ગુજરાતી ફિલ્મ મિસરીના કલાકારો વિવાદમાં! અમદાવાદના રસ્તાઓ પર કર્યા બાઈક પર ખતરનાક સ્ટંટ
Ahmdabad News: ગુજરાતી ફિલ્મ મિસરીની સ્ટારકાસ્ટ આવી વિવાદ. અભિનેતા રોનક,અભિનેત્રી માનસી પારેખ અને ટીકુ તલસાણીયા શહેરના રસ્તાઓ પર સ્ટંટ કરતા જોવા મળ્યા. સોશિયલ મિડીયા વાઇરલ થતા ગુજરાત પોલીસે નોંધ લઇને અમદાવાદ પોલીસને કાર્યવાહી કરવા આવી સુચના. ફિલ્મી અભિનેત્રી માનસી પારેખ હેલ્મેટ પહેર્યા વગર બાઇક પાછળ સ્ટંટ કરતા જોવા મળ્યા
Ahmdabad News: ગુજરાતી ફિલ્મ 'મિસરી'ની સ્ટારકાસ્ટ હાલમાં વિવાદોના વમળમાં ફસાઈ છે. ફિલ્મના પ્રમોશન માટે અભિનેતા રોનક, અભિનેત્રી માનસી પારેખ, અને પીઢ અભિનેતા ટીકુ તલસાણીયા સહિતના કલાકારોએ અમદાવાદના જાહેર રસ્તાઓ પર જે ખતરનાક સ્ટંટ કર્યા, તેના વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં ગુજરાત પોલીસ હરકતમાં આવી છે.
સાયન્સ સિટી રોડ પર સ્ટંટનો વીડિયો વાયરલ
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આ કલાકારો સાયન્સ સિટી રોડ પર સ્પોર્ટ બાઇક પર ખતરનાક સ્ટંટ કરી રહ્યા હતા. વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં અભિનેત્રી માનસી પારેખ અને ટીકુ તલસાણીયા ચાલુ બાઇક પર ઊભા થઈને સ્ટંટ કરતા સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યા છે. સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે અભિનેત્રી માનસી પારેખ હેલ્મેટ પહેર્યા વગર બાઇકની પાછળ સ્ટંટ કરતા જોવા મળ્યા હતા, જે ટ્રાફિક નિયમોનું ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘન છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં જ સમગ્ર ગુજરાતમાં આ કલાકારોના બેજવાબદાર કૃત્યની ટીકા થઈ રહી છે. જાહેર રસ્તા પર પોતાના જીવની સાથે અન્ય લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકવાના આ કૃત્ય સામે લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
અમદાવાદના સાયન્સ સિટી રોડ પર 'મિસરી' (Missri) ફિલ્મના પ્રમોશન માટે કરવામાં આવેલા ખતરનાક સ્ટંટનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ થયો છે. ફિલ્મના કલાકારો અને અન્ય લોકો દ્વારા પ્રમોશનના ભાગરૂપે આ સ્ટંટ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ટ્રાફિકના નિયમોનું સરેઆમ ઉલ્લંઘન થયું હતું. આ સ્ટંટ કરવા માટે ટ્રાફિક પોલીસની કોઈ મંજૂરી લેવામાં આવી નહોતી. વાયરલ વીડિયોના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ સ્ટંટમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી એક ખુલ્લી જીપ અને બે બાઇકની ઓળખ કરવામાં આવી છે.
કાયદેસરની કાર્યવાહી
પોલીસે વાહનના નંબરના આધારે ઓળખ કરીને ગુનો નોંધ્યો છે. કાર ચલાવનાર અને બાઇક ચલાવનાર વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, સ્ટંટમાં સામેલ અન્ય બાઇક ચાલકો સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કોઈપણ ફિલ્મનું શૂટિંગ હોય કે સ્ટંટ કરવાના હોય, તો તે પહેલાં સીપી (પોલીસ કમિશનર) ઓફિસમાંથી મંજૂરી લેવી ફરજિયાત હોય છે, જે આ કિસ્સામાં લેવામાં આવી નહોતી. પોલીસ દ્વારા હાલમાં આરોપીઓની ઓળખ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે, જેથી જાહેર માર્ગો પર આ પ્રકારે જોખમી સ્ટંટ કરનારાઓ સામે દાખલારૂપ પગલાં લઈ શકાય.
વીડિયોમાં દેખાતા વાહન GJ 24 AA 1275 તથા GJ 01 A 1121 તથા વિડિઓમાં દેખાતા અન્ય વાહન ચાલકો વિરુદ્ધ ગુન્હો નોંધાયો છે. એ ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો દાખલ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. ચાલુ બાઈક પર ઊભા સ્ટંટ કરતા વીડિયો વાયરલ થયા હતા. મોડી રાત્રે પોલીસે મોટરસાયકલના નંબર અને સ્થળની ઓળખ કરી હતી. સાયન્સ સીટી રોડ પર સ્પોર્ટ બાઇક પર સ્ટંટ કરતા હતા. ત્રણ બાઈક ચાલકની ઓળખ થઈ છે. A ટ્રાફિક પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી.
પોલીસે મોડી રાત્રે કાર્યવાહી હાથ ધરી
ગુજરાત પોલીસે આ વાયરલ વીડિયોની ગંભીર નોંધ લઈને તાત્કાલિક અમદાવાદ પોલીસને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે સૂચના આપી હતી. અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસે મોડી રાત્રે જ કાર્યવાહી શરૂ કરીને મોટરસાયકલના નંબર અને સ્ટંટના સ્થળની ઓળખ કરી હતી. પોલીસે સ્ટંટ કરનારા ત્રણ બાઇક ચાલકોની પણ ઓળખ કરી લીધી છે. A ટ્રાફિક પોલીસે જાહેર રોડ પર ખતરનાક સ્ટંટ અને ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ બદલ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
એ ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસે કાર્યવાહી શરૂ કરી
તાજેતરમાં ગુજરાતી ફિલ્મ 'મિસરી'ના પ્રમોશન માટે કરવામાં આવેલા સ્ટંટને લઈને અમદાવાદની ટ્રાફિક પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ફિલ્મના કલાકારો અને ટીમ દ્વારા જાહેરમાં નિયમોનો ભંગ કરીને સ્ટંટ કરવામાં આવતા, ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. આ મામલે એ ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી, જાહેર માર્ગ પર જોખમી સ્ટંટ કરવા બદલ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
ફિલ્મ પ્રોડ્યુસરનું નિવેદન લેવાયું, સ્ટંટ કરનાર ૩ લોકોની ઓળખ
પોલીસે ફિલ્મ 'મિસરી'ના પ્રોડ્યુસર સંજય સોનીનું નિવેદન લીધું છે. આ સ્ટંટ કયા સંજોગોમાં કરવામાં આવ્યો અને તેમાં કોણ કોણ સામેલ હતું, તે વિશેની માહિતી મેળવવામાં આવી રહી છે. પોલીસ તપાસમાં સ્ટંટ કરનાર ૩ લોકોની ઓળખ થઈ ચૂકી છે. જેમના નામ આ પ્રમાણે છે. ફિલ્મના કલાકાર ટીકુ તલસાણીયા, ફિલ્મના કલાકાર પ્રેમ ગઢવી અને બાઇક રાઇડર જેસલ જાડેજાનો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેય વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ટ્રાફિકના નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ ટૂંક સમયમાં જ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જાહેર માર્ગો પર આવા જોખમી સ્ટંટ દ્વારા ટ્રાફિક અને સામાન્ય લોકોની સલામતી જોખમમાં મુકવા બદલ પોલીસ કડક વલણ અપનાવી રહી છે.
