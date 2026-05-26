ગુજરાત હવે ટૂંક સમયમાં ચિત્તાઓથી ગુંજી ઉઠશે! વાઈલ્ડ લાઈફ ક્ષેત્રે ભારતનો મોટો નિર્ણય, કચ્છનું 'બન્ની' બનશે નવું સરનામું!

Gujarati News: એક તરફ જ્યાં બન્નીના ઘાસના મેદાનોમાં ચિત્તાઓની પધરામણીથી ગુજરાતના પ્રવાસન (Tourism) અને વન્યજીવ સૃષ્ટિને ચાર ચાંદ લાગશે, તો બીજી તરફ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્વાસ્થ્ય નિયમો કડક કરીને નાગરિકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહી છે.
Gujarati News: ગુજરાતના વન્યજીવ પ્રેમીઓ અને પર્યાવરણ ક્ષેત્ર માટે એક ખૂબ જ મોટા અને ઐતિહાસિક સમાચાર સામે આવ્યા છે. દેશમાં પહેલીવાર ચિત્તાનું આંતરરાજ્ય શિફ્ટિંગ (Interstate Shifting) થવા જઈ રહ્યું છે. રાષ્ટ્રીય વાઘ સંરક્ષણ પ્રાધિકરણ (NTCA) દ્વારા મધ્યપ્રદેશના કૂનો નેશનલ પાર્કમાંથી 2 નર અને 2 માદા એમ કુલ 4 આફ્રિકન ચિત્તાને ગુજરાત લાવવાની સત્તાવાર મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. આ નિર્ણય સાથે જ એશિયાટિક સિંહો માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત એવું ગુજરાત હવે ટૂંક સમયમાં ચિત્તાઓથી પણ ગુંજી ઉઠશે.
કચ્છનું 'બન્ની' બનશે ચિત્તાઓનું નવું સરનામું
ચિત્તાઓના પુનર્વસન માટે ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાં આવેલી પ્રખ્યાત બન્ની ઘાસભૂમિ (Banni Grassland) ની પસંદગી કરવામાં આવી છે. બન્નીનો આ વિશાળ વિસ્તાર આફ્રિકાના પ્રખ્યાત 'સવાના' ઘાસના મેદાનો જેવો જ માહોલ ધરાવે છે, જે ચિત્તાઓની ઝડપ અને તેમના શિકાર કરવાની શૈલી માટે એકદમ અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. વન વિભાગ દ્વારા નવા મહેમાનોના સ્વાગત માટે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. ચિત્તાઓની સુરક્ષા અને દેખરેખ માટે બન્ની વિસ્તારમાં 600 હેક્ટરમાં વિશેષ ફેન્સિંગ (વાડ) તૈયાર કરવામાં આવી છે. મધ્યપ્રદેશથી લાવ્યા બાદ ચિત્તાઓને સીધા ખુલ્લામાં છોડવાને બદલે, શરૂઆતમાં તેમને વાતાવરણથી અનુકૂળ થવા માટે ખાસ તૈયાર કરાયેલા ક્વોરેન્ટાઇન ઝોનમાં રાખવામાં આવશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓ માટે મહત્વના સમાચાર: એરપોર્ટ પર સેલ્ફ ડિકલેરેશન ફોર્મ ફરજિયાત
બીજી તરફ, આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્યના માપદંડોને વધુ મજબૂત કરવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મોટો નિર્ણય લેવાયો છે. હવેથી તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઈટ્સ (International Flights) દ્વારા ભારત આવતા મુસાફરો માટે એરપોર્ટ પર આરોગ્ય સંબંધિત સેલ્ફ ડિકલેરેશન ફોર્મ (Self Declaration Form - SDF) ભરવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે.
વૈશ્વિક સ્તરે સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા જળવાઈ રહે અને કોઈપણ સંક્રમણને દેશમાં ફેલાતું અટકાવી શકાય તે હેતુથી આ કડક પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. વિદેશથી આવતા તમામ પ્રવાસીઓએ મુસાફરી કરતા પહેલા અથવા એરપોર્ટ પર ઉતરીને પોતાના સ્વાસ્થ્ય અંગેની સાચી માહિતી આ ફોર્મમાં આપવી પડશે.