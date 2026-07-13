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વાદળા કેમ ગાયબ થયા? અંબાલાલે જણાવ્યું કારણ! તારીખો સાથે જણાવ્યું ક્યારે પડશે ધોધમાર વરસાદ

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાત રાજ્ય હવામાન વિભાગે આગાહી કરેલી છે કે આગામી દિવસોમાં છૂટા છવાયો વરસાદ પડી શકે છે. મોન્સૂન ટ્રફના કારણે હળવા વરસાદની આગાહી છે. આ ઉપરાંત જે બાવી ટાયફૂનની ચિંતા લોકોને સતાવી રહી હતી તેના વિશે પણ કહ્યું હતું કે તેની ગુજરાતના ચોમાસા પર કોઈ અસર નહીં થાય. આ બધા વચ્ચે IMD અને જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલે શું કહ્યું તે પણ ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 13, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:35 AM IST
વાદળા કેમ ગાયબ થયા? અંબાલાલે જણાવ્યું કારણ! તારીખો સાથે જણાવ્યું ક્યારે પડશે ધોધમાર વરસાદ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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વાદળા કેમ ગાયબ થયા? અંબાલાલે જણાવ્યું કારણ! તારીખો સાથે જણાવ્યું ક્યારે પડશે ધોધમાર
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