/ગુજરાતને માથે હજું પણ ઘાત! 5 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, બંગાળની ખાડીનું ડિપ ડિપ્રેશન 30 જુલાઈથી ભૂક્કા કાઢશે

ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ચારેકોર વરસાદનું જોર જોવા મળ્યું છે. રાજ્ય હવામાન વિભાગે પાછી ધોધમાર વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે રાજ્યમાં હાલ કુલ પાંચ સિસ્ટમ સક્રિય હોવાના કારણ વરસાદ પડી રહ્યો છે. જાણો કયા કયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
5 સિસ્ટમ એક્ટિવ
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ. કે. દાસે કહ્યું કે અપર એર સક્યુલેશન અને બે મોન્સૂન ટ્રફ, સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન, ડીપ ડિપ્રેશન સહિત કુલ પાંચ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય હોવાના કારણે રાજ્યમાં વરસાદ છે.
આજે આ વિસ્તારો માટે વરસાદી એલર્ટ
હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ આજે વાવ, થરાદ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા,ગાંધીનગર, અરવલ્લી, મહીસાગર, ખેડા, પંચમહાલ આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ,સુરત, તાપી નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદનું યલ્લો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. આવતીકાલથી બે દિવસ સુરત વાપી ડાંગ નવસારી વલસાડ, દમણ દાદર નગર હવેલીમાં વરસાદની આગાહી કરાઈ છે.
બંગાળની ખાડીનું ડિપ્રેશન મજબૂત બન્યું
હવામાન વિભાગે કહ્યું કે, બંગાળની ખાડીમાં બનેલું ડિપ્રેશન ડીપ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાયું છે. જેની અસર 30 જુલાઈથી ગુજરાત ઉપર થશે. 30 જુલાઈથી સતત ત્રણ દિવસ ફરી વરસાદનું જોર વધશે. 30 જુલાઈએ નર્મદા તાપી ડાંગમાં છૂટા છવાયા સ્થળોએ ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
જ્યારે ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ દાદર નગર હવેલીમાં યલો એલર્ટ સાથે છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 30 અને 31 જુલાઈએ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
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