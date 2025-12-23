Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'ની ટીમ ફરી એકવાર વિવાદમાં સપડાઈ! યાત્રાધામ દ્વારકામાં નિયમોની ઐસીતૈસી.....

Dwarka News: ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'ની ટીમ ફરી એકવાર વિવાદમાં. યાત્રાધામ દ્વારકામાં 'લાલો'ની ટીમે કરી નિયમોની ઐસીતૈસી. દ્વારકામાં પ્રતિબંધ હોવા છતા ઉડાવ્યા ડ્રોન. 24 જાન્યુઆરી સુધી ડ્રોન ઉડાડવા પર છે પ્રતિબંધ. ફિલ્મનું સ્ક્રિનિંગ ગોઠવીને ત્યાં શૂટિંગ માટે ડ્રોન ઉડાવ્યા. સર્કિટ હાઉસના મેદાનમાં જ રાખ્યું હતું ફિલ્મનું સ્ક્રિનિંગ..

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 23, 2025, 02:12 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'ની ટીમ ફરી એકવાર વિવાદમાં સપડાઈ! યાત્રાધામ દ્વારકામાં નિયમોની ઐસીતૈસી.....

Dwarka News: ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'ની ટીમ એક નવા વિવાદમાં સપડાઈ છે. યાત્રાધામ દ્વારકામાં ફરી એકવાર સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને સરકારી જાહેરનામાના ધજાગરા ઉડતા જોવા મળ્યા છે. સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા સુરક્ષાના કારણોસર ડ્રોન ઉડાડવા પર સખત પ્રતિબંધ હોવા છતાં ગુજરાતી ફિલ્મની ટીમે આ નિયમોની 'ઐસીતૈસી' કરીને બેખોફ રીતે શૂટિંગ કર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?
તાજેતરમાં દ્વારકાવાસીઓ માટે સર્કિટ હાઉસના મેદાનમાં 'લાલો' ફિલ્મનું એક સ્પેશિયલ સ્ક્રીનિંગ યોજવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ફિલ્મની ટીમે ડ્રોન દ્વારા શૂટિંગ કર્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા સુરક્ષાના હેતુથી 24 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી સમગ્ર જિલ્લામાં ડ્રોન ઉડાડવા પર મનાઈ ફરમાવતું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આમ છતાં, કાયદાની પરવા કર્યા વગર સર્કિટ હાઉસ જેવા સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં ડ્રોન ઉડાડવામાં આવ્યા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

તંત્રની 'મીઠી નજર' હેઠળ નિયમોનું ઉલ્લંઘન?
સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ ઉભો થઈ રહ્યો છે કે જ્યાં સામાન્ય જનતા માટે નિયમોનું પાલન કરવું અનિવાર્ય છે, ત્યાં આ પ્રકારના કાર્યક્રમોમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ધજાગરા કેવી રીતે ઉડી રહ્યા છે? સર્કિટ હાઉસના મેદાનમાં જ આ સ્ક્રીનિંગ રાખવામાં આવ્યું હોવા છતાં, જવાબદાર અધિકારીઓની હાજરીમાં જ આ ડ્રોન શૂટિંગ થયું હોવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. શું નિયમો ફક્ત સામાન્ય જનતા માટે જ છે? વીઆઈપી પ્રોગ્રામ અને રાજકારણીઓના ફંક્શનમાં ડ્રોનની મંજૂરી મેળવવી કે નિયમો તોડવા એ રમત વાત બની ગઈ છે!

નોંધનીય છે કે, દ્વારકામાં 24 જાન્યુઆરી સુધી ડ્રોન ઉડાડવા પર સખત પ્રતિબંધ હોવા છતાં ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'ની ટીમે દ્વારકા સર્કિટ હાઉસના મેદાનમાં જ કાયદો તોડવામાં આવ્યો છે. અગાઉ પણ વિવાદોમાં રહી ચૂકેલી 'લાલો' ફિલ્મની ટીમ ફરી ચર્ચામાં આવી છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે, અધિક કલેક્ટરના જાહેરનામાનો સરેઆમ ભંગ કરનાર આ ફિલ્મની ટીમ સામે પોલીસ કે વહીવટી તંત્ર દ્વારા કોઈ કડક પગલાં લેવામાં આવશે કે પછી આ મામલે પણ આંખ આડા કાન કરવામાં આવશે?

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratGujarati NewsGujarati filmLaalo teamcontroversyLaaloDwarka pilgrimage

Trending news