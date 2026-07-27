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ગુજરાતને માથે હજું પણ ઘાત! 5 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, બંગાળની ખાડીનું ડિપ ડિપ્રેશન 30 જુલાઈથી ભૂક્કા કાઢશે

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસું બેઠું ત્યારબાદથી લઈને જે સ્થિતિ સર્જાઈ છે તેમાં અત્યાર સુધીમાં આ વરસાદી સીઝનમાં કુલ 71 લોકોના જીવ ગયા છે. હવામાન વિભાગની જે લેટેસ્ટ આગાહી આવી છે તે મુજબ હાલ રાજ્યમાં 5 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય છે એટલે કે આગામી સમયમાં સ્થિતિ હજુ ભારે સર્જાઈ શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 27, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:07 PM IST
ગુજરાતને માથે હજું પણ ઘાત! 5 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, બંગાળની ખાડીનું ડિપ ડિપ્રેશન 30 જુલાઈથી ભૂક્કા કાઢશે
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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