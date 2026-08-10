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ઓગસ્ટ જ નહીં, સપ્ટેમ્બરમાં પણ પડશે ધોધમાર વરસાદ, અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી

રાજ્યમાં માત્ર ઓગસ્ટ જ નહીં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે. એટલે કે સાતમ-આઠમ સમયે પણ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં વરસાદ અંગે આગાહી કરી છે. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 10, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:47 PM IST
ઓગસ્ટ જ નહીં, સપ્ટેમ્બરમાં પણ પડશે ધોધમાર વરસાદ, અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ઓગસ્ટ જ નહીં, સપ્ટેમ્બરમાં પણ પડશે ધોધમાર વરસાદ, અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી
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