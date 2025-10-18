કશ્મીરી પ્રોડક્ટ્સને ચમકાવશે ગુજરાતી 'નમક', 2000 કિ.મી દૂર ખારાઘોડાથી પહેલીવાર પહોંચ્યો
Industrial salt: અમદાવાદ વિભાગના ખારાઘોડા સ્ટેશનથી અનંતનાગ સ્ટેશન સુધી રેલ માર્ગે ઔદ્યોગિક મીઠાનો આ 1,350 ટનના શિપમેન્ટ પહોંચતાં વેપારીઓ ખુશ થયા. આ ટ્રેન રેકે આશરે 2000 કિલોમીટરનું અંતર કાપ્યું હતું.
Kashmir valley receives 1350 ton industrial salt: જમ્મુ અને કાશ્મીર ઝડપથી પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. ખાસ કરીને કાશ્મીર ખીણ ઝડપથી પરિવર્તન પામી રહી છે. અહીંના વ્યવસાયો હવે તેમના બિઝનેસને સુધારવા માટે નવીનતા લાવી રહ્યા છે. દરમિયાન, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરે માલ પરિવહનમાં વધુ એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું, જ્યારે 1,350 ટન ઔદ્યોગિક મીઠાનો પહેલો માલ ભારતીય રેલ્વે દ્વારા પહોંચ્યો. જ્યારે આ માલ ગુજરાતના ખારાઘોડા (KOD) રેલ્વે સ્ટેશનથી અનંતનાગ (ANT) પહોંચ્યો, ત્યારે ઉદ્યોગપતિઓએ તેને બિરદાવ્યો. આ પહેલા મીઠું, સિમેન્ટ, ખાદ્ય પદાર્થો અને લશ્કરી સાધનો પણ રેલ્વે ટ્રેક દ્વારા કાશ્મીર પહોંચ્યા છે.
ક્યાં થશે ઉપયોગ?
આ રેલ રેક આશરે 2,000 કિલોમીટર કાપીને ખારાઘોડાથી અનંતનાગ પહોંચી. 1,350,000 કિલોગ્રામ ઔદ્યોગિક મીઠાનો ઉપયોગ કાશ્મીરના ચામડા ઉદ્યોગથી લઈને સાબુ ઉત્પાદન અને ઈંટના ભઠ્ઠાના બાંધકામ સુધીના મેડ ઇન કાશ્મીર ઉત્પાદનોમાં થશે. આ સિદ્ધિ બાદ જમ્મુ ડિવિઝનના સિનિયર ડિવિઝનલ કોમર્શિયલ મેનેજર, ઉચિત સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે આ રેલ પ્રોજેક્ટના ફાયદા હવે જમીન પર જોવા મળી રહ્યા છે. ખારાઘોડાનું મીઠું અસાધારણ ગુણવત્તાનું છે. ખારાઘોડા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સ્થિત એક પ્રખ્યાત મીઠું ઉત્પાદક પ્રદેશ છે. અહીંની મીઠાની રિફાઇનરીઓ ઔદ્યોગિક અને ખાદ્ય મીઠું બંનેનું ઉત્પાદન કરે છે.
ક્યાં છે ખારાઘોડા?
ખારાઘોડા વિસ્તાર કચ્છના નાના રણની સરહદ પર સ્થિત છે. ખારાઘોડા મીઠું તેની ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને શુદ્ધતા માટે પ્રખ્યાત છે. અહીં ઉત્પાદિત મીઠાની કેટલીક જાતોમાં 98% થી વધુ સોડિયમ ક્લોરાઇડ (NaCl) હોય છે.
