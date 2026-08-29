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દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિને બચાવવા ગુજરાત સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: કરોડોના ખર્ચે માછીમારીની જાળમાં TED લગાવાશે

Gandhinagar News: દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિના અભિન્ન અંગ કાચબાના સંરક્ષણ માટે ગુજરાતના માછીમારો પ્રથમવાર ‘ટર્ટલ એક્સક્લુડર ડિવાઇસ’ (TED) અપનાવશે. રાજ્યના માછીમારોની ફિશિંગ નેટમાં રૂ. ૨૦.૯૬ કરોડના ખર્ચે કુલ ૮,૯૦૦થી વધુ ટર્ટલ એક્સક્લુડર ડિવાઇસ લગાવવામાં આવશે. આ આધુનિક ઉપકરણ માછીમારી દરમિયાન જાળમાં ફસાયેલા દરિયાઈ કાચબાઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળવામાં મદદરૂપ બનશે: મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રી જીતુ વાઘાણી..

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 29, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:21 PM IST
દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિને બચાવવા ગુજરાત સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: કરોડોના ખર્ચે માછીમારીની જાળમાં TED લગાવાશે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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