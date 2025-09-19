દેવાયત ખવડને મળ્યા જામીન, પરંતું વેરાવળ કોર્ટે આપેલી આ શરતોનું કરવું પડશે પાલન
Devayat Khavad Surrender : લોકગાયક દેવાયત ખવડના વેરાવળ કોર્ટે જામીન કર્યા મંજૂર...અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જવા પર પ્રતિબંધ,,,દર 15 દિવસે તાલાલા પોલીસમાં હાજરી આપવાની રહેશે
Trending Photos
Gir Somnath News ગીર સોમનાથ : લોકગાયક દેવાયત ખવડને આખરે જામીન મળ્યા છે. વેરાવળ સેશન્સ કોર્ટે એક લાખ રૂપિયાના બોન્ડ પર જામીન મંજૂર કર્યા છે. જેલમાં બંધ કલાકારને જામીન મળતા તેમના ચાહકોમાં આનંદની લાગણી ફેલાઈ છે. કોર્ટના આદેશ બાદ ફરી જેલમુક્તિનો માર્ગ મોકળો બન્યો છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા તાલુકામાં થયેલા મારામારી અને હુમલાના કેસમાં વિવાદિત ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડના વેરાવળ કોર્ટે જામીન મંજૂર કર્યા છે. આ કેસમાં ખવડ સહિત અન્ય આરોપીઓને પણ જામીન મળ્યા છે, જેમાં ખવડને 1 લાખ રૂપિયાના બોન્ડ પર અને અન્ય આરોપીઓને 25 હજાર રૂપિયાના બોન્ડ પર મુક્તિ આપવામાં આવી છે. જામીનની શરતોમાં ખવડને ગીર સોમનાથ અને રાજુલા જિલ્લામાં પ્રવેશ ન કરવાનો ઉલ્લેખ છે. આ નિર્ણયથી ખવડ અને તેમના સમર્થકોમાં રાહત જોવા મળી રહી છે. દેવાયત ખવડ અને અન્ય 6 આરોપીઓ પર અમદાવાદ નજીકના સનાથલ ગામના ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ પર ખૂની હુમલો કરવાનો આરોપ છે. પોલીસે આ કેસમાં તાલાલા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે FIR નોંધીને સુરેન્દ્રનગરના દુધઈ ગામના ફાર્મહાઉસ પરથી ખવડ સહિત 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. આરોપીઓને પહેલા જામીન મળ્યા હતા, પરંતુ પોલીસે રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી.
દેવાયત ખવડ સામે શું શું શરતો મૂકાઈ
- વેરાવળ કોર્ટે દેવાયત ખવડના શરતોને આધીન જામીન મંજૂર કર્યા છે. જે આ મુજબ છે.
- દેવાયતને બે જિલ્લામાં જવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. દેવાયત ખવડ અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નહિ જઈ શકે.
- સાથે જ દેવાયત ખવડને પોતાના ઘરે જવા પર મનાઈ છે.
- ખવડને તાલાલા પોલીસમાં પોતાનો પાસપોર્ટ જમા કરાવવો પડશે.
- દર 15 દિવસે તાલાલા પોલીસમાં હાજરી આપવાની રહેશે.
- કોઈ પણ અધિકારી બોલાવે ત્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજરી આપવી પડશે.
શું હતો સમગ્ર મામલો
અમદાવાદના સનાથલ ગામે રહેતા ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ અને દેવાયત ખવડ વચ્ચે છ માસ પહેલા ડાયરામાં હાજરી ન આપવા બાબતને લઈ માથાકૂટ થઈ હતી. જેમાં કલાકાર દેવાયત ખવડની કારમાં ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ સહિતનાઓએ નુકશાન કર્યું હતું. આ અંગેની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી જ્યારે સામા પક્ષે દેવાયત ખવડે 8 લાખ રૂપિયા લઈ ડાયરામાં હાજર ન થતા છેતરપિંડીની ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી. આ બાદ બે દિવસ પહેલા દેવાયત ખવડ અને અન્ય શખ્સો દ્વારા ધ્રુવરાજસિંહની રેકી કરી પૂર્વ આયોજિત કાવતરું યોજી માર મારવામાં આવ્યો હતો. તેમજ તેને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેમની રેકી થઈ રહી હોવાની માહિતી મળી હતી અને તેજ પ્રમાણે દેવાયત ખવડ અને અન્ય શખ્સો ધ્રુવરાજસિંહ બુકાની બાંધી કાર અથડાવી હુમલો કરવામાં આવ્યો. જોકે અચાનક દેવાયત ખવડની બુકાની ખુલી જતા યુવરાસિંહ ઓળખી ગયાનું પોલીસે જણાવ્યું. પોલીસ દ્વારા દેવાયત ખવડ સહિત અન્ય 15 લોકો વિરુદ્ધ અનેક ગુનાઓ દાખલ કરી શોધખોળ હાથ ધરાઈ છે. તાલાલા પોલીસે દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા ઈસમો વિરૂદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા અધિનિયમ 2023ની કલમ 109, 311, 118(1), 118(2), 189(2), 191(2), 191(3), 190, 61, 352, 351(3) તથા આર્મસ એક્ટની કલમ 25(1)(B)(A) તથા જી.પી.એક્ટ કલમ 135 સહિતની કલમો હેઠળ તાલાળા પોલીસ મથકે ગુન્હો નોંધ્યો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે