/ગુજરાતી મનોરંજન ક્ષેત્રને ક્યારેય ન પુરાય તેવી ખોટ; જાણીતા કૉમેડી કિંગ ગુજુ લવ ગુરૂનું રોડ અકસ્માતમાં દુઃખદ નિધન

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ગુજરાતી મનોરંજન ક્ષેત્રને ક્યારેય ન પુરાય તેવી ખોટ; જાણીતા કૉમેડી કિંગ 'ગુજુ લવ ગુરૂ'નું રોડ અકસ્માતમાં દુઃખદ નિધન

Vav Tharad News: સમગ્ર ગુજરાતને પોતાના કોમેડી વિડીયોથી હસાવનાર અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર મોટું નામ ધરાવનાર જાણીતા કલાકાર 'ગુજુ લવ ગુરૂ' ઉર્ફે ચંદન રાઠોડનું એક માર્ગ અકસ્માતમાં કરૂણ મોત નીપજ્યું છે. સુઈગામના વતની અને વાવ-થરાદ પંથકના લોકપ્રિય કલાકારના અચાનક નિધનના સમાચારથી સમગ્ર બનાસકાંઠા સહિત તેમના ચાહકોમાં ઘેરા શોકની કાલીમા છવાઈ ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 17, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:41 PM IST
ગુજરાતી મનોરંજન ક્ષેત્રને ક્યારેય ન પુરાય તેવી ખોટ; જાણીતા કૉમેડી કિંગ 'ગુજુ લવ ગુરૂ'નું રોડ અકસ્માતમાં દુઃખદ નિધન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ગુજરાતી મનોરંજન ક્ષેત્રને ક્યારેય ન પુરાય તેવી ખોટ; જાણીતા કૉમેડી કિંગ 'ગુજુ લવ ગુરૂ
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