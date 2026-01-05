વિક્રમ ઠાકોર વર્ષ 2027 માં ચૂંટણી લડશે કે નહિ? ગુજરાતી કલાકારે આખરે કરી સ્પષ્ટતા
Vickram Thakor : ગુજરાતી ફિલ્મોના અભિનેતા અને સુપરસ્ટાર વિક્રમ ઠાકોર ગત રોજ અંબાજી ખાતે માતાજીના શરણે પહોંચ્યા હતા. ત્યારે વિક્રમ ઠાકોરે રાજકારણમાં પ્રવેશ અંગે મોટો ખુલાસો કર્યો હતો.
ગુજરાતી ફિલ્મોના સુપરસ્ટાર વિક્રમ ઠાકોરે નવા વર્ષ નિમિત્તે માઁ અંબાના દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. તેમજ તમામ ચાહકોને નવા વર્ષની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. ત્યારે અંબાજી આવેલા વર્ષ 2027ની ચૂંટણી લડવા અંગે પૂછાયેલા પ્રશ્ન પર વિક્રમ ઠાકોરે સૂચક સ્મિત આપીને 'યુ-ટર્ન' લીધો હતો. અભિનેતાની આ મુલાકાતને પગલે મંદિર પરિસરમાં તેમના ચાહકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. તો બીજી તરફ, રાજકીય અટકળો તેજ બની છે.
માતાજીની ઈચ્છા સર્વોપરી
ચૂંટણી લડવા બાબતે વિક્રમ ઠાકોરે મૌન તોડતા જણાવ્યું કે, "માતાજીની જેવી ઈચ્છા હશે, તે પ્રમાણે જ આગળ વધીશું. હાલ હું એ બાબતે કહી ન કહી શકું.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ પહેલા પણ વિક્રમ ઠાકોરના રાજકારણમાં જોડાવા અંગે અટકળો તેજ બની હતી. આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા વિક્રમ ઠાકોરને જોડાવા માટે ઓફર કરવામાં આવી હતી. તે વખતે તેઓએ ખુલાસો કરતા કહ્યું હતું કે, પહેલા પણ મને રાજકારણમાં જોડાવાની ઓફર આવી જ હતી. હાલ તો કંઈ ન કહી શકું. જ્યારે કરીશ ત્યારે મીડિયા સામે જાહેર કરીશ. મોદીસાહેબ હતા ત્યારે ઓફર આવી હતી. દરેક પક્ષમાંથી ઓફર આવી હતી. કેજરીવાલ સાહેબે પણ જોડાવા માટે ફોન નહોતો કર્યો, માત્ર આવો ત્યારે મળવા માટેની વાત કરી હતી. દરેક પાર્ટી સારા લોકોને પોતાના પક્ષમાં જોડાવા ઈચ્છતી હોય છે.
