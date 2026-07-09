/ગુજરાતમાં 6,00,00,00,00,000ના રોકાણનો લક્ષ્યાંક; બનશે દેશનું ટેકનોલોજી હબ; ડેટા સેન્ટર પોલિસીની જાહેરાત

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ગુજરાતમાં 6,00,00,00,00,000ના રોકાણનો લક્ષ્યાંક; બનશે દેશનું ટેકનોલોજી હબ; ડેટા સેન્ટર પોલિસી'ની જાહેરાત

Gujarat Data Center Policy: ગુજરાત સરકારે ડિજિટલ અર્થતંત્રને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે 'વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી 2026-29'ની જાહેરાત કરી છે. ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નવી નીતિનું અનાવરણ કર્યું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 09, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:10 PM IST
ગુજરાતમાં 6,00,00,00,00,000ના રોકાણનો લક્ષ્યાંક; બનશે દેશનું ટેકનોલોજી હબ; ડેટા સેન્ટર પોલિસી'ની જાહેરાત
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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