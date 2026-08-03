/તૈયારી રાખજો! અંબાલાલે કહ્યું-8 થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન વધુ એક સિસ્ટમ લાવશે વરસાદ, હવામાન વિભાગની પણ મોટી આગાહી

રાજ્ય હવામાન ખાતાએ આગાહી કરતા કહ્યું કે આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં વરસાદ રહી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારો માટે વરસાદનું યલ્લો એલર્ટ આપેલું છે જ્યારે માછીમારોને બે દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના પણ આપી છે. આ ઉપરાંત જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ લેટેસ્ટ આગાહીમાં કહ્યું છે વધુ એક સિસ્ટમના કારણે 8મી ઓગસ્ટથી 15 ઓગસ્ટ સુધીમાં ગુજરાતમાં ફરી વરસાદની શક્યતાઓ છે.
શું કહે છે હવામાન વિભાગ
અંબાલાલની પણ મોટી આગાહી
જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ મોટી આગાહી કરતા કહ્યું છે કે આગામી 24 કલાકમાં રાજ્યના ભાગોમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતાઓ છે. ગુજરાતમાં વરસાદ બીજી એક સિસ્ટમના લીધે તારીખ 8 થી 15મી ઓગસ્ટમાં આવવાની શક્યતાઓ છે.
આમ જુઓ તો અલ નીનોના કારણે આ વખતે ચોસમાસીની સીઝનના પહેલા બે મહિના એટલે કે જૂન અને જુલાઈમાં દેશભરમાં સામાન્યથી 13 ટકા ઓછો વરસાદ પડ્યો હોવાનું કહેવાય છે. પરંતુ લદાખને બાદ કરતા ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં આ કમી રાષ્ટ્રીય સરેરાશથી ખુબ વધુ છે. યુપીમાં રાષ્ટ્રીય સરેરાશથી બમણો એટલે કે 28 ટકા ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. પંજાબમાં સામાન્યથી 38 ટકા અને હરિયાણામાં 31 ટકા ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. જેનાથી ખેતી માટે વર્ષા આધારિત રાજ્યોની ચિંતા વધી છે.
જુલાઈમાં સારી સ્થિતિને કારણે રાહત મળી
જુલાઈમાં બંગાળની ખાડ઼ીમાં બનેલા દબાણના ક્ષેત્રોના કરાણે સારો વરસાદ પડ્યો. આ દરમિયાન દેશભરમાં સરેરાશ 283.3 મિમી વરસાદ પડ્યો. જે સામાન્ય 280.5 મિમી કરતા વધુ હતો. જેનાથી કમીની થોડી ભરપાઈ થઈ શકી અને સરેરાશ વરસાદમાં કમીનું અંતર ઘટીને 13 ટકા રહી ગયું.
વિશ્વ હવામાન વિજ્ઞાન સંગઠનના લેટેસ્ટ રિપોર્ટ મુજબ હિન્દ મહાસાગરમાં વિક્સિત થઈ રહેલા ઈન્ડિયન ઓસન ડિપોલથી અલ નીનોની અસર ઘટવાની આશા છે. તેનાથી દક્ષિણ ભારત સહિત દેશના અન્ય ભાગોમાં વરસાદમાં સુધારો થઈ શકે છે.