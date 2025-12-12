ગુજરાતી મહિલાએ અમેરિકામાં દેશનું નામ ડુબોડ્યું! સ્ટોરમાં ચોરી કરીને ભાગતી પકડાઈ
Gujarati Woman Shoplifting : અમેરિકામાં વધુ એક ગુજરાતી મહિલા એક સ્ટોરમાંથી ચોરી કરતી પકડાઈ ગઈ હતી. ઘટના બાદ તેની ઘટનાસ્થળે જ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષે આવી બીજી ઘટના બની
Indian woman caught shoplifting in US : વિદેશની ધરતી પર વસતા ગુજરાતીઓની આ વર્ષની બીજી શરમજનક ઘટના બહાર આવી છે. એક બાજુ કેટલાક ગુજરાતીઓ વિદેશની ધરતી પર ગુજરાત અને દેશનું નામ રોશન કરી રહ્યાં છે, તો બીજી તરફ કેટલાક ગુજરાતીઓ આપણું નામ ડુબોડી રહ્યાં છે. અમેરિકામાં એક ગુજરાતી મહિલા સ્ટોરમાં ચોરી કરતી પકડાઈ છે. આ વર્ષની આવી બીજી ઘટના સામે આવી છે .
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પેન્સિલવેનિયામાં સ્ટોરમાંથી ચોરી કરવાના આરોપમાં ગુજરાતી મહિલાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 46 વર્ષીય ગાયત્રી પટેલ નામની મહિલા પર સ્ટોરમાંથી સામાન લઈ પૈસા આપ્યા વિના જ બહાર નીકળી જવાનો આરોપ મૂકાયો છે. પેન્સિલવેનિયાના એક્સટનમાં એક ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરમાંથી ચોરી કરવાનો આરોપ છે.
વેસ્ટ વ્હાઇટલેન્ડ ટાઉનશીપ પોલીસ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વેસ્ટ લિંકન હાઇવે પર કોહલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરમાં કથિત રિટેલ ચોરીના સંદર્ભમાં 46 વર્ષીય મહિલા પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ચોરીની તપાસ માટે અધિકારીઓએ 229 વેસ્ટ લિંકન હાઇવે પર સ્ટોર પર કાર્યવાહી કરી હતી, જેના પરિણામે ગાયત્રી મોહન પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓનો આરોપ છે કે પટેલે પૈસા ચૂકવ્યા વિના વસ્તુઓ લીધી હતી અને બાદમાં ચોરાયેલો માલ પાછો મેળવ્યો હતો.
ગાયત્રી પટેલ પર રિટેલ ચોરી અને ચોરાયેલો માલ મેળવવાનો આરોપ છે. પોલીસે સંડોવાયેલા માલની કિંમત અથવા પ્રકારનો ખુલાસો કર્યો નથી, નોંધ્યું છે કે વિભાગના ચાલી રહેલા રિટેલ ચોરી નિવારણ પ્રયાસોના ભાગ રૂપે કેસ હજુ પણ સમીક્ષા હેઠળ છે. ગુજરાતી મહિલાની 3 ડિસેમ્બરના રોજ ધરપકડ થઈ હતી.
સપ્ટેમ્બરમાં પણ આવી જ ઘટના બની હતી
જાન્યુઆરીમાં બનેલી આવી જ એક કથિત ઘટનાનો વીડિયો સપ્ટેમ્બરમાં વાયરલ થયો હતો. જેમાં અમેરિકાના સ્ટોરમાં એક ગુજરાતી મહિલા ચોરી કરતી પકડાઈ હતી. પોલીસ સામે રડીને માફી માંગતો મહિલાનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો.
