અશક્યને શક્ય કરી બતાવે તે જ ગુજરાતી, દંપતીએ કરી અનોખી વસ્તુની ખેતી, મણનો ભાવ છે 1 કરોડ 60 લાખ રૂપિયા
Success Story: આ વસ્તુની ખેતી ખેતી સામાન્ય રીતે ઠંડા વાતાવરણમાં થાય છે. કાશ્મીરમાં, શિયાળાની ઋતુમાં ફૂલો ખીલે છે, પરંતુ ગુજરાતના વડોદરામાં એક પટેલ દંપતીએ એરોપોનિક્સની ખેતીમાં નિપુણતા મેળવી છે. તેમણે હવે વધુ આવક મેળવવા માટે તેમનો વિસ્તાર બમણો કરી દીધો છે.
Success Story: કાશ્મીરી કેસરને ઠંડુ વાતાવરણ જરૂરી છે અને સપ્ટેમ્બરથી ડિસેમ્બર દરમિયાન ફૂલો માટે હળવા સૂર્યપ્રકાશની જરૂર પડે છે. ગુજરાતના વડોદરામાં, વૈભવ અને આસ્થા પટેલ અદ્યતન એરોપોનિક્સ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને પ્રીમિયમ મોગરા કાશ્મીરી કેસરની સફળતાપૂર્વક ખેતી કરી રહ્યા છે. કેસરની ખેતીમાં કુશળતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી, આ દંપતીએ કેસરના ઉત્પાદન માટે એક નવું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. આ વર્ષે, તેમણે તેમની કેસર ખેતી સુવિધાઓ બમણી કરી છે અને વધુ સારા ઉત્પાદનની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.
ટેકનોલોજી સાથે કેસર ઉગાડવી
ગુજરાતના વડોદરા જિલ્લામાં આ પટેલ દંપતીએ આધુનિક કૃષિમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેઓ બિન-પરંપરાગત વિસ્તારોમાં પણ ઉચ્ચ-મૂલ્યના પાકની ખેતી કરવા માટે અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. આ દંપતીએ વડોદરામાં કાશ્મીર જેવું નિયંત્રિત વાતાવરણ કાળજીપૂર્વક બનાવ્યું છે, જ્યાં તેઓ કેસરનું વાવેતર કરે છે.
આ દંપતીનું હાઇડ્રોપોનિક સેટઅપ યોગ્ય તાપમાન, ભેજ, પોષક તત્વોનું વિતરણ અને પ્રકાશ ચક્ર સુનિશ્ચિત કરે છે, જેના પરિણામે શ્રેષ્ઠ મોગરા કેસરની સુગંધ અને ઘેરો રંગ આવે છે. વૈભવ પટેલ કહે છે કે, વ્યાપક સંશોધન પછી, તેમણે ત્રણ વર્ષ પહેલાં 100 ચોરસ ફૂટ વિસ્તારમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે કેસરનું ઉત્પાદન શરૂ કર્યું હતું. સારી આવક ઉત્પન્ન કર્યા પછી, આ દંપતીએ હવે તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કર્યો છે. વૈભવ અને આસ્થાની કેસરની ખેતી ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.
આ વિસ્તાર થયો બમણો
વૈભવના મતે, સ્થાનિક રહેવાસીઓ તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યા પછી, તેમણે આ વિસ્તારને 200 ચોરસ ફૂટ સુધી વિસ્તૃત કરીને ઉત્પાદન વધારવાનું નક્કી કર્યું છે. આ વિસ્તરણ સાથે, તેઓ આ વર્ષે ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા રાખે છે, અને આ પ્રીમિયમ કેસરના એક કિલોગ્રામ કે તેથી વધુ ઉત્પાદનની આશા રાખે છે.
હાલમાં, 1 ગ્રામ કેસરની કિંમત 800 રૂપિયા છે. વૈભવ વર્ષમાં ઘણી વખત કેસરની ખેતી કરવાનો લક્ષ્ય રાખે છે અને આ લક્ષ્ય તરફ કામ કરી રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે, ઓગસ્ટ-ઓક્ટોબરમાં બલ્બ વાવવામાં આવે છે, અને જ્યારે ફૂલો ખીલે છે, ત્યારે પાંખડીઓમાંથી દોરાઓ હાથથી કાઢવામાં આવે છે.
