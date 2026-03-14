ધુમાડાબંધ ગુજરાત! LPG ગેસ ન મળતા ગુજરાત 18 મી સદીમાં પરત ફર્યુ, પ્રંસગોમાં ચૂલા સળગ્યા
LPG Gas Crises : ગેસ સિલિન્ડરની અછત વચ્ચે હવે ચૂલો જ સહારો બન્યો છે. ગુજરાતની કેન્ટીન તથા સામાજિક પ્રંસગોમાં જમણવાર તૈયાર કરવા ચૂલા તૈયાર કરાયા. તો રસૌયાઓએ પણ ભોજન બનાવવા ચૂલા સળગાવ્યા. આ કારણે માર્કેટમાં છાણા અને લાકડાની ડિમાન્ડ વધી ગઈ
Gujarat News : જ્યારે ટેકનોલોજી અને ગેસના બાટલા સાથ છોડી દે છે, ત્યારે ભારતની પરંપરાગત રીત જ લાજ બચાવે છે! ત્યારે ફરી એકવાર આખો દેશ અઢારમી સદીમાં ધકેલાયો હોય તેવું લાગે છે. મોંઘાદાટ સ્ટવ તો છે, પણ તેમાં ગેસ ન હોય તો તે નકામા છે. પરંતું પેટની આગ ઠારવા માટે પરંપરગત ચૂલા આજે પણ કામમાં આવી રહ્યા છે.
મિડલ-ઈસ્ટમાં યુદ્ધની સ્થિતિ દરમિયાન ગેસની અછત સર્જાયો છે. ગેસના બોટલનું બુકિંગ તો થઈ જાય છે, પરંતું સિલિન્ડર ક્યારે મળે તે કહેવાય નહિ. આ કારણે જમણવાર ન અટકે તે માટે ગુજરાતમાં ગેસની અછતથી લોકો ચૂલા તરફ વળ્યા છે. લગ્નની સિઝનમાં રસોઈયાઓ ચૂલા પર રસોઈ બનાવવા મજબૂર બન્યા છે. કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના જથ્થામાં મોટો ઘટાડો થતાં હાલાકી સર્જાઈ છે. સિલિન્ડર ન મળતાં કામ ન અટકે તે માટે માટીને ચૂલા પર ભોજન તૈયાર કરી રહ્યાં છે.
ગેસની અછતનો 'ધડાકો', લગ્નમાં આધુનિકતાનો નીકળ્યો 'ગેસ'
ગેસની તંગી વચ્ચે રસોઈયાઓ 'બેક ટુ બેઝિક' સિસ્ટમ પર આવી ગયા છે. લગ્ન પ્રસંગોમાં હવે માટીના ચૂલાનો દબદબો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસરો હવે ગુજરાતના રસોડાઓ સુધી પહોંચી છે. યુદ્ધના કારણે દેશભરમાં સર્જાયેલી કોમર્શિયલ અને ઘરેલું ગેસની ભારે અછત જોવા મળી છે. આ કારણે ગુજરાતમાં લોકોની રસોઈ બનાવવાની પદ્ધતિમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને લગ્નસરાની સીઝનમાં રસોઈયાઓ હવે આધુનિક ગેસ સ્ટવ છોડીને પરંપરાગત માટીના ચૂલા તરફ વળ્યા છે.
રસોઈયાઓ માટે ચૂલા પર રસોઈ બનાવવી એક પડકાર
યુદ્ધના કારણે સપ્લાય ચેઈન ખોરવાતા કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના જથ્થામાં મોટો ઘટાડો થયો જોવા મળ્યો છે. લગ્ન જેવા મોટા પ્રસંગોમાં ગેસનો જથ્થો સમયસર ન મળતા રસોઈયાઓ માટે કામ પૂરું કરવું પડકારજનક બન્યું હતું. તેથી કામ અટકે નહીં તે માટે રસોઈયાઓએ તાત્કાલિક ધોરણે ઈંટો અને માટીના ચૂલા બનાવવાનું શરૂ કર્યું. જ્યાં અત્યાર સુધી હાઈ-પ્રેશર બર્નરનો ઉપયોગ થતો હતો, ત્યાં કોમર્શિયલ ગેસની ડિલિવરીમાં ખૂબ જ વિલંબ થઈ રહ્યો છે. આ વિશે એક રસોઈયાએ જણાવ્યું કે, રસોઈયા ગેસના ભરોસે બેસી રહે તો હજારો મહેમાનોની રસોઈ સમયસર તૈયાર ન થઈ શકે. એટલે મજબૂરીમાં અમારે માટીના ચૂલા બનાવી લાકડા પર રસોઈ બનાવવી પડી રહી છે.
લોકોને ભોજનમાં માટીનો મીઠો સ્વાદ મળશે
જોકે, માટીના ચૂલા પર બનતી રસોઈનો સ્વાદ સારો હોય છે. લોકો આજે પણ ચૂલાની રસોઈ વધુ પસંદ કરતા હોય છે. પરંતુ રસોઈયાઓ માટે આ કામ ખૂબ જ મહેનત માંગતું અને સમય માંગી લેતું સાબિત થઈ રહ્યું છે. ગેસની સરખામણીએ ચૂલા પર તાપમાન જાળવી રાખવું અને મોટા વાસણોમાં રસોઈ બનાવવી એ અત્યારે મોટો પડકાર છે.
