરમાં 'ઓરેન્જ એલર્ટ' જાહેર કર્યું છે. જ્યારે બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર, સુરત અને અમદાવાદમાં 'યલો એલર્ટ'ની ચેતવણી અપાઈ છે. આ ઉપરાંત પાટણ, આણંદ અને વડોદરામાં પણ હીટવેવની અસર જોવા મળશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
માત્ર હવામાન વિભાગ જ નહીં, પણ આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે તો 'ડરામણી' આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના મતે, આ સિઝનમાં તો ઠીક, પણ આગામી વર્ષોમાં હજુ ગરમીનો પારો આસમાને પહોંચવાનો છે. અંબાલાલના મતે અત્યારે દેશના ટોચના ભાગોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર છે. સાથે જ ધરતી ગરમ થવાથી ગરમીનું પ્રમાણ અસહ્ય બની રહ્યું છે. હજુ 14-15 મે સુધી આકરી ગરમીનું ટોર્ચર રહેશે. ત્યારે અંબાલાલ પટેલે ખાસ કરીને વૃદ્ધો અને બાળકોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે.
હાલ તો રાજ્યમાં બપોરના સમયે રસ્તાઓ સુમસામ ભાસી રહ્યા છે અને લોકો ઠંડકના આશરે આશરો લઈ રહ્યા છે. તંત્ર દ્વારા પણ લોકોને બપોરે કામ વગર બહાર ન નીકળવા એડવાઈઝરી જાહેર કરાઈ છે. ત્યારે હવે જોવાનું એ રહે છે કે સૂર્યદેવતા ક્યારે નરમ પડે છે અને ક્યારે લોકોને આ 'ભઠ્ઠી' જેવી ગરમીમાંથી મુક્તિ મળે છે.