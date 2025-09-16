Prev
કેનેડા બોર્ડર પર ડીંગુચાના પરિવારના મોત માટે જવાબદાર આરોપી ફેનિલ પટેલ પકડાયો

Dingucha Family Death Case : કેનેડા-યુએસ બોર્ડર પર કલોલના ડીગુંચા ગામના 4 લોકોના મોત થયા હતા. ડિંગુચા પરિવારને USમાં ગેરકાયદે ઘુસાડનાર ફેનિલ પટેલ ઝડપાયો. કેનેડિયન પોલીસે ધરપકડ કરી, 2023માં ફેનિલ પર માનવતસ્કરીના આરોપો લાગ્યા હતા
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:13 PM IST

કેનેડા બોર્ડર પર ડીંગુચાના પરિવારના મોત માટે જવાબદાર આરોપી ફેનિલ પટેલ પકડાયો

Gujaratis In Canada વિશાલ ગઢવી/અમદાવાદ : ગેરકાયદેસર અમેરિકાની બોર્ડર ક્રોસ કરતા મોતને ભેટેલા ડીંગુચાના પરિવારના મૃત્યુ કેસમાં મુખ્ય આરોપી ફેનિલ પટેલ આખરે પકડાયો છે. કેનેડા યુએસ બોર્ડર પર ગુજરાતના ચાર લોકો મોતન થયા હતા. ડીગુંચાના પરિવાર કેનેડાના માનિટોબામા ઠંડીમા થજી થવાથી મોત થયા હતા. પરિવાર ગેરકાયદેસર રીતે કેનેડામા પ્રવેશ કરવા જતા આ ઘટના બની હતી. આ કેસનો મુખ્ય આરોપી ફેનિલ પટેલ ફરાર હતો. કેનેડિયન મીડિયાના અહેવાલ પ્રમાણે આ ગુજરાતી પરિવારને આ રીતે અહિંયા લાવવામા ફેનિલ પટેલનો મોટા હાથ હતો. 

અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ડેપ્યુટી કમિશનર ચૈતન્ય માંડલિકે જણાવ્યું હતું કે ત્યાંની પોલીસે ફેનિલ પટેલને શોધવા અને કેનેડામાં તેની ધરપકડ કરવા માટે RCMPની મદદ માંગી હતી જેથી તેમને આરોપોનો સામનો કરવા માટે ભારત પરત મોકલી શકાય. આ મુદ્દે કેનેડિયન ન્યાય વિભાગના પ્રવક્તાએ અગાઉ કહ્યું હતું કે તેઓ "કોર્ટ દ્વારા જાહેર ન થાય ત્યાં સુધી" કોઈપણ સંભવિત પ્રત્યાર્પણ વિનંતીની પુષ્ટિ કે ઇનકાર કરી શક્તા નથી, જ્યારે તે સમયે RCMP ફેનિલ પટેલના કેસ પર ખાસ ટિપ્પણી કરશે નહીં.

દાણચોરોના ટ્રાયલ દરમિયાન ખુલાસો થયો વિગતો
ગયા વર્ષે મિનેસોટામાં પટેલ પરિવાર સાથે સંકળાયેલી દાણચોરીની કામગીરીમાં ભૂમિકા માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવેલા બે વ્યક્તિઓના ટ્રાયલ દરમિયાન ફેનિલ પટેલનું નામ ઘણી વખત સામે આવ્યું હતું. નવેમ્બર 2024 માં, સ્ટીવ શેન્ડ અને હર્ષકુમાર પટેલ (જે પટેલ પરિવાર સાથે પણ સંબંધિત નથી) ને જ્યુરી દ્વારા અનધિકૃત લોકોને યુ.એસ.માં લાવવા, તેમને પરિવહન કરવા અને તેમાંથી નફો મેળવવાના આરોપોમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.

Dingucha Family Death Case

એક એજન્ટે કહ્યું હતું કે, કાર ભાડાના રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે ફેનિલ પટેલે 17 જાન્યુઆરી, 2022 ના રોજ ટોરોન્ટોમાં એક વાહન ભાડે લીધું હતું અને તેને વિનીપેગ લઈ ગયો હતો, અને બીજા દિવસે ત્યાં છોડી દીધો હતો - તે જ દિવસે પટેલ પરિવારને સરહદ પર લઈ જવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ એ પણ જાણવા મળ્યું કે, ફેનિલ પટેલ સરહદની કેનેડિયન બાજુથી ઘૂસણખોરીનો આયોજક હતો. પટેલ પરિવારે ફેનિલ પટેલને તેમના મૃત્યુની રાત્રે મદદ માટે ફોન કર્યો હતો, પરંતુ કોઈ આવ્યું ન હતું.

મે મહિનામાં હર્ષકુમાર પટેલને 10 વર્ષથી થોડી વધુ જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, જ્યારે શેંડને સાડા છ વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ દેખરેખ હેઠળ મુક્તિનો સમયગાળો આપવામાં આવ્યો હતો. બંને માણસોએ પાછળથી તેમની સજા અને સજા સંબંધિત અપીલની નોટિસ દાખલ કરી હતી.

ડીંગુચાનાો પટેલ પરિવાર 19 જાન્યુઆરી, 2022 ના રોજ મિનેસોટામાં ગેરકાયદેસર રીતે પાર કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ઠંડીથી મૃત્યુ પામ્યો. 39 વર્ષીય જગદીશ પટેલ, તેમની 37 વર્ષીય પત્ની વૈશાલી, તેમની 11 વર્ષની પુત્રી વિહાંગી અને ત્રણ વર્ષના પુત્ર ધાર્મિકના સ્થિર મૃતદેહો યુએસથી માત્ર 12 મીટરના અંતરે મળી આવ્યા હતા. 

કેનેડા બોર્ડર પર 4 ગુજરાતીઓના મોતમાં મોટો ખુલાસો : ડીંગુચાના પરિવારને મોતમાં ધકેલવામાં આ પાટીદારનો હતો મોટો રોલ

કેનેડીયન મીડિયાના દાવા પ્રમાણે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પુષ્ટિ કરી હતી કે સીબીસી તપાસમાં મળી આવેલ વ્યક્તિ જ ફેનીલ પટેલ છે, જેને તેઓ શોધી રહ્યા છે. ફેનિલ પટેલ મૂળભૂત રીતે કેનેડામાં રહેતો એજન્ટ છે. તેણે કહ્યું કે, તે તેમને સરહદી વિસ્તારમાં લઈ ગયો. હતો. 

ડિંગુચા પરિવારનું મોત
અમેરિકામાં ગેરકાયદે ઘૂસવાની લ્હાયમાં 4 પટેલ નાગરિકો કેનેડા બોર્ડર પર થીજીને મોતને ભેટ્યા. આ ઘટનાથી ચકચાર મચી ગઈ હતી. 2022માં જ કેનેડાની સરહદેથી અમેરિકામાં પ્રવેશતી વખતે કલોલ તાલુકાના ડિંગુચા ગામના પટેલ પરિવારના ચાર સભ્યોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. માઈનસ 35 ડિગ્રી ઠંડીમાં થીજી જતાં દંપતી અને બે બાળકો મોતને ભેટ્યા હતા. ગાંધીનગરના કલોલ તાલુકાના ડીંગુચા ગામે બળદેવભાઇ પટેલ અને તેમનો પરિવાર રહેતા હતા. બળદેવભાઇનો પુત્ર જગદીશ પટેલ અને તેના પત્ની તેમજ પુત્રી, પુત્રી 10 દિવસ અગાઉ એજન્ટ મારફતે કેનેડા ગયા હતા. કેનેડા ગયા બાદ તેમનો સંપર્ક થયો ન હતો. જેના બાદ તેમના કેનેડા બોર્ડર પર મોતના સમાચાર સામે આવ્યા હતા. 

