/ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદ: હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી

અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. લો પ્રેશર, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, સિયર ઝોન અને મોન્સૂન ટ્રફ સક્રિય હોવાથી આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની શક્યતા છે.
આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી
છોટા ઉદેપુર, વલસાડ, ડાંગ, દમણ, તાપી અને નવસારીમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.. મહીસાગર, અરવલ્લી, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા અને નર્મદામાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ઓછો વરસાદ
માછીમારોને 2 દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. રાજ્યમાં સિઝનનો 19 ટકા વધુ વરસાદ, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં 25 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે..
શું છે અંબાલાલ પટેલની આગાહી?
ગાંધીનગરમાં અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતાં જણાવ્યું કે 17થી19 ઓગસ્ટ વરસાદી ઝાપટાં, 20થી22 ઓગસ્ટ દક્ષિણ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ ઘાટમાં વરસાદ રહેશે. 23 ઓગસ્ટ બાદ જોર વધશે અને 24થી28 ઓગસ્ટ ગુજરાતમાં ભારે-અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે.
ઓગસ્ટના અંતમાં પણ પડશે વરસાદ
31 ઓગસ્ટે પણ વરસાદ રહેશે. સપ્ટેમ્બર 6થી10 ઉત્તર, મધ્ય ગુજરાત સહિત અમદાવાદ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલમાં વરસાદની શક્યતા છે. ગણેશ ચતુર્થીએ પણ ભારે ઝાપટાં, 19 સપ્ટેમ્બર બાદ વરસાદ વધશે. ઓક્ટોબર 11થી20 વરસાદી ઝાપટાં અને નવરાત્રી દરમિયાન પણ વરસાદની શક્યતા છે.