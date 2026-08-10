/ઓગસ્ટ જ નહીં, સપ્ટેમ્બરમાં પણ પડશે ધોધમાર વરસાદ, અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી

રાજ્યમાં આજથી ફરી વરસાદી માહોલ શરૂ થયો છે. અમદાવાદ સહિત અન્ય શહેરોમાં મેઘરાજાનું આગમન થયું છે. આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. અંબાલાલે જણાવ્યું કે 13 ઓગસ્ટ સુધી મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર સહિતના જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડશે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી
ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી સામે આવી છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે 13 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં વરસાદની સંભાવના રહેશે. આ સિવાય પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુરમાં વરસાદ પડી શકે છે.
અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે અરવલ્લી, બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લામાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. આ સાથે અંબાલાલે જણાવ્યું કે 13 અને 14 તારીખે બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર બની શકે છે. જેની અસર પૂર્વ ભારતના ભાગોમાં જોવા મળી શકે છે. તો 14-15 ઓગસ્ટે હવામાનમાં ઉઘાડ આવવાની પણ સંભાવના છે.
17, 18 અને 19 તારીખે રાજ્યના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. તો 22 અને 23 ઓગસ્ટે વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. આ સિવાય દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વરસાદ પડવાનો છે. અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે 25થી 28 ઓગસ્ટે વચ્ચે ઝાપટાં વધી શકે છે. 31 ઓગસ્ટે પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રને કારણે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
આ સાથે અંબાલાલે જણાવ્યું કે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં પણ હવામાનમાં પલટો આવશે. જેથી રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે ઓગસ્ટ બાદ સપ્ટેમ્બરમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે.