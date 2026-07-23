/ગુજરાતમાં મેઘરાજાની તોફાની ઇનિંગ, આગામી 48 કલાક ભારેથી અતિભારે વરસાદનું એલર્ટ! અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

Gujarat Rain Alert: રાજ્યભરમાં સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે જનજીવન અસ્ત-વ્યસ્ત થઈ ગયું છે. બીજીતરફ રાજ્યમાં હજુ રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આગામી 48 કલાકમાં અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે આગામી 3 કલાકમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને ભારે પવન સાથે મુસળધાર વરસાદની આગાહી કરી છે.
આ જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ
હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારો માટે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ મુજબ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, વલસાડ, નવસારી, સુરત, તાપી, ડાંગ, ભરૂચ, આનંદ તેમજ દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદ સાથે ગાજવીજ અને તેજ પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. વીજળી પડવાની સંભાવના પણ 60 ટકાથી વધુ હોવાનું જણાવાયું છે.
જ્યારે કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહિસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, મોરબી, રાજકોટ, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં સાથે તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી 48 કલાક માટે અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે. તેમની આગાહી મુજબ, મહેસાણા, પાલનપુર, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે. બીજીતરફ અમદાવાદ શહેર, પશ્ચિમ વિસ્તાર તેમજ પૂર્વ ભાગો અને ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની પૂરી શક્યતા છે. જ્યારે રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજા મહેરબાન થશે. આ સિવાય વડોદરા, મહીસાગર અને દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
નાગરિકોને ખાસ સલાહ
ભારે વરસાદ અને તેજ પવનની સ્થિતિને પહોંચી વળવા હવામાન વિભાગે નાગરિકો માટે મહત્વની માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. હવામાન વિભાગે લોકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવાની સલાહ આપી છે. પાણી ભરાતા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળવું, ટ્રાફિક અંગેની સૂચનાઓનું પાલન કરવું અને જૂની અથવા નબળી ઇમારતોમાં રહેતા લોકોએ ખાસ સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ભારે વરસાદને કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ભરાવા, ટ્રાફિક જામ, વૃક્ષો અને હોર્ડિંગ્સ પડવાની તેમજ વીજળી પડવાનો ખતરો પણ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.