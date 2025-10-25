અમેરિકાના શિકાગોમાં ગુમ થઈ ગુજરાતી મહિલા, એક અઠવાડિયાથી શોધી રહ્યો છે પરિવાર
Missing Woman Lisa Shah : શિકાગો પોલીસે ગુમ થયેલી મહિલા લિસા શાહને શોધવા માટે જાહેર જનતાની મદદ માંગી
Gujaratis In America : અમેરિકાની ધરતી પર ભારતીયો હવે અસુરક્ષિત અનુભવી રહ્યાં છે. આવામાં શિકાગોમાં રહેતી 36 વર્ષીય ગુજરાતી યુવતી છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ગાયબ છે. શિકાગો પોલીસ તથા પરિવાર આ મહિલાને શોધી રહ્યો છે. શિકાગોમાં રહેતી 36 વર્ષીય લિઝા શાહ 17 ઓક્ટોબરથી ગુમ થયેલ છે.
શિકાગો પોલીસે ગુમ થયેલી મહિલા લિસા શાહને શોધવા માટે જાહેર મદદ માંગી છે, જે છેલ્લે એસ. કેડઝીમાં જોવા મળી હતી.
શિકાગો પોલીસ વિભાગે ૩૬ વર્ષીય મહિલા લિસા શાહ માટે ગુમ વ્યક્તિની ચેતવણી જારી કરી છે, જે છેલ્લે એસ. કેડઝીના ૦-૧૦૦ બ્લોકની નજીક જોવા મળી હતી. ૫'૪" ઉંચાઈ, ૧૫૦ પાઉન્ડ વજન, ભૂરા આંખો અને કાળા વાળ ધરાવતી શાહ, 17 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ છેલ્લે સંપર્ક કરવામાં આવ્યા બાદ ગુમ થઈ ગઈ હોવાનું જણાવાયું હતું.
21 ઓક્ટોબરના રોજ પ્રસારિત કરાયેલા આ એલર્ટમાં તેણીના છેલ્લા જાણીતા પોશાકની વિગતો આપવામાં આવી છે. દિવસો પસાર થતાં શાહના ઠેકાણાનો કોઈ પત્તો ન લાગતાં તેનો પરિવાર ચિંતાતુર બન્યો છે. સાથે જ પરિવારજનોએ લીઝા શાહના મિસિંગના પોસ્ટર સોશિયલ મીડિયા પર શેક કર્યાં છે.
શિકાગો પોલીસ જાહેર જનતાને વિનંતી કરી રહી છે કે, શાહને શોધવામાં મદદ કરી શકે તેવી માહિતી ધરાવતી કોઈપણ વ્યક્તિને એરિયા ફોર સ્પેશિયલ વિક્ટિમ્સ યુનિટનો સંપર્ક કરવા અથવા તાત્કાલિક 911 પર કૉલ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે.
શિકાગો પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, 36 વર્ષીય લિસા શાહ શુક્રવાર, 17 ઓક્ટોબરથી ગુમ છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે શાહ છેલ્લે પૂર્વ ગારફિલ્ડ પાર્કમાં વેસ્ટ મેડિસન સ્ટ્રીટ અને સાઉથ કેડઝી એવન્યુના આંતરછેદ પાસે જોવા મળ્યા હતા.
લીઝા શાહના પિતરાઈ જિગર ઝાએ તેના મિસિંગ પોસ્ટરને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરતા લખ્યું કે, કૃપા કરીને મદદ કરો. મારી પિતરાઈ બહેન લીસા શાહ ગુમ છે. અમે તેમની સલામતી માટે ખૂબ જ ચિંતિત છીએ. જો તમે તેમને જોયા હોય અથવા તેમના ઠેકાણા વિશે કંઈપણ જાણતા હોવ, તો કૃપા કરીને તાત્કાલિક મારો સંપર્ક કરો. કોઈપણ મદદ અથવા માહિતી આપે તો અમે આભારી રહીશું. કૃપા કરીને આ પોસ્ટને શેર કરો જેથી લોકોમાં આ વાત ફેલાય.
