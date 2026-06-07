/એક અજાણ્યો કોલ અને મોટી ભૂલ, 28 દિવસ રહ્યાં ડિજિટલ અરેસ્ટ, ગુજરાતી વૃદ્ધે ગુમાવ્યા 1.47 કરોડ રૂપિયા

ગુજરાતમાં વધુ એક વૃદ્ધ સાયબર છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા છે. આ વૃદ્ધ સાથે 1.47 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ છે. આ કેસની જાણકારી ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ કામ કરનાર એજન્સી સાયબર દોસ્ત આઈ 4સી એ આપી છે.
એજન્સીએ પોસ્ટ કરી જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં એક વૃદ્ધ સાથે છેતરપિંડી થઈ અને તેના બેંક ખાતામાંથી સાયબર ઠગોએ 1.47 કરોડ ઉઠાવી લીધા છે. આ તેમની જિંદગીભરની કમાણી હતી. સાયબર છેતરપિંડીની શરૂઆત એક ફોન કોલ સાથે થઈ હતી. સ્માર્ટફોન પર એક દિવસ અજાણ્યા નંબરથી ફોન આવ્યો. વ્યક્તિએ ફોન ઉપાડ્યો અને પછી સામેથી કહેવામાં આવ્યું કે વૃદ્ધના નામે ડિજિટલ ક્રેડેન્શિયલનો ઉપયોગ કોઈ ગેરકાયદેસર કામમાં થયો છે.
ત્યારબાદ પીડિત પર અલગ-અલગ આરોપ લગાવી ધમકાવવામાં આવ્યા અને ધરપકડની પણ ધમકી આપવામાં આવી હતી.
સાયબર દોસ્તે કરી પોસ્ટ
A 72-year-old man lost ₹1.47 crore in a “Digital Arrest” scam.
Cyber criminals are impersonating police, CBI, ED, and other officials through video calls and fake investigations to mentally pressure victims into transferring money. pic.twitter.com/wJwdFVElPq
— CyberDost I4C (@Cyberdost) May 31, 2026
ડિજિટલ અરેસ્ટની વાત કોઈને ન જણાવવાની સલાહ આપી
પછી વૃદ્ધને ફોન કોલ પર તપાસમાં સહયોગ કરવાનું કહ્યું. ત્યારબાદ પીડિતને બધાથી દૂર રહેવાનું કહ્યું અને જણાવવામાં આવ્યું કે આ વિશે કોઈને વાત કરે નહીં. જાણકારી લીક કરવી તમારા અને તમારા પરિવાર માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.
વૃદ્ધને કેસ ખતમ કરવાની લાલચ આપી
પછી વૃદ્ધને કેસ ખતમ કરવાની લાલચ આપવામાં આવી. પીડિતને જણાવવામાં આવ્યું કે ફંડનું વેરિફિકેશન કરવું પડશે. ત્યારબાદ પીડિત વૃદ્ધે મોટી રકમ 1.47 કરોડ રૂપિયા સાયબર ઠગોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી દીધા. પછી પીડિતને ખ્યાલ આવ્યો કે તેઓ સાયબર ફ્રોડનો શિકાર બની ગયા છે.
સાયબર દોસ્તે આપી સલાહ
સાયબર દોસ્તે જણાવ્યું કે તે યાદ રાખો કે કોઈપણ લો એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સી (સીબીઆઈ, પોલીસ, ઈડી વગેરે) ફોન કે વીડિયો કોલ દ્વારા કોઈની ધરપકડ કે પૂછપરછ કરતી નથી.
સાયબર દોસ્તે જણાવ્યું કે ન કોઈપણ લો એજન્સી પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનું કહે છે. આવા કોલને તત્કાલ કટ કરી દેવો જોઈએ. સાયબર દોસ્તે જણાવ્યું કે ડરવાનું નથી, સુરક્ષિત રહેવાનું છે.