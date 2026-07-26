/ઉત્તર-દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘ મહેર, 30 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટે ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી; બે દિવસ યલો અલર્ટ

ગુજરાતમાં એક તરફ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો અત્યાર સુધી અતિભારે વરસાદ પડ્યો છે. સુરત, નવસારી, વલસાડ જેવા જિલ્લાઓમાં પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું. જ્યારે અમદાવાદમાં પણ એક દિવસમાં 10 ઈંચ કરતા વધુ વરસાદ પડ્યો હતો. રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે હવામાન વિભાગે નવી આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં સારો વરસાદ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ઓછો વરસાદ છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે આજે ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લામાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં બે દિવસ યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે રાજસ્થાનમાં લો પ્રેશર બન્યું હોવાને કારણે રાજ્યમાં વરસાદ પડ્યો હત.
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— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 26, 2026
આગામી સપ્તાહે એક સિસ્ટમ થશે સક્રિય
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે આગામી સપ્તાહે પણ એક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ શકે છે. બંગાળની ખાડીમાં વેલમાર્ક લો પ્રેશરને કારણે ફરી રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 30 જુલાઈની આસપાસ ગુજરાતમાં તેની અસર થશે. એક સમયે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
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— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 26, 2026
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે 30 જુલાઈએ છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, તાપી, વલસાડમાં ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. તો 1 ઓગસ્ટે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે કહ્યું કે અત્યાર સુધી સિઝનનો કુલ 12 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે અમદાવાદમાં સામાન્ય કરતા 45 ટકા વધુ વરસાદ પડ્યો છે.