15 હજારનું રસોડુ ચૂલા પર બનશે
વૈશ્વિક યુદ્ધની અસર હવે સુરતના લગ્નપ્રસંગોના રસોડા સુધી પહોંચી છે. સુરતના ગોડાદરા વિસ્તારમાં આજે ઉત્તર ભારતીય સમાજના સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરાયું છે. જેમાં 15 હજાર લોકોનો જમણવાર રહેશે. ત્યારે કોમર્શિયલ ગેસ અછતને લઈ લાકડાના ચૂલા પર વાનગીઓ બનાવવામાં આવી છે. વહેલી સવારથી જ ચૂલા પર વાનગીઓ બનાવવામાં આવી રહી છે. બે મહિના પહેલા સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરાયું હતું. તેથી હવે ભોજનને કારણે સમૂહ લગ્ન નહિ અટકે. અંતે ૧૫,૦૦૦ મહેમાનોની રસોઈ બનાવવા માટે મહારાજોએ આધુનિક ગેસ બર્નર પડતા મૂકીને 'બેક ટુ બેઝિક' થવું પડ્યું છે.
- વિશાળ જમણવાર: સમૂહ લગ્નમાં કુલ ૧૫,૦૦૦ લોકો માટે ભોજન તૈયાર કરવાનું હતું.
- ઈંધણની કટોકટી: કોમર્શિયલ ગેસના બાટલાની સપ્લાય ખોરવાતા સમયસર જથ્થો ઉપલબ્ધ થયો નહોતો.
- ચૂલાનો આશરો: રસોઈ અટકે નહીં તે માટે તાત્કાલિક ધોરણે ઈંટો અને માટીના દેશી ચૂલા તૈયાર કરવામાં આવ્યા.
- મહારાજની મહેનત: હાઈ-પ્રેશર બર્નરના જમાનામાં રસોઈયાઓએ હવે ધોમધખતા તાપમાં લાકડાના ઈંધણ પર રસોઈ બનાવવાની ફરજ પડી છે.
- સ્વાદમાં વધારો, પણ આકરી મહેનત: મહારાજોના મતે ચૂલા પરની રસોઈ સ્વાદિષ્ટ તો બને છે, પરંતુ ૧૫,૦૦૦ લોકોનું જમણવાર લાકડા પર તૈયાર કરવું એ અત્યંત પડકારજનક છે.
અમદાવાદ પાલિકા છાણ સ્ટીક અને છાણાંનુ વિતરણ કરશે
વૈશ્વિક સ્તરે યુધ્ધના વાતાવરણની વચ્ચે દેશની સાથે અમદાવાદમા પણ બળતણની તંગીના એંધાણ શરૂ થયા છે. આ પરિસ્થિતિમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સી.એન.સી.ડી. વિભાગ દ્વારા એક હજાર કિલો છાણ સ્ટીક અને છાણાંનુ વિતરણ ઈંધણ વિકલ્પના રુપમા શરુ કરવામા આવ્યુ છે. વિવિધ વિસ્તારમા આવેલ હોસ્ટેલ, કેન્ટીન ઉપરાંત કોમ્યુનિટી કીટન તથા નાના એકમોને અત્યારસુધીમા ૩૫૦ કિલોગ્રામ જથ્થો પુરો પાડવામા આવ્યો છે. જેનો કોઈ ચાર્જ વસૂલ કરવામા આવ્યો નથી.જયાં સામૂહીક રસોડા ચાલે છે તેવા એકમોને અગ્રિમતા અપાશે.
જ્યા સામુહિક રસોડામાં વૈદિક હોળીની તૈયાર કરેલી કીટ મોકલાઈ
દાણીલીમડા અને બાકરોલ ખાતે ૯૩૦ જેટલા ગાય સહિતના અન્ય પશુઓ રાખવામા આવ્યા છે. આ પશુઓ દ્વારા દૈનિક ૩૮૦૦ કિલોથી વધુ જનરેટ થતા છાણ, ઘાસ અને ગ્રીન વેસ્ટનો ઉપયોગ કરી છાણાં, સ્ટીક, ખાતર અને બાયોગેસ બનાવવામા આવે છે. સી.એન.સી.ડી. વિભાગના વડા નરેશ રાજપૂતે કહ્યું કે, વર્તમાન સમયમા જે પ્રકારે આપત્તિ આવી પડી છે તેને ધ્યાનમા લઈ શહેરના કાલુપુર સહિતના અન્ય વિસ્તારમા વિભાગ તરફથી જયાં સામૂહીક રસોડા ચાલે છે તેમને સંપર્ક કરી વૈદિક હોળી માટે તૈયાર કરેલી કીટ તેમને મોકલી આપવામા આવી છે. આ કીટમાં દસ છાણાં ઉપરાંત છાણ સ્ટીક તથા ઘાસના વેસ્ટનો સમાવેશ થાય છે. ચા-કોફી બનાવતા નાના એકમો, રેસ્ટોરન્ટ,ઢાબા કે પછી કોમર્શિયલ એકમો જયાં ચુલામાં રસોઈ બનાવવા વરાળ જનરેટ કરવા લાકડાનો કે ગેસનો ઉપયોગ થાય છે તેવા એકમો તરફથી છાણ સ્ટીક અને છાણાંના ઉપયોગ અંગે ઈન્કવાયરી આવી હતી. આ એકમો હાલ આ કીટનો ઉપયોગ કરી તેમની ભવિષ્યની જરુરીયાત જણાવશે તો એ દિશામા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા તેમને મદદરુપ થવા પ્રયાસ કરવામા આવશે.
