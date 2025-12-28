Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

પાટીદાર દીકરીનો સમાજને જવાબ! બળાત્કારની ઘટનાને સહન કરતો સમાજ પ્રેમ લગ્નનો કરે છે વિરોધ

Patidar Singer Aarti Sanghani Love Marriage Controversy : પ્રેમ લગ્નથી ચર્ચામાં આવેલી પાટીદાર સિંગરની વધુ એક પોસ્ટ....આરતી સાંગાણીએ સમાજની હકિકતના શિર્ષક સાથે કર્યો કટાક્ષ...લખ્યું, બળાત્કારની ઘટનાને સહન કરતો સમાજ પ્રેમ લગ્નનો કરે છે વિરોધ...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 28, 2025, 01:20 PM IST

Aarti Sangani Love Marriage : કિંજલ દવે બાદ હવે પાટીદાર સમાજની દીકરી સિંગર આરતી સાંગાણીના પ્રેમ લગ્નના મુદ્દે વિવાદ શરૂ થઈ ગયો છે. આરતી સાંગાણીએ તબલા ઉસ્તાદ દેવાંગ ગોહેલ સાથે લગ્ન કરી લીધા છે, હવે તેના સામાજિક બહિષ્કારની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. ગાયિકા આરતી સાંગાણી પ્રેમ લગ્નને લઈ વિવાદમાં આવી છે. આરતી સાંગાણીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ અપલોડ કરી છે.

પ્રેમ લગ્ન કરનાર પાટીદાર સિંગર આરતી સંઘાણીના પ્રેમ વિવાહ મામલો હવે તૂલ પકડી રહ્યો છે. આરતી સંઘાણીએ કરી સોશિયલ મીડિયા સમાજ પર કટાક્ષ કરતી પોસ્ટ મૂકી છે. જેમાં લખ્યું છે કે, બળાત્કાર સહન કરતો આ સમાજ પ્રેમ વિવાહ સામે વિરોધ કરી રહ્યો છે. 

સિંગરના લગ્નથી વિવાદ
પાટીદાર સમાજની દીકરી અને સિંગર આરતી સાંગાણીએ તબલા ઉસ્તાદ દેવાંગ ગોહેલ સાથે લગ્ન કર્યા છે. સોશિયલ મીડિયામાં આ અંગે વિવાદ શરૂ થયો છે. પાટીદાર અગ્રણી અલ્પેશ કથીરિયાની પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી છે. આરતીના પિતાએ પોતાની દીકરીને પરત આવી જવાની વિનંતી પણ કરી છે.

આરતીએ સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો પોસ્ટ કર્યો
સોશિયલ મીડિયા પર વિવાદ બાદ આરતી સાંગાણીએ પોતાની વાત રજૂ કરી છે. તેણે કહ્યું કે સોશિયલ મીડિયામાં તેના વિશે જે પણ ચાલી રહ્યું છે તેની સામે કોઈ વિરોધ નથી. તેણે કહ્યું કે અમે એકબીજાને પ્રેમ કરીએ છીએ, પ્રેમ કરવો શું કોઈ ગુનો છે? 

આરતીએ વીડિયોમાં કહ્યું કે, સમાજ બેટી બચાવો, બેટી પઢાવોની વાતો કરે છે તો શું એક દીકરીને પોતાનો જીવનસાથી પસંદ કરવાનો અધિકાર નથી? સિંગર આરતીએ કહ્યું કે મેં જે કર્યું છે તેનાથી ઘણા લોકોને દુખ થયું છે તે બદલ હું તેની માફી માંગુ છું. 

Patidar SamajAarti Sanghaniપાટીદાર સમાજઆરતી સંઘાણી

