ડાયરાના વધુ એક કલાકાર રાજકારણના માર્ગે જશે? અગાઉના ગુજરાતી કલાકારોનું શું થયું, જાણો
Gujarati Artists In Politics : દેવાયત ખવડે જ્યારે જિગ્નેશ કવિરાજને રાજકારણમાં આવવા આમંત્રણ આપ્યું, ત્યારે એવા કલાકારોની વાત કરીએ જેઓ ગુજરાતના રાજકારણમાં આવવા તૈયાર છે, તેવું તેઓ જાહેરમાં કહી ચૂક્યા છે
Trending Photos
Gujarat Politics દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : આજે ઉત્તર ગુજરાતમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં ડાયરાના કલાકાર દેવાયત ખવડે ગુજરાતી કલાકાર જિગ્નેશ કવિરાજને રાજકારણમાં આવવા ખુલ્લુ આમંત્રણ આપ્યું. તેમજ ચૂંટણી લડવા પણ અપીલ કરી છે. ગુજરાતમાં અનેક કલાકારો રાજકારણમાં આવવા થનગનાટ કરી રહ્યાં છે. છેલ્લાં કેટલાક વર્ષોમાં કલાકારોનું રાજકારણ પ્રત્યેનું વળગણ નવું નથી. આ પહેલા પણ કેટલાય કલાકારોનો રાજકારણ પ્રત્યેનો પ્રેમ જોવા મળ્યો છે. ત્યારે આવા કેટલા કલાકારોએ રાજકારણનો રુટ પકડ્યો છે અથવા પકડવા માંગે છે તે જોઈએ.
જિગ્નેશ કવિરાજ
અગાઉ 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી વખતે જિગ્નેશ કવિરાજે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેઓએ કહ્યું હતું કે, ‘હજુ સુધી મારા ગામનો વિકાસ થયો નથી. અહીં ૩ દિવસે પાણી આવે છે. મારા ફેન્સ અને ખેરાળુના અગ્રણીઓ મને ચૂંટણી લડતો જોવા માંગે છે. આથી હું ચૂંટણી લડવાનો વિચાર કરું છું.’ ત્યારે હવે ડાયરાના કાર્યક્રમમાં દેવાયત ખવડે જિગ્નેશ કવિરાજને ચૂંટણી લડવા અપીલ કરી, તેમજ તેમને સમર્થન આપવાની પણ જાહેરમાં વાત કરી.
વિજય સુંવાળા
વિજય સુંવાળા આમ આદમી પાર્ટીમાં મોટા ઉપાડે જોડાયા હતા અને પછી પક્ષપલટો કરીને ભાજપમાં જોડાયા હતા. એક સમયે તે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ઉત્તર ગુજરાતમાં વિધાનસભાની બેઠક પર દાવેદાર મનાતા હતા. આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવાથી પ્રશંસકોમાં ભારે નારાજગી થઈ છે, તેવું કહીને પક્ષ છોડીને ભેજપમાં ડોયા. મારપીટના કેસમાં પણ સંડોવાયો, અને રાજકારણમાંથી સદંતર બહાર થઈ ગયો.
માયાભાઈ આહીર
માયાભાઈ આહીર પ્રત્યક્ષ રીતે નહિ, પરંતું પરોક્ષ રીતે રાજાકરણમાં સક્રિય રહ્યાં. કોંગ્રેસમાંથી પ્રચાર પણ કર્યો. પછી દીકરાને રાજકારણમાંથી આગળ કરવાનો વિચાર કર્યો, તો હવે વિવાદમાં ફસાયા છે. આમ તો માયાભાઈ કોઈ સ્પષ્ટ રાજકારણમાં નહિ, પરંતું આડકતરી રીતે સંકળાયેલા જોવા મળે. પહેલા તેઓએ કોંગ્રેસમાં અંબરીશ ડેરનો પ્રચાર કર્યો હતો.
આ પણ વાંચો :
કીર્તિદાન ગઢવી
કીર્તિદાન ગઢવીએ એકવાર જાહેર મંચ પર સરકાર અને ભાજપની નીતિનો પ્રચાર કર્યો હતો. તેના માટે પસ્તાળ પડી હતી કે, તમે કલાકાર છો, શું કામ રાજકારણી થાઓ છો. તેથી કીર્તિદાન ગઢવી રાજકારણથી સલામત અંતર રાખે છે.
વિક્રમ ઠાકોર
વિક્રમ ઠાકોર ગત વર્ષથી રાજકારણમાં આવવા થનગનાટ કરી રહ્યાં છે. તેઓ અનેકવાર એવું કહી ચૂક્યા છે કે, મારા ચાહકો મને રાજકારણમાં જોવા માંગે છે. તેથી મારે રાજનીતિમાં જવું છે. જોકે, તેઓએ સક્રિય રાજકારણમાં જવાનો હજી સુધી વિચાર કર્યો નથી. પરંતું સમાજને પૂછીને ભવિષ્યમાં નિર્ણય કરીશ.
કાજલ મહેરિયા
એવું કહેવાય છે કે, ગુજરાતી ગાયક કાજલ મહેરિયાએ ગત વર્ષે કડી વિધાનસભા બેઠક પર ટિકિટ માંગી હતી. તેઓએ ભાજપના ચૂંટણી નિરીક્ષકો સામે ટિકિટ માટે દાવેદારી પણ કરી હતી, પરંતુ મેળ ન પડ્યો.
પરંતું તમામ કલાકારો નિયમિત રીતે સરકારી કાર્યક્રમોમાં હાજર રહે છે, અને ભાજપના આગેવાનોને મળતા પણ રહે છે. પરંતું સક્રિય રીતે ભાજપમાં દેખાતા ન હોય. જિજ્ઞેશ કવિરાજ પણ રાજકારણમાં જોડાવાનું વિચારતા હોવાનું પણ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. ત્યારે જોવાનું રહેશે કે એ શું કરશે.
કલાકારોનો રાજકારણ પ્રેમ કેમ?
ડાયરાના કલાકારનું રાજકારણ પ્રત્યે આકર્ષણનું મુખ્ય પરિબળ એ હોઈ શકે કે, તેઓને કલાકાર તરીકે અઢળક લોકોની લોકચાહના મળતી હોય છે. તેઓ ક્રાઉડ કુલર મનાય છે. પરંતું રાજકારણ જુદી બાબત છે, પરંતું પોતાની લોકપ્રિયતાને રાજકારણમાં વટાવવામાં પ્રયત્નશીલ બને છે. જે અગાઉ ફિલ્મ સ્ટાર્સ બોલિવુડમાં કરી જ ચૂક્યા છે. પરંતું રાજકારણમાં સફળ થવા માટે જુદી લાયકાત જોઈએ. પરંતું તેમ છતાં ડાયરાના કલાકારોને પોતાની લોકપ્રિયતાને વટાવવાનું મન થતું હોય તો રાજકારણમાં જોડાય.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે