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ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એક ગુજરાતી બન્યા WhatsAppના CEO, 8512 કરોડ રૂપિયાની ભારે ભરખમ ડીલ મળી!

WhatsApp CEO Kunal Shah: મેટાએ ભારતીય ફિનટેક સ્ટાર્ટઅપ ક્રેડ (CRED)માં આશરે 8,550 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે. આ ડીલ અંતર્ગત સ્ટાર્ટઅપના ફાઉન્ડર મૂળ ગુજરાતી અને જાણીતા ઉદ્યોગસાહસિક કુણાલ શાહ વોટ્સએપના ગ્લોબલ સીઈઓ (WhatsApp CEO Kunal Shah) બનશે, જ્યારે વર્તમાન પ્રમુખ વિલ કૈથકાર્ટ મેટામાં નવી જવાબદારી સંભાળશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 23, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:03 AM IST
ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એક ગુજરાતી બન્યા WhatsAppના CEO, 8512 કરોડ રૂપિયાની ભારે ભરખમ ડીલ મળી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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