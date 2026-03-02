Prev
દૂબઈ-ઈઝરાયેલમાં રહેતા ગુજરાતીઓએ ત્યાંની સ્થિતિ વર્ણવીને કહ્યું, હાલ અમે સુરક્ષિત છીએ...!

Gujaratis Stuck In Dubai Israel : ઈરાનમાં યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે અનેક દેશોમાં ગુજરાતીઓ ફસાયા છે. ત્યારે ઈઝરાયેલ અને દૂબઈમાં રહેતા ગુજરાતીઓએ ત્યાંની સ્થિતિ વિશે માહિતી આપી. હાલ ત્યાં ગભરાવા જેવુ કંઈ નથી તેવું પણ તેઓએ જણાવ્યું. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 02, 2026, 03:31 PM IST

દૂબઈ-ઈઝરાયેલમાં રહેતા ગુજરાતીઓએ ત્યાંની સ્થિતિ વર્ણવીને કહ્યું, હાલ અમે સુરક્ષિત છીએ...!

Rajkot News સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : મધ્ય-પૂર્વમાં કાબૂની યુદ્ધની સ્થિતિ બહાર નીકળી ગઈ છે. દુશ્મન દેશો પર ઈરાન અંધાધૂંધ મિસાઈલ હુમલા કરી રહ્યું છે. ઘાયલ ઈરાનના નિશાને એકસાથે અનેક દેશો આવી ગયા છે. અરબ દેશોમાં ઈરાને રીતસર કોહરામ મચાવ્યો છે. દુબઈ, તૂર્કી, કતર, કુવૈતમાં ઈરાની હુમલાથી હાહાકાર મચી ગયો છે. ઈરાને એકાથે ઈઝરાયલ, અમેરિકા ઉપરાંત કતર દેશો સાથે જંગ ચાલુ કરી છે. આ વચ્ચે આ તમામ દેશોમાં અનેક ગુજરાતીઓ ફસાયા છે. ત્યાં રહેતા ગુજરાતીઓએ ત્યાંથી સ્થિતિ વર્ણવી હતી. 

પોરંબદરનો યુવાન ઈઝરાયેલમાં રહે છે
મધ્ય એશિયાના દેશોમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિ દિવસેને દિવસે ગંભીર બનતી જાય છે. આ વચ્ચે Zee 24 Kalak દ્વારા ઇઝરાયેલમાં છેલ્લા બે વર્ષથી વસવાટ કરતા પોરબંદરના યુવાન સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. યુવાને જણાવ્યું હતું કે હાલ ઇઝરાયેલમાં પરિસ્થિતિ તંગ હોવા છતાં અમે બધા સુરક્ષિત છીએ. અહીં સાયરન વાગતા જ દરેક નાગરિકને તાત્કાલિક બંકરમાં જવાની સૂચના આપવામાં આવે છે અને અમે પણ નિયમિત રીતે તે સૂચનાઓનું પાલન કરીએ છીએ. મોબાઈલ ફોન પર સમયાંતરે ઇમરજન્સી એલર્ટના મેસેજ પ્રાપ્ત થાય છે. જેના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

તેણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમે ઇઝરાયેલ એમ્બેસી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી તમામ ગાઈડલાઈન્સનું કડક પાલન કરી રહ્યા છીએ. જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં સુરક્ષા દળો તૈનાત છે અને નાગરિકોને સાવચેતી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી રહી છે. યુદ્ધની આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે કેટલીક જગ્યાએ ઘર્ષણ અને હુમલાની ઘટનાઓ બનતી હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. જેને કારણે સ્વાભાવિક રીતે થોડી ચિંતા પણ વ્યાપી છે. તેમ છતાં, સરકાર અને સુરક્ષા તંત્ર દ્વારા લેવામાં આવી રહેલા પગલાંને કારણે હાલ સ્થિતિ નિયંત્રણમાં હોવાનું યુવાને જણાવ્યું.ઇઝરાયેલમાં છેલ્લા બે વર્ષથી રહેતા આ પોરબંદરના યુવાને પરિવારજનોને ચિંતા ન કરવા અપીલ કરી છે અને જણાવ્યું છે કે હાલ તેઓ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે અને તમામ સત્તાવાર સૂચનાઓનું પાલન કરી રહ્યા છે. 

