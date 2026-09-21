/ગુજરાતમાં આગામી 3 કલાકમાં પવન સાથે તૂટી પડશે વરસાદ: 22 જિલ્લામાં એલર્ટ જાહેર

હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક માટે વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે આ માટે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આગામી ત્રણ કલાકમાં દાહોદ, છોટાઉદેપુ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર જેવા જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડશે.
હવામાન વિભાગનું ઓરેન્જ એલર્ટ
હવામાન વિભાગે કેટલાક જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, જ્યાં આગામી ત્રણ કલાકમાં વરસાદ પડી શકે છે. આ સાથે પવનની ગતિ 41-61 કિમી પ્રતિ કલાક રહી શકે છે.
આ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ
દાહોદ
છોટાઉદેપુર
સાબરકાંઠા
અરવલ્લી
મહીસાગર
પંચમહાલ
સુરત
તાપી
ડાંગ
નવસારી
વલસાડ
દાદરા-નગર હવેલી
દમણ
નર્મદા
ભરૂ
વડોદરા
ગાંધીનગર
ખેડા
આણંદ
અમદાવાદ
ભાવનગર
બોટાદ
આ જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ
હવામાન વિભાગે કેટલાક જિલ્લાઓ માટે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, જેમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સુરેન્દ્રનગર, કચ્છ, રાજકોટ, જામનગર, દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવનો સમાવેશ થાય છે. આ જિલ્લાઓમાં સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે.