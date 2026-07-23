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ગુજરાતમાં મેઘરાજાની તોફાની ઇનિંગ, આગામી 48 કલાક ભારેથી અતિભારે વરસાદનું એલર્ટ! અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

Gujarat Rain Alert: ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાંત દ્વારા રાજ્યમાં આગામી સમય માટે અતિભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગના નાઉકાસ્ટ બુલેટિન અનુસાર, આગામી 3 કલાકમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને ભારે પવન સાથે મુસળધાર વરસાદની આગાહી કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 23, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:44 PM IST
ગુજરાતમાં મેઘરાજાની તોફાની ઇનિંગ, આગામી 48 કલાક ભારેથી અતિભારે વરસાદનું એલર્ટ! અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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