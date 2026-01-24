Raju Barot Death: ગુજરાતી નાટ્યજગતે એક મજબૂત આધારસ્તંભ ગુમાવ્યો: રાજૂ બારોટનું 75 વર્ષે નિધન
Raju Barot Death: અભિનેતા રાજૂ બારોટે 75 મા વર્ષે અણધારી વિદાય લીધી. વડોદરાની ફેકલ્ટી ઑફ પરફોર્મિંગ આર્ટસમાંથી અભિનયનો એકડો ઘૂંટનારા રાજૂ બારોટે શ્રી યશવંત કેળકર અને શ્રી માર્કંડ ભટ્ટ પાસે તાલીમની શરૂઆત કરી. તેમને દિલ્હી સ્થિત નેશનલ સ્કૂલ ઑફ ડ્રામાનાં દિગ્ગજ દિગ્દર્શક ઇબ્રાહિમ અલકાઝી પાસે અભિનયની વિશેષ તાલીમનો લાભ મળ્યો.
Trending Photos
Raju Barot Death: દિલ્હી (NSD) અને અમદાવાદ તથા મુંબઈની રંગભૂમિ પર છેલ્લાં 50 વર્ષથી દિગ્દર્શન અને અભિનયનાં અજવાળા પાથરનારા સશક્ત અભિનેતા રાજૂ બારોટે 75 મા વર્ષે અણધારી વિદાય લીધી. વડોદરાની ફેકલ્ટી ઑફ પરફોર્મિંગ આર્ટસમાંથી અભિનયનો એકડો ઘૂંટનારા રાજૂ બારોટે શ્રી યશવંત કેળકર અને શ્રી માર્કંડ ભટ્ટ પાસે તાલીમની શરૂઆત કરી. તેમને દિલ્હી સ્થિત નેશનલ સ્કૂલ ઑફ ડ્રામાનાં દિગ્ગજ દિગ્દર્શક ઇબ્રાહિમ અલકાઝી પાસે અભિનયની વિશેષ તાલીમનો લાભ મળ્યો.
દિલ્હીની નેશનલ સ્કૂલ ઑફ ડ્રામામાં ભરત દવે, રતન થિયામ, અનંગ દેસાઇ, દિલીપ શાહ અને રઘુવીર યાદવ જેવાં સમર્થ નાટયકારોનાં સહયોગ થકી “લૈલા મજનૂ”, “બેગમકા તકિયા” જેવા અનેક નાટકો ભજવ્યા. એન.એસ.ડી.ની રેપેટરી કંપનીમાં રહીને દેશ-વિદેશની રંગભૂમિ પર અનેક નાટકો ભજવ્યા.
1977 માં નેશનલ સ્કૂલ ઑફ ડ્રામા-દિલ્હીથી પાછા આવીને ભરત દવે જેવાં દિગ્ગજ દિગ્દર્શક સાથે ચં. ચી. મહેતા લિખિત “મદિરા (મીડીયા)” નાટકમાં જેસંગની મુખ્ય ભૂમિકા ભજવીને બાદશાહી અભિનયનો ડંકો વગાડ્યો. એ પછી ભરત દવે સાથે જ 1987માં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પટાંગણ માં જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કૃત પન્નાલાલ પટેલની નવલકથા આધારિત “માનવીની ભવાઇ” નામે ફૂલ લેંથ નાટક ભજવ્યું. કવિ શ્રી ઉમાશંકર જોશી અને નવલકથાકાર પન્નાલાલ પટેલે આ નાટક ભરપેટ માણીને મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનારા રાજૂ બારોટ અને દીપ્તિ જોશીને અભિનંદન આપ્યા.
એ પછી ભરત દવે સાથે સ્ટ્રિનબર્ગનું નાટક “ધ ફાધર (વંધ્ય)“ માં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવીને રાજૂ બારોટે પ્રેક્ષકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. આ ઉપરાંત શ્રીકાંત શાહના સાત એકાંકી નાટકો દિનેશ હૉલમાં ભજવીને પોતાની સિદ્ધહસ્તતા સાબિત કરી હતી. એ સમય દરમિયાન અભિનય સમ્રાટ શ્રી જશવંત ઠાકર સાથે કાલિદાસ કૃત “શાકુંતલ” નાટકમાં દુષ્યંતનો રોલ ભજવીને એક લાગણીશીલ કલાકાર તરીકે કાઠુ કાઢ્યું હતું.
