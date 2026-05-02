ગુજરાતમાં મોંઘેરા મહેમાન આવવાની તૈયારી! ચોમાસા બાદ ગુજરાતમાં જોવા મળશે ચિત્તા, થયું મોટું આયોજન
Cheetah In Gujarat : કેન્દ્રની ટીમ દ્વારા કચ્છના બન્ની વિસ્તારની ચકાસણી કરવામાં આવી. કેન્દ્રના નિષ્ણાતો દ્વારા બે વખત મુલાકાત લેવાઈ, જેના બાદ હવે ચિત્તાનું જલ્દી જ ગુજરાતમાં આગમન થઈ શકે છે. આ માટે વન વિભાગ દ્વારા કામગીરી પણ શરૂ કરી દેવાઈ છે
- કેન્દ્રના નિષ્ણાતોની ટીમે એક મહિનામાં કચ્છના બન્ની ગ્રાસલેન્ડની બે વાર મુલાકાત લીધી
- ગુજરાતમાં ચિત્તાના આગમનની રાહ પૂર્ણ થશે બન્નીના મેદાનમાં છોડવાની તૈયારી ચકાસાઇ
- ચિત્તાના વસવાટ અને બચાવ માટે જરૂરી વ્યવસ્થાની માહિતી પણ ગુજરાતને અપાશે
Gujarat Wildlife : ગુજરાતમાં ચિત્તાના આગમનની રાહ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થશે, જેના માટે કચ્છના બન્ની વિસ્તારમાં જરૂરી વ્યવસ્થાની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. બન્નીનું ઘાસનું મેદાન ચિત્તાઓ માટે યોગ્ય છે કે નહિ તે ચકાસવામાં આવશે. છેલ્લા બે મહિનામાં નિષ્ણાતોએ વિસ્તારનું નિરીક્ષણ કર્યું. ચિત્તાના વસવાટ અને બચાવ માટે વ્યવસ્થાની ચકાસણી કરી છે. તેમજ ચિત્તાને ખુલ્લા મેદાનમાં છોડવા માટેની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. જેથી હવે ગુજરાતમાં ટૂંક સમયમાં જ ચિત્તા જોવા મળશે. જેથી ચોમાસા બાદ ગુજરાતમાં ચિત્તાનું આગમન થઈ શકે છે.
ચિત્તા માટે અંદાજે 600 હેક્ટર જેટલા વિસ્તારમાં પાંજરા મુકવામાં આવ્યા
મહત્વનું છે કે, વન વિભાગના અધિકારીઓએ પણ હકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું કે આ માટે આધુનિક પશુ ચિકિત્સાના સાધનો અને દવાઓનો જથ્થો તૈયાર રાખવામાં આવ્યું છે. ચિત્તાના રેસ્ક્યૂ માટે ખાસ એમ્બ્યુલન્સ કમ રેસ્ક્યૂ વાહનોની ખરીદી માટે ભલામણ પણ કરી દેવાઈ છે. સાથે જ આ પ્રોજેક્ટ માટે અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 20 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ મંજૂર કરી દેવાયો છે.
ચોમાસા બાદ ગુજરાતમાં ચિત્તાનું આગમન થઈ શકે
આ વિશે માહિતી આપતા ગુજરાતના મુખ્ય અગ્ર વન સંરક્ષક ડો. જયપાલસિંહે જણાવ્યું કે, કેન્દ્રના નિષ્ણાતો દ્વારા કચ્છના બન્ની વિસ્તારની બે વાર મુલાકાત લીધા બાદ હવે ચિત્તાના આગમનની રાહ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થશે. ચોમાસા બાદ ગુજરાતમાં ચિત્તાનું આગમન થઈ શકે છે. છેલ્લા બે મહિનામાં નિષ્ણાતોની ટીમે બન્ની વિસ્તારમાં ચિત્તા માટેના જરૂરી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વાતાવરણનું સઘન નિરીક્ષણ કરી સંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે.
ચિત્તા માટે સાધનો અને દવાઓનો જથ્થો તૈયાર કર્યો - વન વિભાગ
તેઓએ આગળ જણાવ્યું કે, ચિત્તાના વસવાટ અને બચાવ માટે જરૂરી વ્યવસ્થાઓની ચકાસણી કરવામાં આવી છે અને તેને ખુલ્લા મેદાનમાં છોડવા માટેની તૈયારીઓ પણ પૂર્ણ કરી લેવાઈ છે. વનવિભાગના અધિકારીઓએ પણ હકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું કે આ માટે આધુનિક પશુચિકિત્સા સાધનો અને દવાઓનો જથ્થો તૈયાર રાખવામાં આવ્યો છે.
આ પ્રોજેક્ટ માટે 20 કરોડ મંજૂર કરાયા
ચિત્તાના રેસ્ક્યુ માટે ખાસ એમ્બ્યુલન્સ અને કમ-રેસ્ક્યુ વાહનોની ખરીદી કરવાની ભલામણ પણ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ પ્રોજેક્ટ માટે અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 20 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે, જે હેઠળ સુરક્ષા માટે ક્વોરન્ટાઈન બોમા અને સોલર ફેન્સિંગની કામગીરી ચાલી રહી છે. ચિત્તા માટે અંદાજે 600 હેક્ટર જેટલા વિસ્તારમાં પાંજરા પણ મુકવામાં આવ્યા છે અને 10 જાળીવાળા પાંજરા તૈયાર કરી લેવાયા છે.
