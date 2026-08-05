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ગુજરાતમાં ફરી શરૂ થશે મેઘમહેર! અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગે કરી આ તારીખોમાં ધોધમાર વરસાદની આગાહી

ગુજરાતમાં વરસાદે વિરામ લીધો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ખુબ ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. આ વચ્ચે રાજ્યમાં હજુ વરસાદી રાઉન્ડ આવી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અને અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી દિવસોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 05, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:02 PM IST
ગુજરાતમાં ફરી શરૂ થશે મેઘમહેર! અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગે કરી આ તારીખોમાં ધોધમાર વરસાદની આગાહી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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