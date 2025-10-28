વાહ ગુજરાતી! બનાવ્યું જોરદાર ડિવાઈસ, દારૂ પીધા પછી નહીં ચલાવી શકો વાહન, બનાવ્યો છે અનોખો રેકોર્ડ
Kavach Device: પહેલી વાર ગુનો કરનારને ₹10,000 દંડ અથવા છ મહિનાની જેલ થઈ શકે છે. બીજી વાર દોષિત ઠેરવવા પર 15,000 રૂપિયા દંડ અને બે વર્ષની જેલ થઈ શકે છે. દારૂ પીને વાહન ચલાવવા સામે કડક અમલીકરણ છતાં, દારૂ પીને વાહન ચલાવવાના કિસ્સાઓ અટકતા નથી.
Trending Photos
Kavach Device: ગુજરાતના ઇનોવેટર મિથિલેશ પટેલે એક ઉકેલ શોધી કાઢ્યો છે. તેમણે પોતાની શોધનું નામ ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવ પ્રોટેક્શન ડિવાઇસ - કવચ રાખ્યું છે. મિથિલેશનો દાવો છે કે તેમણે અગાઉ દારૂ પીને વાહન ચલાવનારાઓને સરકારી કચેરીઓમાં પ્રવેશતા અટકાવવા અને ઓળખવા માટે એક ઉપકરણ વિકસાવ્યું હતું. તેમણે હવે આ ઉપકરણ વધુ વિકસાવ્યું છે, જે ફક્ત દારૂ પીને વાહન ચલાવતા અટકાવતું નથી પરંતુ પોલીસ અને વાહન માલિકોને પણ ચેતવણી આપી શકે છે. મિથિલેશ કહે છે કે આ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને દારૂ પીને વાહન ચલાવવાની ઘટનાઓને અટકાવી શકાય છે.
ઉપકરણ કેવી રીતે કાર્ય કરશે?
મિથિલેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે દારૂ પીને વાહન ચલાવવાની ઘટનાઓ લોકોના જીવનને જોખમમાં મૂકી રહી છે. આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે, તેમણે કવચ નામનું દારૂ પીને વાહન ચલાવવાનું સલામતી ઉપકરણ વિકસાવ્યું છે. તે વાહનોમાં લગાવી શકાય છે. જો ડ્રાઇવર અથવા તેમની બાજુમાં બેઠેલી વ્યક્તિએ નિર્ધારિત મર્યાદાથી વધુ દારૂ પીધો હોય, તો સિસ્ટમ વાહનનું ઇંધણ અથવા ઇગ્નીશન બંધ કરી દે છે.
વધુમાં, તે તરત જ અધિકૃત વ્યક્તિને દારૂના સ્તરની જાણ કરતો ઇમેઇલ ચેતવણી મોકલે છે. જો કોઈ સિસ્ટમને બાયપાસ કરે છે, તો કવચ દર 15 સેકન્ડે દારૂના સેવન અને ત્યારબાદના સેવન માટે સ્કેન કરે છે. જો હાઈ આલ્કોહોલનું સ્તર જોવા મળે છે, તો વાહનની વિન્ડશિલ્ડ પાસે લાલ ચેતવણી લાઇટ પ્રકાશિત થાય છે, જે બહાર ઉભેલા પોલીસ અધિકારીઓને દેખાય છે.
જો ઓછા આલ્કોહોલનું સ્તર જોવા મળે છે તો પીળો લાઈટ થાય
મિથિલેશ કહે છે કે જો ઓછા આલ્કોહોલનું સ્તર જોવા મળે છે, તો ડિવાઈસ પીળી લાઈટથી વોર્નિંગ આપે છે વોર્નિંગ બહાર દેખાય છે. આ ઉપકરણનો હેતુ દારૂ પીનારા વાહનચાલકો દ્વારા થતા જોખમોથી નિર્દોષ જીવનને બચાવવાનો છે. હવે તેને દારૂના અડ્ડા અથવા સ્ટોરેજ સાઇટ્સનું હવાઈ સ્કેનિંગ કરવા માટે ડ્રોન પર પણ ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય છે. કવચનો ઉપયોગ સરકારી કચેરીઓ, કોર્પોરેટ કચેરીઓ અને ઉદ્યોગોમાં પણ થઈ શકે છે જ્યાં નશામાં કર્મચારીઓના પ્રવેશને રોકવા માટે જરૂરી છે.
મિથિલેશ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, તેમણે તેમના 140 પેટન્ટમાંથી 101 ઓપન સોર્સ જાહેર કર્યા છે જેથી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટરો અને સ્ટાર્ટઅપ્સ આ ટેકનોલોજી વિકસાવી શકે. તેમનું કહેવું છે કે આ ઉપકરણ ગુજરાત અને બિહાર જેવા રાજ્યોમાં ઉપયોગી થઈ શકે છે, જ્યાં બંને રાજ્યોમાં દારૂ પ્રતિબંધિત છે. આ ઉપકરણ દારૂને સ્કેન કરે છે.
પીએમ મોદીને આદર્શ માને છે
ગુજરાતના વડોદરાના રહેવાસી મિથિલેશ વ્રજ ઇનોવેટર નામથી પોતાની લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી વિકસાવે છે. તે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનથી ખૂબ પ્રભાવિત છે. 40 વર્ષીય મિથિલેશ પટેલ બાળપણથી જ નવીનતામાં રસ ધરાવે છે અને છેલ્લા 22 વર્ષથી નવી વસ્તુઓ બનાવે છે.
પટેલ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પોતાનો રોલ મોડેલ માને છે. વડોદરાના વાસણા રોડના રહેવાસી મિથિલેશ પટેલ નવીનતા અને સંશોધન દ્વારા આત્મનિર્ભર અને વિકસિત ભારત બનાવવાનું સ્વપ્ન જુએ છે. પટેલ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ ડિપ્લોમા ડ્રોપઆઉટ છે જેણે વધુ અભ્યાસ કર્યો નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે