/ગુજરાતમાં આગામી 3 કલાકમાં વરસાદની આગાહી: અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા

હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી ત્રણ કલાકમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે આગામી ત્રણ કલાકમાં કેટલાક જિલ્લામાં વરસાદ પડી શકે છે. રાજ્યના દાહોદ, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર અને નર્મદામાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. આ દરમિયાન 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની સંભાવના છે.
આ જિલ્લાઓમાં પણ પડશે વરસાદ
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આગામી ત્રણ કલાકમાં સાબરકાંઠા, મહેસાણા, અરવલ્લી, મહીસાગર, ગાંધીનગર, અમદાવાદ સહિત અન્ય જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
આ સિવાય ખેડા, આણંદ, ભરૂચ, વડોદરા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડમાં છૂટાછવાયા વરસાદની સંભાવના છે. દાદરા-નગર હવેલી અને દમણમાં પણ હળવો વરસાદ પડી શકે છે. આ સિવાય દાહોદ, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, નર્મદામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.