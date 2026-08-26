/ગુજરાતમાં મેઘરાજા ક્યારે મહેરબાન થશે? અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી, આ તારીખોમાં પડશે સાર્વત્રિક વરસાદ

ગુજરાતમાં મેઘરાજા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી જાણે રિસાઈ ગયા હોય તેવી સ્થિતિ છે... વરસાદે હાથતાળી આપતા ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા છે... ખેતરોમાં ઉભા પાકને પાણીની તાતી જરૂરિયાત છે અને જગતનો તાત ચાતક નજરે આકાશ તરફ મીટ માંડીને બેઠો છે... જોકે હવે હવામાન વિભાગ અને આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહીથી રાહતના સંકેતો મળી રહ્યા છે...શું છે આગાહી?...જુઓ આ અહેવાલમાં...
વરસાદની લાંબી ખેંચે ગુજરાતના ખેડૂતોની ચિંતા વધારી દીધી છે... રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ વિરામ લેતા પાક પર સંકટના વાદળો ઘેરાયા છે... જગતનો તાત હવે એક-એક ટીપા માટે આકાશ તરફ આશાભરી નજરે જોઈ રહ્યો છે... કારણ કે આ વરસાદ જ ખેડૂતોના પાક અને મહેનતનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે...
7 દિવસ દરમિયાન રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આગામી સાત દિવસ દરમિયાન રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે... દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના તટીય વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
રાજ્યમાં હજુ પણ સરેરાશ 7 ટકા વરસાદની ઘટ છે
અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં તાપમાન 33 ડિગ્રીની આસપાસ નોંધાયું છે... જોકે રાજ્યમાં હજુ પણ સરેરાશ 7 ટકા વરસાદની ઘટ છે... જેમાં ગુજરાત રિજનમાં 9 ટકા અને સૌરાષ્ટ્ર રિજનમાં સૌથી વધુ 30 ટકા વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે.
આગામી 3થી 10 સપ્ટેમ્બરે રાજ્યમાં વરસાદનું જોર વધી શકે
વરસાદની અછતનો સૌથી વધુ માર સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓ પર પડ્યો છે... દ્વારકા... જામનગર અને પોરબંદરમાં વરસાદ ન આવતાં ખેડૂતો માટે મુશ્કેલી વધી રહી છે... પરંતુ હવે આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે રાહતના સંકેત આપ્યા છે... તેમના જણાવ્યા મુજબ આગામી 3થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદનું જોર ફરી વધી શકે છે... ખાસ કરીને દ્વારકા અને પોરબંદરમાં સારા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં સારા વરસાદની આશા
અંબાલાલ પટેલના અનુમાન પ્રમાણે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદી માહોલ જામશે... જ્યારે પૂર્વ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સારા વરસાદ સાથે દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે... મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ સારા વરસાદની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે...
હાલ તો ખેડૂતોની આશા ફરી એકવાર આકાશ સાથે બંધાઈ છે... હવે જોવાનું એ રહેશે કે... શું મેઘરાજા ખરેખર મહેરબાન બનશે અને રાજ્યમાં વરસાદની ઘટને પૂરી કરશે... કે પછી ખેડૂતોની રાહ હજુ લાંબી બનશે.