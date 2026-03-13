કિંજલ, આરતી, કિંજલ... નામ બદલાતાં રહેશે... સંઘર્ષ હજુ જારી રહેશે... પ્રેમ સામે જાતિના પડકારો ક્યાં સુધી?
Gujarati Singer Kinjal Rabari Love Marriage Controversy : છેલ્લા 3 મહિનામાં ગુજરાતી કલાકારોનાં લગ્ન ચર્ચામાં આવ્યા. કિંજલ દવે, આરતી સાંગાણી અને કિંજલ રબારીને પ્રેમ માટે પોતાના જ સમાજ સામે પડકારનો સામનો કરવો પડ્યો. કિંજલ રબારીએ અશોક ચૌધરી સાથે ભાગીને પ્રેમ લગ્ન કરતાં પોલીસ સુરક્ષા માંગી, ત્યારે હવે સવાલ એ છે કે શું સમાજમાં પ્રેમ કરવો ગુનો છે?
- ગુજરાતની ત્રણ દીકરીઓ અને ત્રણેય સિંગરને પ્રેમલગ્ન કરવા સામે પોતાના જ સમાજના વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો
- કિંજલ દવે, આરતી સાંગાણી બાદ હવે કિંજલ રબારીનો પ્રેમ તેમના સમાજને પસંદ ન આવ્યો, કારણ કે આંતરજ્ઞાતીય છે
Love Marriage Vs Gujarati Samaj : કહેવાય છે કે ‘જાતિ વહી હૈ જો કભી નહિ જાતી.’ જ્ઞાતિવાદ અને જ્ઞાતિમાં જ લગ્ન કરવાનો ચુસ્ત આગ્રહ ક્યારેક કોઈક પડકારે ત્યારે વિવાદ સર્જાય છે. કિંજલ દવે, આરતી સાંગાણી અને કિંજલ રબારી. ગુજરાતની આ દીકરીઓની પ્રેમલગ્નની કુંડળીમાં હવે સમાજ આડે આવી રહ્યો છે. હમણાં જ સરકારે રજીસ્ટર્ડ મેરેજમાં માતા-પિતાને આગોતરી જાણ કરવાનું ફરજિયાત કર્યું છે. એક તરફ પ્રેમનો મહિમા, બીજી તરફ પાબંદી લગાવતો કાયદો. એક તરફ સામાજિક એકતાનો આદર્શ, બીજી તરફ જ્ઞાતિમાં જ લગ્નનો આગ્રહ. પરંતું યુવા પેઢી શું ઈચ્છે છે, યુવા પેઢીની ‘મન કી બાત’ જાણવામાં ન સરકારને રસ છે, ન તો સમાજને.
ગુજરાતની ગાયિકા કિંજલ દવે ભોગ બની
કિંજલ દવેએ પોતાનાં બ્રાહ્મણ સમાજના યુવક સાથે સગાઈ તોડ્યા બાદ અન્ય સમાજના યુવક સાથે ધામધુમથી લગ્ન કર્યા હતાં. કિંજલના પરિવારની પણ સંમતિ હતી. પરંતુ તો ય બ્રહ્મસમાજના કેટલાંક આગેવાનોને વાંકું પડ્યું અને કિંજલના પરિવારને નાતબહાર મૂકવાનું ફરમાન જાહેર કરી દીધું. જવાબમાં કિંજલે પણ ભાવુક અને મક્કમ વીડિયો મેસેજ આપતાં આ વિવાદ દિવસો સુધી છવાયેલો રહ્યો.
આરતી સાંગણીના પ્રેમનો વિવાદ
સુરતની નવોદિત ગાયિકા આરતી સાંગાણીએ પોતાને ગમતાં પરંતુ અન્ય જ્ઞાતિના યુવક સાથે લગ્ન કર્યા તો તેનાં પરિવારને ન ગમ્યું. આરતીના પિતાનો વીડિયો જાહેર થયા પછી યુવા પાટીદાર નેતા અલ્પેશ કથિરિયાએ પણ આરતીના નિર્ણયની ટીકા કરી વિવાદને વધુ ઘેરો બનાવ્યો.
અને હવે વધુ એક કિંજલ...
