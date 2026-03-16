ઘરવાપસી બાદ આખરે કિંજલ રબારીએ મૌન તોડ્યું, વીડિયો જાહેર કરીને કરી ‘મન કી બાત’
Kinjal Rabari Statement After Returning Home : પ્રેમલગ્નના વિવાદ બાદ કિંજલ રબારીએ ઘરવાપસી કરી હતી. તેના બે દિવસ બાદ આખરે કિંજલ રબારીએ મૌન તોડ્યું છે. તેણે વીડિયો વાયરલ કરીને લોકોને અપીલ કરી છે
- પ્રેમલગ્ન વિવાદ બાદ ઘરવાપસી કરનાર કિંજલ રબારીએ મૌન તોડ્યું
- કિંજલ રબારીની ઘરવાપસીને રબારી સમાજે પોતાની જીત ગણાવી હતી
- હવે ગુજરાતના સમાજોમાં દીકરીઓ પરત ઘરે લાવવા માટે રીતસરની હોડ ચાલી
Trending Photos
Gujarati Singer Kinjal Rabari Love Marriage Controversy : બે દિવસના હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામામાં રબારી સમાજના આગેવાનોના સમજાવટ બાદ આખરે ગુજરાતી સિંગર કિંજલ રબારી પોતાના ઘરે પરત ફરી હતી. આ બાદ ગુજરાતમાં સમાજોની વર્ચસ્વની લડાઈ જોવા મળી છે. ત્યારે સળગતા મુદ્દા વચ્ચે ઘરવાપસી બાદ કિંજલ રબારીનું પહેલુ નિવેદન વીડિયો રૂપે બહાર આવ્યું છે.
પરિવારમાં પરત ફર્યા બાદ કિંજલ રબારીનું સૌથી પહેલું નિવેદન આવ્યું છે. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી તેણ કહ્યું કે, પ્રેમલગ્ન ભૂલીને ઘરે પરિવાર પાસે પરત ફરી છું. રાજીખુશીથી પરિવાર સાથે રહેવાની છું. તેથી મારા નામની કોઈ અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા ચાહકોને અપીલ છે.
સિંગર કિંજલ રબારીના પ્રેમ લગ્નનો મામલો હવે થાળે પડ્યો છે. રબારી સમાજ અને ચૌધરી સમાજ વચ્ચે સમાધાનની બેઠક બાદ કિંજલ રબારી પોતાના ઘરે પરત ફરી હતી. પ્રેમલગ્નના ડ્રામા વચ્ચે કિંજલ રબારી અત્યાર સુધી ક્યાંય પ્રત્યક્ષ સામે આવી નથી. વિવાદ વચ્ચે કિંજલ રબારીએ પહેલા પણ વીડિયો જાહેર કરીને પોતાના પ્રેમલગ્નની જાહેરાત કરી હતી. તો બીજો વીડિયો જાહેર કરીને નાયબ મુખ્યમંત્રી પાસે સુરક્ષાની માંગ કરી હતી. પરંતુ સમાધાન બાદ કિંજલ રબારીએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી તમામ પોસ્ટ ડિલીટ કરી નાંખી હતી. ત્યારે હવે કિંજલે ઘરવાપસી કર્યા બાદ નવો વીડિયો જાહેર કર્યો છે. ઘરે પરત ફર્યા બાદ કિંજલ રબારીનું આ પહેલું જાહેર નિવેદન છે.
સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આપ્યું નિવેદન...
વીડિયોમાં કિંજલ રબારીએ કરેલા પ્રેમ લગ્નને ભૂલી ઘરે પરત ફર્યાનો કર્યો દાવો. સાથે જ કોઈના દબાણમાં આવ્યા વગર જ કિંજલ રબારી પરત ફરી હોવાનું જણાવ્યું. રાજીખુશીથી પરિવાર સાથે રહેવાની કિંજલ રબારીએ વાત કરી છે. તેમજ કોઈની અફવા પર ધ્યાન ન આપવા ચાહકોને અપીલ પણ કરી છે.
કિંજલ રબારીનો મેસેજ
હું કિંજલ રબારી. મારા બાબતે જે હાલ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે તે બાબતે હું જણાવવા માગું છું કે, મેં જે પગલું ભર્યુ હતું તે ભૂલીને મારા ઘરનો સંપર્ર કરીને મારા ઘરે પરત ફરી છું. રાજીખુશી મારા પરિવાર સાથે રહેવા માગું છું. મારા સમાજના અને અઢારે આલમના ચાહકવર્ગને વિનંતી કરુ છું કે, મારા નામે ફેલાવેલી કોઈ અફવા કે વાતોમાં આવવું નહિ. અસ્તું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે