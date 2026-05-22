/ગુજરાતી ગાયિકા તેજલ ઠાકોરના લગ્નજીવનમાં ભૂકંપ: પૂર્વ પતિનો આક્ષેપો કરતો વીડિયો, તો સામે સિંગરે શેર કર્યા ડિવોર્સના ડોક્યુમેન્ટ્સ

Tejal Thakor Rajbha Zhala Controversy : ગુજરાતની ગાયિકા તેજલ ઠાકોરના પૂર્વ પતિએ આક્ષેપો કરતો વીડિયો વાયરલ કરતા, સામે તેજલ ઠાકોરે પણ પતિ સાથેના ડિવોર્સના પેપર જાહેર કરી દીધા, પતિ-પત્નીના ઝગડો કેવી રીતે જાહેર થયો જુઓ
Gujarati Singer Marriage Life : ગુજરાતની ગાયિકાઓના લગ્નજીવનમાં ગ્રહણ લાગ્યા હોય તેવું લાગે છે. વધુ એક ગાયિકાનું લગ્નજીવન ચર્ચામાં આવ્યું છે. ગુજરાતી ગાયિકા તેજલ ઠાકોરના અંગત જીવનમાં મોટી હલચલ થઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર ગાયિકાના પૂર્વ પતિ રાજભા ઝાલાએ આરોપ કર્યો છે. તો સામે તેજલ ઠાકોરે પણ મૌન તોડીને ડિવોર્સના દસ્તાવેજો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી દીધા છે. ત્યારે તેજલ ઠાકોરની અંગત લાઈફ ફરી ચર્ચામાં આવી છે.
રાજભા ઝાલાએ શું આક્ષેપો કર્યા
રાજભા ઝાલા નામના વ્યક્તિએ સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો મૂક્યો છ. જેમાં તેણે અનેક પ્રકારના આક્ષેપો કર્યા છે. તેણે કહ્યું કે, તેને પોપટ ભુવા નામના શખ્સ દ્વારા મારી નાંખવાની ધમકી મળે છે. જો મારા બાળકોને કે પરિવારને કંઈ પણ થયું તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી પોપટ ભુવા અને તેજલ ઠાકોરની હશે. મને કહે છે કે, 25 ગાડીઓ તારા ઘર પાસે ઉભી કરી દઈશ અને તને ઉઠાવી દઈશું. મારા પરિવારને કંઈ થયું તો ક્ષત્રિય સમાજ અને ભરવાડ સમાજની જવાબદારી રહેશે.
રાજભા ઝાલાએ બે સમાજ પાસે મદદ માંગી
રાજભા ઝાલાએ અગાઉ પણ પોતાના સંતાનો સાથેના ભાવુક વીડિયો શેર કર્યા હતા. રાજભા ઝાલાએ આ પારિવારિક લડાઈમાં ક્ષત્રિય સમાજ અને ભરવાડ સમાજ પાસેથી મદદ માંગી છે. સાથે જ સમાજના આગેવાનોને મધ્યસ્થી કરવા જણાવ્યું છે.
તેજલ ઠાકોરે ડિવોર્સના ડોક્યુમેન્ટ શેર કર્યા
તો બીજી તરફ, તેજલ ઠાકોરે પણ રાજભા ઝાલાને જવાબ આપતા પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર ડિવોર્સના લિગલ ડોક્યુમેન્ટ્સ શેર કર્યા છે. વર્ષ 2024 માં રાજભા ઝાલા અને તેજલ ઠાકોર કાયદેસર રીતે છુટા પડ્યા હતા. તેથી તેજલ ઠાકોરે આ ડોક્યુમેન્ટ જાહેર કરીને સાબિત કર્યું કે, બંને વચ્ચે હવે કોઈ સંબંધ નથી.
આમ, વધુ એક ગાયિકાનું પારિવારિક જીવન જગજાહેર થઈ ગયું છે. તેજલ ઠાકોર અને રાજભા ઝાલાની આ લડાઈ હવે બે સમાજ સુધી પહોંચી છે.