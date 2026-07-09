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ડિજિટલ ક્રાંતિનું નવું ગ્લોબલ એડ્રેસ બનશે ગુજરાત : ગુજરાતે નવો ઈતિહાસ રચી દીધો, જાણી લો શું છે આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ

વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર નીતિ ૨૦૨૬-૨૯ ની આજે જાહેરાત થઈ છે. ૫૧% ગ્રીન એનર્જી અને દરિયાના પાણીને મીઠું કરી આ ડેટા સેન્ટર્સ ધમધમશે; એ.આઈ. અને ક્લાઉડ ક્ષેત્રે ગુજરાત બનશે દેશનું સર્વોચ્ચ હબ, જાણી લો શું છે આ ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી....

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 09, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:39 PM IST
ડિજિટલ ક્રાંતિનું નવું ગ્લોબલ એડ્રેસ બનશે ગુજરાત : ગુજરાતે નવો ઈતિહાસ રચી દીધો, જાણી લો શું છે આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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