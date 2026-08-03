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તૈયારી રાખજો! અંબાલાલે કહ્યું-8 થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન વધુ એક સિસ્ટમ લાવશે વરસાદ, હવામાન વિભાગની પણ મોટી આગાહી

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં હજુ પણ લો પ્રેશર, સાયસર, મોન્સૂન ટ્રફ એક્ટિવ છે. આગામી સાત દિવસ વરસાદ પડી શકે તેવી હવામાન વિભાગની આગાહી છે. જ્યારે અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ 8થી 15 ઓગસ્ટ સુધીમાં વધુ એક વરસાદની સિસ્ટમના કારણે વરસાદ આવી શકે છે. જાણો હવામાન સમચાાર વિગતવાર....

Written ByViral Raval
Published: Aug 03, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:05 AM IST
તૈયારી રાખજો! અંબાલાલે કહ્યું-8 થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન વધુ એક સિસ્ટમ લાવશે વરસાદ, હવામાન વિભાગની પણ મોટી આગાહી
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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