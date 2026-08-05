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તમારે પણ અમીર બનવું છે? ગુજરાતીઓની આ સ્માર્ટ મની ફોર્મ્યુલા અપનાવો, બદલાઈ જશે તમારી કિસ્મત!

શું તમે જાણો છો કે ગુજરાતીઓ કેવી રીતે ધનવાન બને છે, તે માટે ક્યા નિયમને ફોલો કરે છે. નાણાકીય સલાહકારે 10 એવા નિયમ વિશે જણાવ્યું છે, જેને માની લેશો તો તમારૂ ભાગ્ય પણ પલટી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 05, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:08 PM IST
તમારે પણ અમીર બનવું છે? ગુજરાતીઓની આ સ્માર્ટ મની ફોર્મ્યુલા અપનાવો, બદલાઈ જશે તમારી કિસ્મત!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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