/ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એક ગુજરાતી બન્યા WhatsAppના CEO, 8512 કરોડ રૂપિયાની ભારે ભરખમ ડીલ મળી!

WhatsApp CEO Kunal Shah: ભારતીય સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ માટે એક ખૂબ જ મહત્વના અને ગૌરવપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા ક્ષેત્રની દિગ્ગજ કંપની મેટા હવે મૂળ ગુજરાતી અને જાણીતા ઉદ્યોગસાહસિક કુણાલ શાહને એક મોટી અને વૈશ્વિક જવાબદારી સોંપવા જઈ રહી છે. મેટા કંપની ભારતની પ્રખ્યાત ફિનટેક કંપની 'CRED' માં આશરે ૮,૫૦૦ કરોડ રૂપિયાનું માતબર રોકાણ કરવાની છે, જે અંતર્ગત કુણાલ શાહને ગ્લોબલ હેડ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવશે.
કુણાલ શાહની આ સફળતા પાછળ તેમનો પ્રારંભિક સંઘર્ષ ખૂબ જ રસપ્રદ અને પ્રેરણાદાયી રહ્યો છે, કારણ કે તેમણે ખૂબ જ નાની ઉંમરથી જ કામ કરવાની શરૂઆત કરી દીધી હતી. અગાઉ, વર્ષ ૨૦૧૦માં તેમણે 'ફ્રીચાર્જ' (Freecharge) ની સ્થાપના કરી હતી, જેને પાછળથી તેમણે સ્નેપડીલ (Snapdeal) કંપનીને ૪૦૦ મિલિયન ડોલરમાં વેચી દીધી હતી. એક ગુજરાતી તરીકે વૈશ્વિક સ્તરે આટલું મોટું પદ મેળવવું એ સમગ્ર દેશ અને ગુજરાત માટે ખરેખર ગર્વ લેવા જેવી ઘટના છે.
ફેસબુકની પેરન્ટ કંપની મેટા, ભારતીય ફિનટેક સ્ટાર્ટઅપમાં આશરે 900 મિલિયન ડોલર (આશરે 8,550 કરોડ રૂપિયા)નું રોકાણ કરી રહી છે. બંને કંપનીઓએ 22 જૂનના રોજ આ અંગેની જાહેરાત કરી હતી. આ રોકાણ અંતર્ગત, સ્ટાર્ટઅપના ફાઉન્ડર કુણાલ શાહ, મેટાની માલિકી ધરાવતી મેસેજિંગ એપ 'વોટ્સએપ' (WhatsApp CEO)ના ગ્લોબલ CEOનું પદ સંભાળશે. બીજી તરફ, સ્ટાર્ટઅપની કમાન હવે કંપનીના વર્તમાન 'માઇનસ વન' (સીઈઓ પછીનું તરતનું પદ) મિટેન સંપત સંભાળશે.
અત્યાર સુધી તમે એ તો સાંભળ્યું જ હશે કે ગૂગલથી લઈને માઈક્રોસોફ્ટના CEO ભારતીય મૂળના છે. પરંતુ આ પહેલીવાર છે જ્યારે મેટાએ કોઈ ભારતીય, જે મૂળ ગુજરાતી પરિવાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તેમને WhatsAppના CEO બનાવ્યા છે. સ્ટાર્ટઅપના ફાઉન્ડર કુણાલ શાહ (Kunal Shah) એક ગુજરાતી પરિવારમાંથી આવે છે, જોકે તેમનો જન્મ અને ઉછેર મુખ્યત્વે મુંબઈ, મહારાષ્ટ્રમાં થયો હતો.
મેટાના CEO માર્ક ઝકરબર્ગે પોતે કરી જાહેરાત
મેટાના CEO માર્ક ઝકરબર્ગે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આ માહિતી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે WhatsAppના પ્રમુખ વિલ કૈથકાર્ટ સાત વર્ષ સુધી મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મને લીડ કર્યા બાદ પોતાનું પદ છોડશે. ઝકરબર્ગે જણાવ્યું, "વિલ મેટાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને પ્રભાવશાળી લીડર્સમાંના એક રહ્યા છે. તેમણે WhatsAppને 3 અબજથી વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં અને અમારી કમ્યુનિટીની પ્રાઇવસીને મજબૂત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે કૈથકાર્ટ મેટામાં જ એક નવી ભૂમિકા સંભાળશે, જેમાં તેમનો ફોકસ નવા પ્રોડક્ટ્સ બનાવવા પર રહેશે.
2018માં થઈ હતી સ્ટાર્ટઅપની સ્થાપના
આ ડીલ સ્ટાર્ટઅપ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. 2018માં શરૂ થયેલી આ કંપની ક્રેડિટ કાર્ડ પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મથી આગળ વધીને હવે પેમેન્ટ, લેન્ડિંગ (ધિરાણ), મર્ચન્ટ સોલ્યુશન અને કન્ઝ્યુમર ફાઇનાન્સિયલ પ્રોડક્ટ જેવા અનેક ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસ ધરાવતા ઇકોસિસ્ટમમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. કંપનીને તાજેતરમાં જ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) તરફથી પેમેન્ટ એગ્રીગેટર લાઇસન્સ મળ્યું છે, જેનાથી દેશના ડિજિટલ પેમેન્ટ માર્કેટમાં તેની સ્થિતિ વધુ મજબૂત થઈ છે.
આ ફેરફાર અંતર્ગત, આશા છે કે સ્ટાર્ટઅપની કમાન મિટેન સંપત સંભાળશે, જેઓ અત્યારે કંપનીના સૌથી સિનિયર અધિકારીઓમાંથી એક છે. શાહ મેટામાં ગ્લોબલ ઓપરેટિંગ રોલમાં ગયા પછી, આ પગલાથી ફિનટેક સ્ટાર્ટઅપમાં કામકાજની સાતત્યતા જળવાઈ રહેશે. કુણાલ શાહ જે સ્ટાર્ટઅપમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હોય તેવું આ બીજું સ્ટાર્ટઅપ છે. તેમણે 2015 અને 2018 વચ્ચે ભારતના ડિજિટલ પેમેન્ટ અને મોબાઇલ રિચાર્જ પ્લેટફોર્મ 'Freecharge'ને પણ બનાવ્યું હતું અને બાદમાં વેચી દીધું હતું.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, કુણાલ શાહ ભારતના સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમમાં એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ બની ગયા છે. સ્ટાર્ટઅપ સ્થાપવા ઉપરાંત, તેમણે શરૂઆતના તબક્કાના સેંકડો સ્ટાર્ટઅપ્સ અને તેમના ફાઉન્ડર્સમાં રોકાણ કર્યું છે અને દેશના સૌથી એક્ટિવ એન્જલ ઇન્વેસ્ટર્સમાંના એક તરીકે પોતાની ઓળખ બનાવી છે. હવે, તેમની નજર વૈશ્વિક સ્તરે કામ કરવા પર છે.