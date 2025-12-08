Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ચૂપચાપ સગાઈ કરી લેનાર કિંજલ દવે પહેલીવાર મંગેતર સાથે જાહેરમાં જોવા મળી, Video

Kinjal Dave Engagement : ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ પર લખાયેલ પુસ્તક વિમોચન કાર્યક્રમમાં કિંજલ દવેએ તેના મંગેતર સાથે સગાઈ બાદ હાજરી આપી 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:48 AM IST

Gujarati Singer Kinjal Dave Engaged : ગુજરાતી ગાયિકા કિંજલ દવેએ એક્ટર-બિઝનેસમેન ધ્રુવિન શાહ સાથે ચૂપચાપ સગાઈ કરીને રવિવારે તેની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારે સગાઈ બાદ પ્રથમ વાર કોઈ કાર્યક્રમમાં મંગેતર સાથે કિંજલ દવે જોવા મળી હતી. સગાઈ સુધી કિંજલ દવેએ કોઈને ગંધ પણ આવવા દીધી ન હતી. ત્યરાે અમદાવાદ જાણીતી ગુજરાતી કલાકાર કિંજલ દવે પોતાના મંગેતર સાથે કાર્યક્રમમાં દેખાઈ, ત્યારે તેના ચાહકો ઉમટી પડ્યા હતા. 

કિંજલ દવે સગાઈ બાદ મંગેતર સાથે પ્રથમ વાર કોઈ કાર્યક્રમમાં જોવા મળી. કિંજલ દવે અને તેના મંગેતર ધ્રુવિન શાહ સાદગીભર્યા લુકમાં સગાઈ બાદ જોવા મળ્યા. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ પર લખાયેલ પુસ્તક વિમોચન કાર્યક્રમમાં કિંજલ દવેએ તેના મંગેતર સાથે હાજરી આપી હતી. કિંજલ દવે અને તેના મંગેતરે નાયબ મુખ્યમંત્રી અને અન્ય નેતા અને મંત્રીઓને મળી આશીર્વાદ લીધા હતી. 

કાર્યક્રમ બાદ કથાકાર રમેશ ઓઝા અને આનંદીબેન પટેલના પણ આશીર્વાદ લીધા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે, આનંદીબેન પટેલ કિંજલ દવેની સગાઈમાં પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સગાઈમાં રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ઉત્તરપ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલની હાજર ખાસ રહી હતી. ર

કાર્યક્રમ બાદ મીડિયાએ કિંજલ દવે સાથે વાત કરવા જતાં તેણે વાત કરવાનું ટાળ્યું હતું. તો કિંજલ દવે કાર્યક્રમ બાદ મંગેતર સાથે પાછળના ભાગેથી બહાર જતા જોવા મળી હતી. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, 2023માં પવન જોશી સાથે સગાઈ તૂટી અને બે વર્ષ બાદ 2025માં એક્ટર-બિઝનેસમેન ધ્રુવીન શાહ સાથે ગુપ્ત રીતે સગાઈ કરી હતી. જેના બાદ તેની સગાઈની તસવીરો વાયરલ થઈ છે. 
 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

Kinjal DaveGujarati Singerengagementકિંજલ દવેગુજરાતી સિંગર

