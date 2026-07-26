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ઉત્તર-દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘ મહેર, 30 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટે ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી; બે દિવસ યલો અલર્ટ

ગુજરાતમાં આગામી સપ્તાહે ફરી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આગામી સપ્તાહે બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે. અમદાવાદ હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક અભિમન્યુ ચૌહાણે આ આગાહી કરી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 26, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:12 PM IST
ઉત્તર-દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘ મહેર, 30 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટે ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી; બે દિવસ યલો અલર્ટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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