દુબઈમાં સ્થિત ગુજરાતી યુવાને વીડિયો બનાવી શું કહ્યું ત્યાંના હાલત વિશે...  
મધ્ય એશિયાના કેટલાક દેશોમાં વધતી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે વિદેશમાં રહેલા ભારતીયોમાં ચિંતા વધી રહી છે. તે વચ્ચે રાજકોટના એક યુવાને દુબઈથી વર્તમાન પરિસ્થિતિ અંગે મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી છે. યુવાને જણાવ્યું છે કે હાલ દુબઈમાં સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય અને સુરક્ષિત છે અને કોઈ પ્રકારની અફરાતફરી જોવા મળતી નથી. રાજકોટનો આ યુવાન પોતાના 10 સભ્યોના પરિવાર સાથે દુબઈ ફરવા આવ્યો છે. જોકે, મધ્ય એશિયામાં સર્જાયેલી તંગ પરિસ્થિતિને કારણે ભારત તરફ જતી કેટલીક ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવતા તેમના પરિવારજનોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે. ખાસ કરીને ભારતની ફ્લાઈટ કેન્સલ થતાં પરત ફરવામાં અનિશ્ચિતતા ઉભી થઈ છે.

યુવાને જણાવ્યું કે દુબઈમાં દૈનિક જીવન સામાન્ય રીતે ચાલી રહ્યું છે. પર્યટન સ્થળો ખુલ્લા છે અને સ્થાનિક તંત્ર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે. તેમ છતાં, ફ્લાઇટ રદ થવાને કારણે પ્રવાસીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. આ પરિસ્થિતિમાં રાજકોટના યુવાને ભારત સરકારને વિનંતી કરી છે કે, વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોને વહેલી તકે સ્વદેશ પરત લાવવા માટે ખાસ ફ્લાઈટ અથવા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, જેથી પરિવારજનોની ચિંતા દૂર થાય અને સૌ સુરક્ષિત રીતે ભારત પરત ફરી શકે

રાજકોટના એક પરિવારના ૩ સભ્યો કરે છે...  
રાજકોટ શહેર સાથે જોડાયેલી એક ચિંતાજનક માહિતી સામે આવી રહી છે. શહેરના એક પરિવારના ચાર સભ્યો પૈકી ત્રણ સભ્યો હાલ દૂબઈના બર દુબઈ વિસ્તારમાં રોજગાર માટે સ્થાયી થયા છે. પિતા, પુત્ર અને પુત્રી છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ત્યાંની એક ખાનગી રેસ્ટોરન્ટમાં નોકરી કરી રહ્યા છે અને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. આ દરમિયાન ટર્મિનલ 3 ખાતે થયેલા હુમલાની ઘટનાએ સમગ્ર પરિવારજનોમાં ભય અને ચિંતા ફેલાવી દીધી છે. પરિવાર જે વિસ્તારમાં રહે છે તે સ્થળેથી આશરે 20 કિલોમીટર દૂર આ બનાવ બન્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટના અંગે સમાચાર મળતા જ રાજકોટમાં રહેતા સગાસંબંધીઓના પણ શ્વાસ અટકી ગયા હતા. 

સદભાગ્યે, પ્રાથમિક માહિતી મુજબ પરિવારના ત્રણેય સભ્યો સુરક્ષિત હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. પરંતુ ઘટનાની ગંભીરતાને કારણે હજુ પણ ચિંતા યથાવત છે. સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે,સમગ્ર મામલે વધુ વિગતો સામે આવવાની બાકી છે. પરંતુ વિદેશમાં રોજગાર માટે ગયેલા ગુજરાતીઓ માટે આ ઘટના ફરી એક વખત સુરક્ષા મુદ્દે સવાલો ઊભા કરી રહી છે.