દિલ્હીની નેશનલ સ્કૂલ ઑફ ડ્રામાનાં થિયેટર આર્કિટેચરનાં પ્રોફેસર ગોવર્ધન પંચાલ સાથે નાટ્યશાસ્ત્રનાં નિયમોને અનુસરીને “ગુર્જર સંસ્કૃત રંગમ” નાટ્ય સંસ્થાની સ્થાપના કરી. સંસ્કૃતના પ્રકાંડ પંડિત ડૉ. ગૌતમ પટેલ પાસે સંસ્કૃત બોલવાની તાલીમ લીધી. ત્યારબાદ મહાકવિ ભાસનું "દૂતવાક્યમ“ તેમજ જૈનમુનિ રચિત “પ્રબુદ્ધ રૌહિણીયમ્” તથા “ભગવદઅજજુકિયમ્“ જેવાં અતિ સંવેદનશીલ નાટકો સંસ્કૃત ભાષામાં ભજવીને અમદાવાદને કલાસિકલ સંસ્કૃત થિયેટરનો સુપેરે પરિચય કરાવ્યો. તાજેતરમાં જ હસમુખ બારડી સ્થાપિત થિયેટર મીડીયા સેન્ટરમાં 74 વર્ષની વયે "દૂતવાક્યમ" નાટક એક પ્રાચીન સંસ્કૃત શૈલીમાં પુર્નજીવિત કર્યું.
અમદાવાદના યુવા નાટ્ય લેખકો અભિજાત જોશી તથા સૌમ્ય જોશી લિખિત નાટકો પણ દિગ્દર્શિત કર્યા. જેમાં મુખ્યત્વે “સનક”, “મર્મભેદ”, “વ્હાલી આવી સપના લાવી”, "સાવ અમારી જાત અલગ છે”, “કંચન કરશે ગામને કંચન”, “મંજુલા”, “હા, મે તને ચાહી છે જિંદગી”, “સરી જાય એ પળ" વગેરે નાટકો દ્વારા નવોદિતોને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું હતું. નેધરલેન્ડમાં યોજાયેલી દ્વિતીય વર્લ્ડ વોટર કોન્ફરન્સમાં ગુજરાતના પાણીનાં પ્રશ્નોને લઈને સૌમ્ય જોશી લિખિત “વોટર ઓ વોટર“ નાટક ની સુપેરે ભજવણી કરી હતી.
જૂની ગુજરાતી રંગભૂમિના સદાબહાર ગીતોની ધરોહરને “તર્જે - થેટર” દ્વારા જીવંત કરવાનો પુરુષાર્થ હાથ ધર્યો. આ ઉપક્રમમાં અર્ચન ત્રિવેદી અને નિસર્ગ ત્રિવેદી જેવા ગાયક કલાકારોને લઈને ૩-૩ કલાકનાં શોનું આયોજન કર્યું. રાજૂ બારોટ સ્વયં એક અચ્છા ગાયક કલાકાર હતાં અને ક્યારેક આ ગીતો ગાવા મુંબઈના દિગ્ગજ કલાકાર રઘુવીર યાદવ પણ દોડી આવતાં હતા.
તેમની સામાજિક નિસ્બત રંગભૂમિ દ્વારા પ્રતિબિંબિત થતી હતી, જેમ કે ગુજરાતના હુલ્લડો, બાબરી ધ્વંસ કે મહિલાઓની લડતનાં પ્રશ્નો પર “સનક”, “મર્મભેદ”, “ડુંગરો ડોલ્યો” અને “કંચન કરશે ગામને કંચન” જેવા નાટકો ભજવ્યા. ૧૯૯૬માં ગુજરાત રાજ્યની સંગીત નાટક અકાદમી દ્વારા “ગૌરવ પુરસ્કાર" અને ૨૦૧૬માં NSD દ્વારા “બી વી કારંત સ્મૃતિ પુરસ્કાર" થી સન્માનિત થયા હતા.
તેમણે “તુઘલક”, “જસમા ઓડણ” અને “ગિલોટિન કી ગુત્થી” નાટકો દ્વારા લંડન, પૉલેન્ડ અને જર્મનીમાં ભારતીય થિયેટરનો પરિચય કરાવ્યો. મરાઠી તમાશાનું ભવાઇ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર “સૈયાં ભયે કોટવાલ“ દ્વારા વિદેશમાં નવો ચીલો ચાતર્યો. ૨૦૧૪માં ૫૨ કલાકારો સાથે મનુભાઈ પાંચોળીની નવલકથા પર આધારિત “સોક્રેટિસ” નાટક ભજવ્યું. ત્યારબાદ “પરિત્રાણ” અને “કૈકેયી” જેવા નાટકોનું મંચન કર્યું.
રંગભૂમિ ઉપરાંત તેમણે ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું, જેમાં “મિર્ચ મસાલા", "હોલી“, અને "ગાંધી” ફિલ્મ નોંધપાત્ર છે. ગુજરાતી ફિલ્મ "દીકરી મારી વ્હાલ નો દરિયો" અને ટીવી ફિલ્મ “પાવક જ્વાળા” માં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. “માણસાઈના દિવા” ડોક્યુ ડ્રામામાં તેમણે રવિશંકર મહારાજની ભૂમિકા ચરિતાર્થ કરી હતી. રાજૂ બારોટ છેલ્લા શ્વાસ સુધી અર્થસભર રંગભૂમિ માટે ઝઝૂમતા “નટ સમ્રાટ” હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે