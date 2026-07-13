/વાદળા કેમ ગાયબ થયા? અંબાલાલે જણાવ્યું કારણ! તારીખો સાથે જણાવ્યું ક્યારે પડશે ધોધમાર વરસાદ

ગુજરાતમાંથી અચાનક જાણે વાદળા ગાયબ થઈ ગયા હોય તેવું લાગે છે. ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ (IMD) અને જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી પણ સામે આવી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ આગામી દિવસોમાં ઉત્તર-પૂર્વ ભારત, પશ્ચિમ બંગાળ તથા બિહારમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. આગામી 2થી 3 દિવસ દરમિયાન 7થી 20 સેન્ટીમીટર સુધી વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત અંબાલાલ જણાવે છે કે 13 થી 16 તારીખમાં લોકલ સિસ્ટમના કારણે રાજ્યના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે. આગાહી વિગતવાર જાણો.
હવામાન વિભાગની આગાહી
વિસ્તરેલું છે મોન્સૂન ટ્રફ
અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી
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