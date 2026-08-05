/તમારે પણ અમીર બનવું છે? ગુજરાતીઓની આ સ્માર્ટ મની ફોર્મ્યુલા અપનાવો, બદલાઈ જશે તમારી કિસ્મત!

ગુજરાતીઓ દેશ-દુનિયામાં પોતાની મહેનત અને વેપાર માટે જાણીતા છે. વિશ્વભરમાં ગુજરાતીઓ છવાયેલા છે અને હંમેશા તેની ચર્ચા થાય છે. લોકો વિચારે છે કે ગુજરાતીઓ પાસે સૌથી વધુ પૈસા હોય છે અને તે વૈભવી જીવન જીવે છે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ગુજરાતીઓ ધનવાન કેમ હોય છે.... આખરે તે એવું શું કરે છે કે ધનવાન બને છે. આજે અમે તમને એક એવા સીક્રેટ વિશે જણાવીશું, જેના દ્વારા તમે પણ ધનવાન બની શકો છો.
ઈટીના રિપોર્ટ અનુસાર નાણાકીય એડવાઇઝર પ્રેમ સોનીએ કહ્યુ કે કેટલાક ગુજરાતી પરિવાર નાણાકીય સુરક્ષા, અનુશાસન અને લાંબાગાળે પૈસા એકત્ર કરવા પર વધુ ફોકસ કરી મની મેનેજમેન્ટ કરે છે. સોનીએ સોશિયલ મીડિયા પર ગુજરાતી પરિવારના નાણા સંબંધિત 10 નિયમ શેર કર્યાં છે.
તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતી લોકો બાળકોને ધનવાન દેખાડવા પર ફોકસ કરતા નથી, પરંતુ આર્થિક રીતે અસહાય થવા માટે પાળે છે. તે વૈભવી વસ્તુ ખરીદતા પહેલા પ્રોપર્ટી ખરીદવા, આવકનો સોર્સ બનાવવા સુધી ફોકસ રહે છે. આવો જાણીએ ગુજરાતીના પૈસાની બાબતે 10 નિયમ ક્યા છે.
ગાડી ખરીદતા પહેલા જમીન ખરીદો
સોનીના સૌથી પ્રભાવશાળી સૂચનમાંથી એક દેખાડા માટે વસ્તુ ખરીદવાની જગ્યાએ પ્રોપર્ટીને પ્રાથમિકતા આપવાનું છે. તેઓ સલાહ આપે છે કે ગુજરાતી લોકો લક્ઝરી કાર ખરીદતા પહેલા જમીન ખરીદવા પર ફોકસ કરે છે. તેમનું કહેવું છે કે આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થવા સુધી જીવનશૈલીમાં સુધાર લાવનાર ખર્ચને ટાળી દેવા જોઈએ.
પગાર કોઈ સ્થાયી સુરક્ષા નથી
નિયમિત વેતનનો મતલબ સ્વતઃ જ નાણાકીય સ્થિરતા હોય છે. તેમના નિયમમાંથી એક છે કે પગાર ત્યાં સુધી સુરક્ષિત છે જ્યાં સુધી કંપની તમને છોડી ન દે કે કંપની તમને કાઢી ન મુકે. સારા પગારની નોકરી પણ છૂટી શકે છે. તેથી બચત, રોકાણ અને આવકના વધારાના સોર્સ બનાવવા જોઈએ.
યોગ્યતાની સાથે પ્રતિષ્ઠાનું પણ મહત્વ
તેમણે એક નિયમ જણાવ્યો કે તમારી પ્રતિષ્ઠા તમારી ડિગ્રીથી ઘણા વધુ પૈસા ઉધાર અપાવી શકે છે. તેમનું તાત્પર્ય છે કે વિશ્વસનીયતા, ભરોસો અને એક મજબૂત કાર્ય અનુભવ નાણાકીય કેપિટલના વેલ્યુએશનનું રૂપ બની શકે છે. યોગ્યતાઓ તક ખોલી શકે છે, પરંતુ પ્રતિષ્ઠા તે નક્કી કરે છે કે લોકો કોઈ વ્યક્તિને તક, ભાગીદારી કે લોન આપવા માટે કેટલો ભરોસો કરવા માટે તૈયાર છે.
બાળકોને પૈસા વિશે નાની ઉંમરથી કેમ શીખવવું જોઈએ?
સોનીનું કહેવું છે કે બાળકોને નાની ઉંમરથી નાણાકીય શિક્ષણ વિશે શીખવું જોઈએ. ન કે નાણાકીય અભ્યાસથી દૂર રહેવું જોઈએ.
નાણાકીય શરતોની સાથે સંબંધોની રક્ષા કરો
પૈસા નજીકની વ્યક્તિ સાથે વિવાદ પેદા કરી શકે છે. તેથી સોની સંબંધ બચાવવા માટે પૈસા ઉધાર આપવાની સલાહ નથી આપતા. તેમનો નિયમ છે કે બંને પક્ષોની સુરક્ષા માટે શરતો સ્પષ્ટ રૂપથી નક્કી કરવી જોઈએ.
આવકથી ઓછો ખર્ચ
તેમનું કહેવું છે કે ગુજરાતી લોકો આવકથી ઓછો ખર્ચ કરે છે. તે પોતાની મહત્વકાંક્ષાઓ ઘટાડ્યા વગર ઓછા ખર્ચ પર ફોકસ કરે છે.
પૈસા ભગા કરવા પર ફોકસ
સોની કહે છે કે વધુમાં વધુ પૈસા કમાવવા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ, ન કે ઓછી કમાણીમાં વધુ ખર્ચ પર ફોકસ. આ સિવાય બચત થયેલા રૂપિયાનું અલગ-અલગ જગ્યાએ રોકાણ કરવું જોઈએ.
નાણાકીય સુરક્ષા
સોની અનુસાર પારિવારિક સંપત્તિનો અંતિમ માપદંડ કોઈ મોંઘી કાર, લક્ઝરી લાઇફસ્ટાઇલ કે સફળતાનું બાહરી પ્રદર્શન નથી. તેમનો અંતિમ નિયમ કહે છે કે પરિવારથી મોટી કોઈ શાન નથી કે તમે કેટલો ખર્ચ કરો છો, પરંતુ તે છે કે આગામી પેઢીને કોઈ વાતની ચિંતા ન કરવી પડે.