/ગુજરાતમાં 6,00,00,00,00,000ના રોકાણનો લક્ષ્યાંક; બનશે દેશનું ટેકનોલોજી હબ; ડેટા સેન્ટર પોલિસીની જાહેરાત

Gujarat Data Center Policy: ગુજરાત સરકારે રાજ્યને દેશનું અગ્રણી હાઇપરસ્કેલ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ડેટા સેન્ટર હબ બનાવવાના મજબૂત સંકલ્પ સાથે 'વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી 2026 થી 2029' ની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. આ નવી નીતિ હેઠળ રાજ્યમાં ₹6 લાખ કરોડના જંગી રોકાણ સાથે 7.5 ગીગાવોટ (GW) ડેટા સેન્ટર ક્ષમતા વિકસાવવાનું મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે. આ પ્રકારની ભવિષ્યલક્ષી ડેટા સેન્ટર પોલિસી લાવનાર ગુજરાત દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે.
પોલિસીની મુખ્ય વિશેષતાઓ અને આર્થિક પ્રોત્સાહનો
નવી પોલિસી અંતર્ગત રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે ગુજરાત સરકારે અનેક ઐતિહાસિક અને નાણાકીય છૂટછાટોની જાહેરાત કરી છે....
"ડેટા આર્થિક વિકાસનો આધાર છે, ગુજરાત બેસ્ટ ચોઈસ બનશે" - મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ
નીતિની જાહેરાત કરતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી હવે માત્ર લેબોરેટરી પૂરતા મર્યાદિત નથી રહ્યા. ઈનોવેશન અને ટેકનોલોજીના વિકાસનો અસલી પાયો 'ડેટા' છે અને આર્થિક વિકાસનો પણ તે જ આધાર છે. આજે ભારત ડેટા ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં મોખરે છે, ત્યારે કેન્દ્રીય બજેટમાં પણ ક્લાઉડ અને AI માટે મોટી જાહેરાતો થઈ છે." તેમણે ઉમેર્યું કે, ગુજરાત હંમેશા પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનને હકીકતમાં ફેરવે છે. સાણંદ અને ધોલેરા ટૂંક સમયમાં સેમિકન્ડક્ટર કેપિટલ બનવા જઈ રહ્યા છે. ક્લાઉડ સર્વિસ, AI અને ડિજિટલ સેવાઓને સક્ષમ બનાવતી આ નીતિ દેશના ભવિષ્યના વિકાસને ગતિ આપશે. મુખ્યમંત્રીએ ઉદ્યોગપતિઓને આહવાન કર્યું કે, "નવી ટેકનોલોજી ગુજરાતનું બેકબોન સાબિત થશે, તમે પણ ગુજરાતની આ ગ્રોથ સ્ટોરીનો હિસ્સો બનો."
"રોકાણકારોને ધક્કા નહીં ખાવા પડે, સિનિયર IAS અધિકારીઓ સંભાળશે જવાબદારી" - નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ભૂતકાળની નીતિઓની સરખામણી કરતા જણાવ્યું કે, "દેશમાં 1976 અને 1990ના દાયકામાં સેમિકન્ડક્ટર મિશન નિષ્ફળ ગયા હતા અને હૈદરાબાદમાં સેમિકન્ડક્ટર પાર્કની જગ્યાએ બિલ્ડિંગો ઊભી થઈ ગઈ હતી. પરંતુ પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં માત્ર 4 મહિનામાં ગુજરાતમાં સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન શક્ય બન્યું છે." રોકાણકારોની સુવિધા માટે મોટી જાહેરાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, "રોકાણ કરવા ઈચ્છતી કંપનીઓએ સરકારી કચેરીઓમાં ધક્કા ન ખાવા પડે તે માટે સિનિયર IAS અધિકારીઓની નિમણૂંક કરાશે. ધોલેરા ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ અને સેમી-હાઈસ્પીડ ટ્રેન જેવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ ઝડપથી ચાલી રહ્યા છે. ડેટા સેન્ટર સાથે GCC (Global Capability Centres) નું હેડક્વાર્ટર બનાવવા પણ સરકાર કામ કરી રહી છે. ગુજરાતની વિકાસની આ ટ્રેન જે ચૂકશે તે પસ્તાશે."
"ગુજરાત પાસે 10 GW ડેટા સેન્ટરના પ્રસ્તાવો આવી ચૂક્યા છે" - સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા
સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ સ્વીકાર્યું કે, "90ના દાયકામાં યોગ્ય નિર્ણયો ન લેવાવાને કારણે ગુજરાતે સમય ગુમાવ્યો હતો, પરંતુ નરેન્દ્ર મોદીએ મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ ઉદ્યોગો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ગુજરાતના વિકાસની ગાડી પાંચમા ગીયરમાં દોડાવી." તેમણે આંકડાકીય વિગતો આપતા કહ્યું કે, હાલમાં સમગ્ર ભારતમાં માત્ર 200 જેટલા ડેટા સેન્ટર છે (આશરે 2 થી 3 ગીગાવોટ ક્ષમતા), જે ભવિષ્યમાં વધીને 8 ગીગાવોટ સુધી જઈ શકે છે. તેની સામે એકમાત્ર અમેરિકામાં 30 ગીગાવોટની ક્ષમતા છે. પરંતુ હવે ગુજરાત પાસે અત્યારથી જ 10 ગીગાવોટ ડેટા સેન્ટર બનાવવાના પ્રસ્તાવો આવી ચૂક્યા છે, જેમાંથી 8 ગીગાવોટની ક્ષમતા ખૂબ જ ઝડપથી તૈયાર થઈ જશે.
"ભવિષ્યના વિકાસ માટે ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અનિવાર્ય" - એમ. કે. દાસ, મુખ્ય સચિવ
મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસે ટેકનિકલ પાસાઓ પર પ્રકાશ પાડતા જણાવ્યું કે, 1 ગીગાવોટ ડેટા સેન્ટર ચલાવવા માટે 3.5 કરોડ લીટર પાણી અને લાખો મકાનોને જોઈતી વીજળી જેટલી ઊર્જાની જરૂર પડે છે. ગુજરાત ગ્રીન અને રીન્યુએબલ એનર્જીમાં અગ્રેસર હોવાથી આ પોલિસી માટે સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદેશ છે. આ પોલિસી ભવિષ્યલક્ષી છે જે રાજ્યના તમામ સેક્ટરના ગ્રોથને નવી ઊંચાઈ આપશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત સરકારની આ નવી ડેટા સેન્ટર પોલિસી માત્ર રાજ્યના જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશના ડિજિટલ અર્થતંત્ર (Digital Economy) ને મજબૂત બનાવશે. વૈશ્વિક કક્ષાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ગ્રીન એનર્જીની ઉપલબ્ધતા અને વહીવટી સરળતાને કારણે આગામી દિવસોમાં ગુજરાત વૈશ્વિક આઈટી અને એઆઈ (AI) કંપનીઓ માટે પ્રથમ પસંદગીનું 'બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન' સાબિત થશે.