કિંજલ રબારીએ અન્ય જ્ઞાતિના યુવક સાથે પોતાની મરજીથી લગ્ન કર્યા, તો રબારી સમાજમાં નારાજગી ઊભી થઈ છે. પાટણના રાધનપુર તાલુકાના સીનાડ ગામની લોકગાયિકા કિંજલ રબારીએ પોતાની મરજીથી પ્રેમ લગ્ન કર્યા હોવાનું સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો જાહેર કર્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર કિંજલ રબારી અને તેના પતિને બદનામ કરવામાં આવી રહ્યા હોવાનું જણાવી તેઓને જીવનું જોખમ હોવાથી પોલીસ પ્રોટેક્શનની માંગ કરી છે.
સળગતા સવાલો
- શું પ્રેમ કરવો ગુનો છે?
- પ્રેમ પણ હવે સમાજને પૂછીને કરવાનો?
- પ્રેમ સામે જાતિના પડકારો ક્યાં સુધી?
- લોકશાહીમાં દીકરીઓને પોતાની પસંદગીનો જીવનસાથી પસંદ કરવાનો પણ અધિકાર નથી.
એકવીસમી સદીમાં આ વાત ઘડિયાળના કાંટા ઉંધા ફેરવા જેવી વાત
એવું નથી કે પહેલા પ્રેમલગ્નના વિરોધ નહોતા થતા. અગાઉના જમાનામાં પણ પ્રેમ સામે અનેક પડકારો હતો. ત્યારે પણ પ્રેમ લગ્નના વિરોધ થતા હતા. પરંતું હવે સમય બદલાયો છે. આપણે 21 મી પેઢીમાં આવી ગયા છે. શિક્ષણ, ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે. સમાજની દીકરીઓ ઘરની સીમાડાઓ ઓળંગીને નવા લક્ષ્યો, સોપાન સર કરી રહી છે. તો શું દીકરીઓને પ્રેમ કરવાનો પણ અધિકાર નથી. એકવીસમી સદીમાં આ વાત ઘડિયાળના કાંટા ઉંધા ફેરવા જેવી વાત લાગે. પરંતું પ્રેમ સામે પડકારો તો 21 મી સદીમાં પણ છે. લોકશાહીમાં દીકરીઓને પોતાની પસંદગીનો જીવનસાથી પસંદ કરવાનો પણ અધિકાર નથી. પ્રેમ પણ હવે સમાજને પૂછીને કરવાનો?
રબારી સમાજ કોઇપણ ભોગે દીકરી પાછી લેશે
કિંજલ રબારીના પ્રેમલગ્ન પર સમાજના અગ્રણી હીરા ભુવાજીએ પોતાનો મત આપતા કહ્યું કે, આ સમાજ માટે કલંકરૂપ કિસ્સો છે. સમાજના અગ્રણીઓ જાગી જાય. જો દીકરી પાછી નહિ મળે તો રબારી સમાજના લોકો કોઇપણ ભોગે દીકરી પાછી લેશે. તેથી વિંનતી કે 24 કલાકમા દીકરી પાછી આવે. તો આ મુદ્દે ભાજપ નેતા અને રબારી સામાજીક આગેવાન દિનેશ દેસાઈએ કહ્યું કે, હું પ્રેમ લગ્નનો વિરોધી નથી અને સમર્થક પણ નથી. પ્રેમ લગ્ન માતા-પિતાની મરજીથી જ લગ્ન કરો. માતા-પિતાની લાગણીને ઠેસ પહોંચાડીને લગ્ન ન કરાય. ગુજરાત સરકારને વિંનતી કે પ્રમ લગ્ન નોંધણીનો કાયદો જલ્દી લાવે તો દરેક સમાજને મદદ થાય.
મારા જીવનનો નિર્ણય મેં લીધો તો લોકોનો વિરોધ કેમ
જરા વિચાર કરો કે, પ્રેમ લગ્ન કરનારાઓમાં એટલી દહેશત ભરાઈ છે કે, તેઓને વીડિયો વાયરલ કરીને સુરક્ષા માંગવી પડે છે. ગાયિકા કિંજલ રબારીએ આજે વધુ એક વીડિયો બનાવીને કહેવું પડ્યુ કે, મારા જીવનનો નિર્ણય મેં લીધો તો લોકો કેમ કરે છે વિરોધ. જ્યાં સુધી સમાજ માટે કામ કર્યું ત્યાં સુધી બધાં ખુશ હતાં. મેં મારા જીવન માટે નિર્ણય લીધો તો વિરોધ કેમ? હું કાયદાકીય પગલાં લેવાની તૈયારીમાં છું. આ સાથે જ કિંજલ રબારીએ વીડિયોમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી અને વિધાનસભા અધ્યક્ષને પણ રજૂઆત કરી છે.
