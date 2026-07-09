/ડિજિટલ ક્રાંતિનું નવું ગ્લોબલ એડ્રેસ બનશે ગુજરાત : ગુજરાતે નવો ઈતિહાસ રચી દીધો, જાણી લો શું છે આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ

વિશ્વના સૌથી મોટા ડેટા યુઝર અને ઉત્પાદક તરીકે ઉભરી રહેલા ભારતમાં હવે ગુજરાત ડિજિટલ ઇકોનોમીનું ગ્લોબલ પાવરહાઉસ બનવા જઈ રહ્યું છે. આજે ગુજરાતે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતેથી 'વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી 2026-29' લોન્ચ કરીને ડિજિટલ ક્ષેત્રે એક નવો ઈતિહાસ રચી દીધો છે. આ નવી નીતિના લીધે રાજ્યમાં અંદાજે ₹૬ લાખ કરોડનું માતબર રોકાણ આવવાની અને લાખો રોજગારીની તકો સર્જાવાની ગેરંટી સાથે ગુજરાત વર્લ્ડ બેંકની વ્યાખ્યા મુજબ 'હાઈ-મિડલ ઈકોનોમી' બનવા તરફ મજબૂત કદમ વધારી ચૂક્યું છે.
Powering Digital India..
Get glimpses of how with the meticulously designed 'Viksit Gujarat Data Center Policy (2026-2029)', we are building a secure, future-ready digital backbone for Viksit Bharat. pic.twitter.com/qgobzzficV
— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 9, 2026
પોલિસીના મુખ્ય આકર્ષણો
|ધોલેરા બનશે ગ્લોબલ હબ:
|માત્ર ધોલેરામાં જ પોલિસીની ક્ષમતા કરતાં બમણી ડિમાન્ડ અત્યારથી જ છે. ધોલેરા આગામી સમયમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું 'ડેટા સેન્ટર સિટી' અને ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર્સ (GCC)નું હેડક્વાર્ટર બનશે.
|ગ્રીન અને સસ્ટેનેબલ મોડલ:
|પર્યાવરણ અને સંસાધનોની જાળવણી માટે ડેટા સેન્ટરોમાં વપરાતી કુલ ઊર્જામાંથી ૫૧ ટકા ઊર્જા ફરજિયાતપણે ગ્રીન એનર્જી (સૌર-પવન ઊર્જા) વાપરવી પડશે.
|ખેડૂતોના ભોગે નહીં, દરિયાના પાણીથી કામ :
|ડેટા સેન્ટર્સ માટે જરૂરી કરોડો લીટર પાણી સ્થાનિક નાગરિકો કે ખેડૂતોના ભોગે નહીં, પરંતુ ડીસેલીનેશન પ્લાન્ટ દ્વારા દરિયાના પાણીને મીઠું કરીને પૂરું પાડવામાં આવશે.
|૨૦ વર્ષનો ટેક્સ હોલીડે :
|કેન્દ્રીય બજેટના પ્રોત્સાહનો સાથે ક્લાઉડ અને AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે પ્રદાતાઓને ૨૦ વર્ષનો ટેક્સ હોલીડે મળશે.
|લોન્ચિંગ પહેલાં જ બમણી ડિમાન્ડ :
|પોલિસીની ૭.૫ ગીગાવોટની ક્ષમતા સામે દેશ-દુનિયાની અગ્રણી કંપનીઓ પાસેથી ૧૦ ગીગાવોટથી વધુ ક્ષમતાના પ્રસ્તાવો/રિક્વેસ્ટ લેટર્સ સરકારને મળી ચૂક્યા છે, જેમાંથી ૮ ગીગાવોટ સુધીની ક્ષમતા તાકીદે વિકસાવાશે.
Under the visionary leadership of Hon’ble CM Shri @Bhupendrapbjp ji, Gujarat is steadily emerging as India’s preferred destination for next-generation digital infrastructure, AI-driven innovation, cloud computing, and global technology investments. Along with Shri @arjunmodhwadia… pic.twitter.com/9JItfjVf3F
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) July 9, 2026
ડેટા એ વિકસિત ભારતનો નવો આધાર છે
વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દૂરંદેશી નેતૃત્વમાં ડિજિટલ યુગમાં ડેટા સૌથી પાયાની સંપત્તિ બની ગયો છે. આ નવી પોલિસી દ્વારા ગુજરાત દેશમાં ડેટા સેન્ટર સ્થાપવા માટે 'બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન' બનશે. ક્લાઉડ સર્વિસિસ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન અને સ્માર્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ જેવા ઇમર્જિંગ સેક્ટર્સને આ નીતિથી અદભુત ગતિ મળશે."
गुजरात की एक और ऐतिहासिक पहल!
डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और नवाचार के नए युग की ओर बढ़ता गुजरात, विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहा है। pic.twitter.com/Th3YyqLzEA
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) July 9, 2026
સેમિકન્ડક્ટર બાદ હવે ડેટા સેન્ટરમાં ગુજરાત 'પ્રાઇમ મૂવર'
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ દેશના ભૂતકાળના નબળા આયોજન અને વર્તમાન ગતિશીલતાનો તફાવત આપતા જણાવ્યું હતું કે, "૧૯૭૬થી ૨૦૦૯ સુધી દેશમાં માત્ર વચનો જ આપ્યા, પ્રોજેક્ટ્સ જમીન પર ન આવ્યા. પરંતુ વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં ગુજરાતે માત્ર ૪ મહિનામાં ૩ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટના લોકાર્પણ કરીને પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી દીધી છે. હવે વારો ડેટા સેન્ટરનો છે.
ધોલેરાની કનેક્ટિવિટી વધારવા માટે ટૂંક સમયમાં જ નવું એરપોર્ટ કાર્યરત થશે અને અમદાવાદ-ધોલેરા વચ્ચે સેમી-હાઈસ્પીડ ટ્રેન પણ શરૂ થવા જઈ રહી છે. રોકાણકારોને કોઈ વહીવટી મુશ્કેલી ન નડે તે માટે સિનિયર નોડલ ઓફિસર્સ (Senior Nodal Officers)ની નિમણૂક કરવામાં આવશે જે ડે-ટુ-ડે હેન્ડ-હોલ્ડિંગ સપોર્ટ આપશે.
અમેરિકા-યુકેની હરોળમાં ભારતને લાવશે ગુજરાત
સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી મંત્રી અર્જૂન મોઢવાડિયાએ આંકડાકીય ચિતાર આપતા જણાવ્યું કે, "આજે અમેરિકામાં ૫,૫૦૦ અને યુકેમાં ૫૦૦થી વધુ ડેટા સેન્ટર્સ છે, જેની સામે ભારતમાં માત્ર ૨૦૦ જેટલા જ ડેટા સેન્ટર્સ છે. ક્ષમતાની દ્રષ્ટિએ પણ આપણે ઘણા પાછળ છીએ. આ ગેપને પૂરવા ગુજરાતે 'પ્રાઇમ મૂવર' બનવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. આગામી ૧૦ વર્ષમાં ગુજરાત માત્ર ડેટા સ્ટોરેજ જ નહીં, પરંતુ ગ્લોબલ AI ઇકોસિસ્ટમનું સેન્ટર બનવા સજ્જ છે."
₹૬ લાખ કરોડનું રોકાણ અને ગેમ-ચેન્જર પોલિસી
મુખ્ય સચિવ મનોજકુમાર દાસે આ નીતિને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રે 'ગેમ-ચેન્જર' ગણાવી ઉમેર્યું કે ગુજરાત પાસે વિશાળ દરિયાકાંઠો અને રિન્યુએબલ એનર્જીના સ્ત્રોત હોવાથી ડેટા સેન્ટર્સ માટે જરૂરી વીજળી અને પાણીની જરૂરિયાત પૂરી કરવા રાજ્ય સક્ષમ છે.